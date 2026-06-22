Χατζηδάκης: Το Υπερταμείο ανεβάζει στροφές στη νέα εποχή της ελληνικής οικονομίας

Το στίγμα της νέας εποχής για την ελληνική οικονομία και τον νέο ρόλο του Υπερταμείου έδωσαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Πρόεδρος του του Υπερταμείου Στέφανος Θεοδωρίδης από το βήμα του 3ου Growthfund Summit, με κεντρικό θέμα «Navigating the New Geoeconomic Order: Greece as a Strategic Hub for Capital and Growth».

Κατά την ομιλία του ο κ. Χατζηδάκης ανέλυσε διεξοδικά τη στρατηγική μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς ένα πιο βιώσιμο, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό μοντέλο, αναδεικνύοντας τον καταλυτικό ρόλο του Υπερταμείου σε αυτή την εθνική προσπάθεια.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «το Υπερταμείο και οι θυγατρικές του έχουν ανεβάσει στροφές δημιουργώντας πραγματική αξία για την οικονομία και την κοινωνία».

Επισήμανε ότι ο νόμος 5131 του 2024 εισήγαγε ουσιαστικές αλλαγές στη διακυβέρνηση και στη λειτουργία των θυγατρικών του που προσέδωσαν μεγαλύτερη ευελιξία στη στελέχωση και τις προμήθειες, ενώ θεσπίστηκαν σημαντικά μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα, όπως η καινοτόμος πρόβλεψη για επανεπένδυση του 50% των εσόδων από τις συμβάσεις παραχώρησης των λιμανιών για την αναβάθμιση των ίδιων των λιμενικών υποδομών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη δημιουργία του «Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών», το οποίο βρίσκεται πλέον σε πλήρη λειτουργία. Το ταμείο αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά με τα ταμεία Phaistos, ΕΛΚΑΚ (Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας) και το Pharos AI Factory, με αρχικό στόχο την κινητοποίηση επενδύσεων άνω του 1 δισ. την επόμενη τριετία.

Μιλώντας για τις θυγατρικές του Υπερταμείου, σημείωσε ότι η διαχείριση της δημόσιας περιουσίας από την ΕΤΑΔ γίνεται με πιο επαγγελματικό τρόπο, ενώ οι δημόσιες συγκοινωνίες αναβαθμίζονται. Ταυτόχρονα, πρόσθεσε ότι η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) επιταχύνει κρίσιμες επενδύσεις.

Στη συνέχεια ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε τα μακροοικονομικά μεγέθη που πιστοποιούν την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου:

Έχουν δημιουργηθεί 000 νέες θέσεις εργασίας , εκ των οποίων 70.000 στη βιομηχανία .

, εκ των οποίων . Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις έχουν ξεπεράσει τα 44 δισ. ευρώ από το 2019.

από το 2019. Η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη συνολική αύξηση επενδύσεων στην Ε.Ε. (83% έναντι 43% της δεύτερης Κροατίας).

Η χώρα συγκαταλέγεται στις μόλις 4 χώρες της Ευρωζώνης με δημοσιονομικά πλεονάσματα , επιτυγχάνοντας παράλληλα θεαματική αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους.

, επιτυγχάνοντας παράλληλα θεαματική αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους. Οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν μειωθεί συνολικά 83 φορές.

Αναφερόμενος στην εμπιστοσύνη των αγορών και το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, υπενθύμισε την απόλυτα επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ (στην οποία το Υπερταμείο έχει συμμετοχή) που άντλησε 4,25 δισ. ευρώ με προσφορές 18 δισ. αλλά και την πρόσφατη ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, η οποία θα χρηματοδοτήσει υποθαλάσσιες ηλεκτρικές διασυνδέσεις ύψους 6 δισ. ευρώ για όλα τα νησιά του Αιγαίου.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου, κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, υπογράμμισε κατά την εναρκτήρια ομιλία του ότι δέκα χρόνια μετά τη δημιουργία του, το Υπερταμείο εξελίσσεται σταδιακά σε έναν σύγχρονο δημόσιο επενδυτικό οργανισμό.

Δίνοντας το στίγμα της νέας εποχής, επισήμανε πως η οικονομική απόδοση είναι αναγκαία συνθήκη αλλά όχι αυτοσκοπός: «Η πραγματική επιτυχία μετριέται όταν η δημιουργία αξίας συνοδεύεται από ένα ευρύτερο κοινωνικό μέρισμα. Όταν οι υποδομές γίνονται καλύτερες, οι υπηρεσίες πιο αποτελεσματικές και η ανάπτυξη γίνεται αισθητή στην καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων».

Το επενδυτικό προφίλ της Ελλάδας, μέσα σε ταραγμένους καιρούς, χαρτογράφησε ο Marc Canal, Senior Fellow, McKinsey Global Institute, στην εισαγωγική του παρουσίαση. Όπως εξήγησε, οι επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν σήμερα ανέβει στο 17% του ΑΕΠ από το μόλις 11%, στο οποίο έπεσαν μέσα στην οικονομική κρίση, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι 21-23%.

Προκειμένου η Ελλάδα να περάσει από την ανάκαμψη στην ευημερία, έθεσε ως προαπαιτούμενα την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς η παραγωγικότητα στη χώρα μας καταγράφει ένα «κενό» της τάξεως του 50% συγκριτικά με την Ευρωζώνη.

Εστίασε, μάλιστα, στην ανάγκη στροφής στους τομείς του μέλλοντος, προσδιορίζοντας επτά πεδία που παρουσιάζουν υψηλή δυναμική για την ελληνική οικονομία: ημιαγωγοί, υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης, ηλεκτρονικό εμπόριο, ρομποτική, διάστημα, μπαταρίες και βιοτεχνολογία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενέργεια. «Σε έναν κόσμο αφθονίας, θα χρειαζόμασταν δύο με τρεις φορές περισσότερη ενέργεια παγκοσμίως, αλλά πρέπει αυτή η ενέργεια να είναι καθαρή. Χρειαζόμαστε 30 φορές περισσότερη καθαρή ηλεκτρική ενέργεια παγκοσμίως», επισήμανε.

Τη στρατηγική του Υπερταμείου / Growthfund για την προσέλκυση και την υλοποίηση νέων επενδύσεων, αλλά και τις σημαντικές ευκαιρίες που δημιουργούνται στην ελληνική οικονομία, ανέδειξε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Παπαχρήστου, CEO και Executive BoD Member, Growthfund στο πλαίσιο του τρίτου Growthfund Investor Summit.

Αναφερόμενος στη στρατηγική του Growthfund, τόνισε ότι αυτό λειτουργεί ως αξιόπιστος συνομιλητής της επενδυτικής κοινότητας, προσφέροντας τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι διεθνείς επενδυτές: αξιοπιστία, ταχύτητα και σταθερή ροή επενδυτικών ευκαιριών. Στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων του, όπως είπε, επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τον μετασχηματισμό των θυγατρικών του, την ανάπτυξη κρίσιμων εθνικών υποδομών και τις επενδύσεις στη νέα οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, η μετάβαση του οργανισμού σε ένα ενεργό επενδυτικό μοντέλο, στα πρότυπα διεθνών Sovereign Wealth Funds, σηματοδοτεί μια νέα φάση, με έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογία και τις επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο κ. Παπαχρήστου έκανε ιδιαίτερη μνεία στην πρωτοβουλία Invest 10, για τον εντοπισμό και την ωρίμανση της επόμενης γενιάς στρατηγικών επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ανέφερε: «η μεγάλη πρόκληση είναι να μετατρέψουμε το σημερινό θετικό momentum σε ένα νέο κύμα παραγωγικών επενδύσεων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας, θα δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και θα συμβάλλουν σε μια ανάπτυξη με διάρκεια και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα».

Τη σταθερή επενδυτική στρατηγική της BC Partners, αλλά και τις νέες προκλήσεις που διαμορφώνει το διεθνές περιβάλλον, ανέδειξε ο Νίκος Σταθόπουλος, Chairman, Europe, BC Partners, μιλώντας στο ίδιο πάνελ.

Όπως τόνισε, η προσέγγιση της BC Partners παραμένει επικεντρωμένη στην αναζήτηση εταιρειών με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, ηγετική θέση στις αγορές τους, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και δραστηριοποίηση σε κλάδους με μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική. «Ψάχνουμε τους ηγέτες της αγοράς», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ν. Σταθόπουλος υπογράμμισε ότι η τρέχουσα συγκυρία έχει ενισχύσει την ανάγκη για μεγαλύτερη επενδυτική πειθαρχία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αποτίμηση των συναλλαγών. Όπως ανέφερε, οι αποτιμήσεις έχουν προσαρμοστεί σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια σε ένα περιβάλλον υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης και αυξημένης αβεβαιότητας.

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ο επικεφαλής της BC Partners τόνισε ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει πρωταθλητές μέσα από την ενίσχυση της συγκέντρωσης και της ανάπτυξης σε μια ιδιαίτερα κατακερματισμένη αγορά, όπου πολλές μεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες αλλά χρειάζονται μεγαλύτερη κλίμακα για να ανταγωνιστούν διεθνώς.

Την ικανότητα της Ευρώπης να ανταποκριθεί στις ραγδαίες αλλαγές που κυριαρχούν διεθνώς, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, προσδιόρισε ως έναν πραγματικό συστημικό κίνδυνος για την Ευρώπη, ο Giovanni Callegari, Head of Economic Risk Analysis, European Stability Mechanism (ESM).

Εστίασε στις έννοιες της συνέχειας και της ανάληψης κινδύνου. «Αν έπρεπε να επιλέξω ένα στοιχείο είναι αυτό της πολιτικής αβεβαιότητας, που μας επηρεάζει σε παγκόσμιο επίπεδο. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν μπορούμε να πούμε να πούμε ποιο θα είναι το θεσμικό πλαίσιο του μέλλοντος όχι μόνο μεσοπρόθεσμα αλλά πραγματικά τους επόμενους μήνες ή τα επόμενα λίγα χρόνια». Αναγνώρισε ωστόσο ότι η Ευρώπη έχει επιδείξει την ικανότητα να έχει ένα πιο συνεχές θεσμικό πλαίσιο σε σύγκριση με άλλα μέρη του κόσμου.

Εστιάζοντας, στην αξία των Επενδυτικών Ταμείων, τόνισε πως μπορούν να προσελκύσουν κεφάλαια και ταλέντο ώστε να επιταχύνουν την ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην αξία των πόλεων που μπορούν να είναι πραγματικά μια φωλιά για μεγάλες ιδέες, καθώς και στην τεχνητή νοημοσύνη. «Θεσμοί όπως τα αναπτυξιακά κεφάλαια και το HIF μπορούν να είναι πραγματικά η ευκαιρία για τον δημόσιο τομέα να δημιουργήσει ένα όχημα ανατροπών», κατέληξε.