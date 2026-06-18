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Το κόμμα Καρυστιανού δεν υιοθετεί τον όρο «γυναικοκτονία» γιατί «εισάγει διακρίσεις»
Πολιτική
10:51 - 18 Ιουν 2026

Το κόμμα Καρυστιανού δεν υιοθετεί τον όρο «γυναικοκτονία» γιατί «εισάγει διακρίσεις»

Reporter.gr Newsroom
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Η Μαρία Γρατσία, δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού και στενή της συνεργάτιδα στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία τοποθετήθηκε σχετικά με τα αιτήματα για να κατοχυρωθεί νομικά ο όρος γυναικοκτονία.

Ως νομικός και η ίδια κλήθηκε να τοποθετηθεί, αλλά φάνηκε να έχει αρνητική στάση, θεωρώντας πως δεν υπάρχει λόγος "διαχωρισμού" των εγκλημάτων.

Σε σχετική ερώτηση που της τέθηκε στο Mega με αφορμή τις πολλές δολοφονίες γυναικών τις τελευταίες ημέρες, η κα. Γρατσία τόνισε: «Σίγουρα αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί, και μάλιστα είναι ιδιαίτερα τρομακτικό το γεγονός ότι αυξάνονται συνεχώς τα θύματα τέτοιου είδους εγκληματικών δράσεων. Δηλαδή, και οι γυναίκες πλήττονται. Ουσιαστικά είναι ένα αντικείμενο το οποίο πραγματεύεται ο τομέας Δικαιοσύνης, ο οποίος προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο ότι πράγματι οι γυναίκες είναι αδύναμα θύματα τέτοιου είδους εγκλημάτων, αλλά από ‘κει και πέρα θα πρέπει να σταθμίσουμε ότι η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια, ανεξάρτητα από το φύλο. Και άρα, ουσιαστικά δεν πρέπει να εισάγονται διακρίσεις στη νομοθετική αντιμετώπιση οι οποίες να μη δικαιολογούνται αιτιολογημένα. Η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια για οιονδήποτε ανεξαρτήτως. Ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή και είμαστε στη φάση της στάθμισης αυτών των προσεγγίσεων που σας ανέφερα προκειμένου να επιλέξουμε την πλέον ενδεδειγμένη λύση, ακριβώς λόγω του ότι, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια ανεξαρτήτως φύλου. Άρα δεν μπορούμε να πούμε άκριτα, δηλαδή χωρίς να εμβαθύνουμε, να εισάγουμε κάποιες διακρίσεις», υπογράμμισε το στέλεχος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.

Σε διευκρινιστική ερώτηση για τον όρο γυναικοκτονία είπε:

«Η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια ανεξαρτήτως φύλου και ανεξαρτήτως διακρίσεων εν γένει. Η ερώτηση που μου τέθηκε, για να είμαστε συγκεκριμένοι, ήταν για τον όρο «γυναικοκτονία» και λέω ότι δεν μπορώ τόσο παρορμητικά να τοποθετηθώ επί της συγκεκριμένης λέξης, γιατί εισάγει μία διάκριση. Από ‘κει και πέρα όμως στα ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, όπου και εκεί βέβαια έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία τεράστιο θέμα, βεβαίως αυτό είναι ένα αυτοτελές κεφάλαιο προκειμένου ουσιαστικά να ενισχυθεί ο θεσμός της οικογένειας, να είναι ενήμερα τα ζευγάρια, ή οποιοσδήποτε είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, για τις δυνατότητες που έχει και τις παροχές που του δίνει το κράτος είτε από άποψη ψυχολογικής στήριξης, είτε από άποψη παροχής νομικής βοήθειας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι πάρα πολλά τα θύματα, αυτό το γνωρίζω και από τη δουλειά μου, που ενώ υφίστανται ενδοοικογενειακή βία, δεν τολμούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα της νομικής υποστήριξης. Τέτοιου είδους παροχές οι οποίες εντάσσονται σε άλλο κομμάτι, πάνε στο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής, βεβαίως είναι αυτοτελές κεφάλαιο. Και εκεί υπάρχει σειρά θέσεων για παροχή και υποστήριξη από μέρους του κράτους, προκειμένου και οι γυναίκες, ή οποιοσδήποτε είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας να στηρίζεται. Και προκειμένου να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του και κυρίως να μη φιμώνεται ή να μη θυματοποιείται. Δηλαδή εν τέλει να συμβιβάζεται με αυτή την κατάσταση», τόνισε η κα. Γρατσία.

Οι δηλώσεις Γρατσία σχολιάστηκαν από μητέρες δολοφονημένων γυναικών αιχμηρά: «Ζητάμε να αναγνωριστεί ο όρος γυναικοκτονία– όχι γιατί η ζωή μιας γυναίκας αξίζει περισσότερο από κάποιου άντρα, αλλά γιατί δολοφονούνται γυναίκες επειδή απλά είναι γυναίκες. Επειδή θέλουν να πουν “όχι”, να φύγουν μακριά από τη σχέση που έχουν, να ζήσουν ελεύθερες. Να φύγουν μακριά από την κακοποίηση, απ’ αυτή τη σεξιστική βία, είτε μπορεί αυτή να είναι οικονομική, είτε μπορεί να είναι εξευτελισμός», τονίζουν.

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