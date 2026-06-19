ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αγνοεί τις ευθύνες του για την ακρίβεια – Σιωπή για τα ελληνοτουρκικά

Σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε την Παρασκευή (19/6) ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον για αδράνεια απέναντι στην ακρίβεια και ανεπαρκή στάση στα ελληνοτουρκικά.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Τσουκαλά:

«Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το γνωστό ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν. Λες και δεν υπάρχουν καρτέλ και οι δικές του ευθύνες.

Πώς εξηγεί το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι στο 5,2% ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη στο 3,2%;

Πώς εξηγεί ότι στο κρέας, στο φρέσκο γάλα, στα λαχανικά, τα εσπεριδοειδή και το κόστος της αγροτικής παραγωγής ο πληθωρισμός είναι υπερδιπλάσιος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο;

Γιατί συνεχίζει να αρνείται την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού , τη δημιουργία πραγματικής Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή με συμμετοχή και των παραγωγών και των καταναλωτών, τη μείωση της έμμεσης φορολογίας, τον έλεγχο των εσωτερικών υπερτιμολογήσεων στις πολυεθνικές και την εποπτεία σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας; Μήπως χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως ευκαιρία για να κερδοσκοπεί το κράτος από τις αυξημένες τιμές και να ταΐζει τα θηριώδη υπερπλεονάσματα;

Οι πολίτες ξέρουν πως ούτε θέλει ούτε μπορεί να βάλει φρένο στην ακρίβεια.

Από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού -την επαύριο μάλιστα της καταδίκης των πρακτικών της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- απουσιάζει αν και κατά πόσο έθεσε αυτό το θέμα στους υπόλοιπους ηγέτες.

Με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και των Σοσιαλιστών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε ηχηρή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις και τη μεθόδευση να γίνει η «Γαλάζια Πατρίδα» νόμος στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Η Νέα Δημοκρατία στήριξε το ψήφισμα, και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός όφειλε να πιέσει ώστε να μπει ανάλογη καταδίκη στα συμπεράσματα.

Διότι, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι αλά καρτ.

Δεν μπορώ να πιστέψω ότι την επόμενη ημέρα της πολύ σημαντικής απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ο κ. Μητσοτάκης δεν πήρε την πάσα να θέσει το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».