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Γεωργιάδης: Η Τζάκρη τα έχει βρει με το ΠΑΣΟΚ, έψαχνε λόγο να φύγει
Πολιτική
12:20 - 29 Ιουν 2026

Γεωργιάδης: Η Τζάκρη τα έχει βρει με το ΠΑΣΟΚ, έψαχνε λόγο να φύγει

Reporter.gr Newsroom
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Η κα Τζάκρη τα έχει βρει με το ΠΑΣΟΚ άρα έψαχνε λόγο να φύγει, δήλωσε ο Α. Γεωργιάδης στα Παραπολιτικά 90,1 με αφορμή την αποχώρησή της από τους Δημοκράτες και πρόσθεσε «η κα Τζάκρη έχει κάθε λόγο  εφόσον θέλει να ξαναβγεί βουλευτής, να πάει κάπου αλλού. Σε αυτές τις εκλογές θα πάει στο ΠΑΣΟΚ, στις επόμενες δεν ξέρουμε».

Σημείωσε ότι δεν υπάρχει καμία συνεννόηση με τον κ. Κασσελάκη ενώ ερωτηθείς για το ΠΑΣΟΚ είπε ότι η άρνηση συνεργασίας με τη ΝΔ είναι ένα κολοσσιαίο λάθος στρατηγικής που δείχνει για μια ακόμα φορά ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν κάνει για τη δουλειά του πολιτικού αρχηγού. Είναι βέβαιο ότι αν είχαν εκλεγεί Διαμαντοπούλου ή Γερουλάνος θα ήταν διαφορετική κατάσταση στην πολιτική ζωή σήμερα.Όσον αφορά τα δημοσκοπικά ποσοστά της ΝΔ είπε «μας έχει κακομάθει ο Μητσοτάκης και μας κακοφαίνεται να μην φαίνεται ότι επελαύνουμε στην κάθε δημοσκόπηση. Στην πραγματικότητα οι δημοσκοπήσεις είναι πάρα πολύ καλές για την ΝΔ».

Για πιθανή παράταση του προγράμματος παχυσαρκίας

Για το πρόγραμμα παχυσαρκίας ο υπουργός Υγείας τόνισε: «Το πρόγραμμα αυτό ανακοινώθηκε ότι τελειώνει 30/06. Όσοι μπήκαν στο πρόγραμμα την μέρα που τους έβαζε ο γιατρός τους έπρεπε να τους πει «να ξέρεις το κράτος πληρώνει μέχρι 30/06» γιατί το πρόγραμμα ήταν από την αρχή Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν έχει να κάνει ότι εμείς ακυρώνουμε γρηγορότερα το πρόγραμμα απ’οτι ήταν προγραμματισμένο, αφετηριακά ήταν 30/06 άρα όλοι ξέρανε ότι είναι 30/06. Επειδή το πρόγραμμα έχει ανέλπιστα μεγάλη επιτυχία είμαστε σε μια διαπραγμάτευση μήπως μπορέσουμε και έχουμε μια μικρή παράταση ώστε να μην μείνουν άνθρωποι στην μέση της θεραπείας τους και αναγκαστούν να πληρώσουν τα φάρμακα από την τσέπη τους. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία που έχουνε, αντιλαμβάνομαι απολύτως την πίεση που αισθάνονται, αλλά δεν αλλάξαμε καμία απόφαση, 30/06 είναι να τελειώσει το πρόγραμμα, δεν έγινε κάποιος αιφνιδιασμός. Μας ενδιαφέρει να βρούμε μια λύση».

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