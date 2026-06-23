Καλαφάτης: Αναβαθμίζουμε τη συμμαχία μας με τη Γαλλία στην τεχνολογία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία

Με μια ομιλία υψηλού πολιτικού και στρατηγικού συμβολισμού, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, πραγματοποίησε την επίσημη τελετή λήξης του 1ου Ελληνογαλλικού Φόρουμ Έρευνας και Καινοτομίας (1st Franco-Hellenic Research and Innovation Forum), το οποίο διεξήχθη στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Καλαφάτης υπογράμμισε ότι το διήμερο αυτό Φόρουμ αποτελεί την άμεση επιχειρησιακή ανταπόκριση στη διμερή Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση που υπέγραψαν τον περασμένο Απρίλιο στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Emmanuel Macron. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, η εκδήλωση αυτή αποτελεί την επιτομή της Επιστημονικής Διπλωματίας (Science Diplomacy) στην πράξη, αποδεικνύοντας ότι η επιστημονική συνεργασία αποτελεί πλέον κρίσιμο πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Οι 4 Πυλώνες της Ευρωπαϊκής & Μεσογειακής Κυριαρχίας

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ανέλυσε τις στρατηγικές συμμαχίες που σφυρηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια του Φόρουμ οι οποίες εστιάζουν σε τέσσερις κρίσιμους τομείς που θωρακίζουν την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο:

Άμυνα και Τεχνολογίες Διπλής Χρήσης ( Dual - use ): Διασύνδεση των αμυντικών βιομηχανιών με κορυφαία ερευνητικά κέντρα για την παραγωγή εγχώριας ευρωπαϊκής αριστείας.

Διασύνδεση των αμυντικών βιομηχανιών με κορυφαία ερευνητικά κέντρα για την παραγωγή εγχώριας ευρωπαϊκής αριστείας. Ενέργεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Κοινή ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και διερεύνηση λύσεων επόμενης γενιάς, όπως το καθαρό υδρογόνο και οι Μικροί Αρθρωτοί Αντιδραστήρες ( SMRs ) .

Κοινή ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και διερεύνηση λύσεων επόμενης γενιάς, όπως το καθαρό υδρογόνο και οι . Υγεία και Βιοτεχνολογίες: Επιτάχυνση της συνεργασίας μεταξύ βιοϊατρικής έρευνας και βιομηχανίας για την εξατομικευμένη ιατρική.

Επιτάχυνση της συνεργασίας μεταξύ βιοϊατρικής έρευνας και βιομηχανίας για την εξατομικευμένη ιατρική. Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψηφιακές Τεχνολογίες: Ο κ. Καλαφάτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην AI ως ακρογωνιαίο λίθο της βιομηχανικής αυτονομίας, αναδεικνύοντας τη στρατηγική απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να προχωρήσει σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή Mistral AI.

Ανοιχτό Κάλεσμα για Γαλλικές Επενδύσεις σε όλη την Ελλάδα

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης παρουσίασε το deliberate σχέδιο της Κυβέρνησης για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας σε ένα μοντέλο βασισμένο στη γνώση, που μετατρέπει οριστικά το "brain drain" σε "brain gain". Κάνοντας μια προσωπική αναφορά, ο Υφυπουργός σημείωσε: “Ως ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της πολιτικής του διαδρομής στην ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, και συγκεκριμένα της γενέτειράς μου, της Θεσσαλονίκης -η οποία αναδύεται πλέον σε μια ισχυρή πύλη τεχνολογίας δίπλα στην Αθήνα- είμαι περήφανος που αυτή η επιστημονική αναγέννηση απλώνεται σε ολόκληρο το έθνος μας. Από τη Μακεδονία μέχρι την Αττική και την Κρήτη, οι περιφέρειές μας γίνονται μαγνήτες διεθνών επενδύσεων”.

Παράλληλα, απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς τις γαλλικές επιχειρήσεις να επενδύσουν δυναμικά στα ελληνικά ερευνητικά hubs, όπου θα βρουν πραγματικές «χρυσές ευκαιρίες» και ένα υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό. Ως απτό παράδειγμα αυτής της αριστείας, ο κ. Καλαφάτης ανέφερε τη διαχρονική συνεργασία του ΙΠΡΕΤΕΑ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με τους γαλλικούς οργανισμούς CEA και CNRS στο πλαίσιο του EUROfusion για τον αντιδραστήρα ITER, τονίζοντας ότι η σχέση είναι τόσο βαθιά ώστε ακόμα και Αξιωματικοί του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού επιλέγουν ελληνικά εργαστήρια για την εξειδικευμένη επιστημονική τους εκπαίδευση.

Το Ορόσημο της Ελληνικής Προεδρίας το 2027

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Σταύρος Καλαφάτης συνέδεσε τα συμπεράσματα του Φόρουμ με το εγγύς μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισημαίνοντας ότι σε ακριβώς έναν χρόνο από σήμερα, τον Ιούλιο του 2027, η Ελλάδα αναλαμβάνει την κυλιόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, δεσμεύτηκε ότι οι στρατηγικές προτεραιότητες που σφυρηλατήθηκαν στο Φόρουμ (AI διακυβέρνηση, αμυντική καινοτομία, ενεργειακές λύσεις) θα βρεθούν στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας που θα προβάλει η Αθήνα.

Τέλος, ο κ. Καλαφάτης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τη Γαλλίδα Πρέσβειρα Laurence Auer και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, υπενθυμίζοντας τους βαθείς πολιτισμικούς δεσμούς των δύο χωρών με αφορμή και τη συμπλήρωση 20 ετών πλήρους συμμετοχής της Ελλάδας στον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας. Ανακοίνωσε δε τη θεσμική πρόθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης να μετατραπεί το Φόρουμ σε έναν μόνιμο, περιοδικό θεσμό. Αναβαθμίζοντας το ιστορικό σύνθημα των Κωνσταντίνου Καραμανλή και Βαλερί Ζισκάρ ντ' Εσταίν, ο κ. Καλαφάτης έκλεισε την ομιλία του δηλώνοντας: “Σήμερα, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Emmanuel Macron, διακηρύσσουμε: "Grèce–France–Alliance in Innovation, Technology, and Sovereignty" (Ελλάς - Γαλλία - Συμμαχία στην Καινοτομία, την Τεχνολογία και την Κυριαρχία)”.