Το κόμμα Καρυστιανού δεν υιοθετεί τον όρο «γυναικοκτονία» γιατί «εισάγει διακρίσεις»

Σε διευκρινιστική ερώτηση για τον όρο γυναικοκτονία είπε:

«Η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια ανεξαρτήτως φύλου και ανεξαρτήτως διακρίσεων εν γένει. Η ερώτηση που μου τέθηκε, για να είμαστε συγκεκριμένοι, ήταν για τον όρο «γυναικοκτονία» και λέω ότι δεν μπορώ τόσο παρορμητικά να τοποθετηθώ επί της συγκεκριμένης λέξης, γιατί εισάγει μία διάκριση. Από ‘κει και πέρα όμως στα ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, όπου και εκεί βέβαια έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία τεράστιο θέμα, βεβαίως αυτό είναι ένα αυτοτελές κεφάλαιο προκειμένου ουσιαστικά να ενισχυθεί ο θεσμός της οικογένειας, να είναι ενήμερα τα ζευγάρια, ή οποιοσδήποτε είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, για τις δυνατότητες που έχει και τις παροχές που του δίνει το κράτος είτε από άποψη ψυχολογικής στήριξης, είτε από άποψη παροχής νομικής βοήθειας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι πάρα πολλά τα θύματα, αυτό το γνωρίζω και από τη δουλειά μου, που ενώ υφίστανται ενδοοικογενειακή βία, δεν τολμούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα της νομικής υποστήριξης. Τέτοιου είδους παροχές οι οποίες εντάσσονται σε άλλο κομμάτι, πάνε στο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής, βεβαίως είναι αυτοτελές κεφάλαιο. Και εκεί υπάρχει σειρά θέσεων για παροχή και υποστήριξη από μέρους του κράτους, προκειμένου και οι γυναίκες, ή οποιοσδήποτε είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας να στηρίζεται. Και προκειμένου να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του και κυρίως να μη φιμώνεται ή να μη θυματοποιείται. Δηλαδή εν τέλει να συμβιβάζεται με αυτή την κατάσταση», τόνισε η κα. Γρατσία.

Οι δηλώσεις Γρατσία σχολιάστηκαν από μητέρες δολοφονημένων γυναικών αιχμηρά: «Ζητάμε να αναγνωριστεί ο όρος γυναικοκτονία– όχι γιατί η ζωή μιας γυναίκας αξίζει περισσότερο από κάποιου άντρα, αλλά γιατί δολοφονούνται γυναίκες επειδή απλά είναι γυναίκες. Επειδή θέλουν να πουν “όχι”, να φύγουν μακριά από τη σχέση που έχουν, να ζήσουν ελεύθερες. Να φύγουν μακριά από την κακοποίηση, απ’ αυτή τη σεξιστική βία, είτε μπορεί αυτή να είναι οικονομική, είτε μπορεί να είναι εξευτελισμός», τονίζουν.