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ΕΛ.Α.Σ: Το success story της κυβέρνησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της κοινωνίας
Πολιτική
14:33 - 29 Ιουν 2026

ΕΛ.Α.Σ: Το success story της κυβέρνησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της κοινωνίας

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τον απολογισμό της περιόδου 2019–2026, απορρίπτοντας το αφήγημα περί «success story» και υποστηρίζοντας ότι τα οικονομικά στοιχεία δεν αντανακλούν βελτίωση για την κοινωνία.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι, παρά την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, η χώρα παραμένει με χαμηλή πραγματική σύγκλιση με την ΕΕ, ενώ επιδεινώνονται δείκτες όπως η αγοραστική δύναμη, η φτώχεια και το ιδιωτικό χρέος. Η ΕΛ.Α.Σ. αναφέρει επίσης αύξηση φόρων και ακρίβειας, άνοδο των πλεονασμάτων μέσω φορολογικών εσόδων, καθώς και διόγκωση των οφειλών προς εφορία και ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το δημόσιο χρέος και το ιδιωτικό χρέος παραμένουν υψηλά, οι πλειστηριασμοί έχουν αυξηθεί σημαντικά και οι μισθοί δεν ακολουθούν τον πληθωρισμό, καταλήγοντας ότι η ανάπτυξη δεν μεταφράζεται σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ:

«Η Νέα Δημοκρατία έκανε εχθές τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για τα έτη 2019-2026.

Αν αυτό το power point, στο οποίο επιστρατεύονται ταχυδακτυλουργικά κόλπα, δηλαδή νούμερα αποκομμένα από την πραγματικότητα που τα περιβάλλει, αποτελεί για την κυβέρνηση ό,τι έχει να επιδείξει μετά από επτά ολόκληρα έτη διακυβέρνησης, τότε τα πράγματα είναι δυστυχώς πολύ χειρότερα απ’ ό,τι νομίζαμε.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει μια “μαγική” εικόνα οικονομικού θαύματος. Εμείς λέμε κάτι πολύ απλό: η οικονομία δεν κρίνεται από τα power point του Μεγάρου Μαξίμου. Κρίνεται από το αν ζει καλύτερα ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, ο μικρομεσαίος και η οικογένεια. Και εκεί τα στοιχεία λένε μια εντελώς διαφορετική ιστορία.Το success story δεν αντέχει στη σύγκριση με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα δεν έγινε πιο ισχυρή, έγινε πιο άνιση. Δεν έγινε πιο δίκαιη, έγινε πιο πιεστική. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα διακυβέρνησης από τη ΝΔ και τον Κ. Μητσοτάκη.

Τα τελευταία 7 χρόνια στην πραγματικότητα:

1. Έχουμε ανάπτυξη χωρίς αποτέλεσμα για την κοινωνία

Η ανάπτυξη είναι 2,3% το 2019 και 2,1% σήμερα. Με άλλα λόγια: επτά χρόνια διακυβέρνησης και η οικονομία μένει σχεδόν αμετακίνητη. Το αφήγημα της “εκτόξευσης” δεν φαίνεται στους αριθμούς παρά τα 70 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμαμψης.

2. Η ανταγωνιστικότητα χειροτερεύει

Το εμπορικό έλλειμμα από 1,7 δισ. εκτινάσσεται στα 11 δισ. ευρώ. Δηλαδή +9,3 δισ. Ακόμα και διεθνείς δείκτες δείχνουν πτώση της Ελλάδας στην ανταγωνιστικότητα.

3. Το πλεόνασμα χτίζεται πάνω στην ακρίβεια

Το πρωτογενές πλεόνασμα ανεβαίνει από 3,8% σε 4,9% του ΑΕΠ. Δεν είναι “επιτυχία διαχείρισης”. Είναι αποτέλεσμα υψηλότερων φόρων και ακρίβειας στην καθημερινότητα.

4. Ο ΦΠΑ πληρώνει το success story

Τα έσοδα ΦΠΑ αυξάνονται κατά +8,1 δισ. ευρώ. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη· είναι ότι κάθε νοικοκυριό πληρώνει περισσότερο για τα ίδια αγαθά.

5. Οι φόροι αυξάνονται, ενώ λένε ότι μειώνονται

Τα έσοδα από φόρους εισοδήματος και περιουσίας ανεβαίνουν κατά +10,6 δισ. ευρώ. Άρα το “φορολογικό βάρος μειώνεται” δεν αντέχει στην πραγματικότητα.

6. Το χρέος δεν μειώνεται

Το δημόσιο χρέος ανεβαίνει από 339 σε 363 δισ. ευρώ. Η μείωση ως ποσοστό ΑΕΠ είναι λογιστική, όχι πραγματική απομείωση.

7. Το success story στηρίζεται στον πληθωρισμό

Η μείωση χρέους/ΑΕΠ από 183% σε 146% δεν είναι επιτυχία πολιτικής. Είναι αποτέλεσμα πληθωρισμού και αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ.

8. Το κράτος χρωστά περισσότερο στους πολίτες

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου αυξάνονται από 2 σε 3,3 δισ. ευρώ. Δηλαδή το κράτος που “νοικοκυρεύτηκε” και αύξησε τα έσοδα πληρώνει χειρότερα τους πολίτες.

9. Αυξάνεται η φτώχεια

Ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας αυξάνεται από 18% σε 19,5%. Δηλαδή η ανάπτυξη δεν έφτασε ποτέ στην κοινωνία.

10. Η οικονομία δεν άλλαξε μοντέλο

Παρά τις επενδύσεις, η χώρα παραμένει εξαρτημένη από εισαγωγές και χαμηλής προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες. Το παραγωγικό μοντέλο δεν άλλαξε.

11. Καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας

Ο Ν.4738/2020 έβαλε τέλος στην ουσιαστική προστασία της κύριας κατοικίας. Από προστασία, περάσαμε σε καθολική ρευστοποίηση.

12. Το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύεται

Από 367 σε 407,6 δισ. ευρώ. Δηλαδή +40 δισ. Το πρόβλημα όχι μόνο δεν λύνεται, αλλά διογκώνεται.

13. Τα “κόκκινα δάνεια” απλώς μεταφέρθηκαν αλλού και έμειναν στις πλάτες των δανειοληπτών

Από 92 σε 82,6 δισ., αλλά μεγάλο μέρος μετακινήθηκε σε servicers. Δεν μειώθηκε το χρέος· άλλαξε διαχειριστή. Καθάρισαν μόνο οι ισολογισμοί των τραπεζών.

14. Οι πολίτες χρωστούν περισσότερο στο κράτος

Οι οφειλές προς την εφορία αυξάνονται από 105,6 σε 114,5 δισ. ευρώ. Δηλαδή η “κανονικότητα” παράγει νέα χρέη.

15. Η κοινωνική ασφάλιση είναι σε καθεστώς πίεσης

Οι οφειλές προς ΕΦΚΑ εκτοξεύονται από 35,4 σε 51,8 δισ. ευρώ. Αυτό δείχνει οικονομία με στραγγισμένα εισοδήματα.

16. Οι πλειστηριασμοί έγιναν μαζικό φαινόμενο

Από 29.100 σε 67.309 (+131%). Συνολικά περίπου 300.000 από το 2020. Αυτό είναι κοινωνική πίεση, όχι εξυγίανση.

17. Ο εξωδικαστικός δεν λύνει το πρόβλημα

42 δισ. αιτήματα και μόλις 5 δισ. ρυθμίσεις. Το εργαλείο δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος της κρίσης.

18. Οι ευάλωτοι μένουν απροστάτευτοι

560 αναστολές πλειστηριασμών. Δηλαδή η εξαίρεση είναι η μόνη μορφή προστασίας.

19. Η Ελλάδα δεν συγκλίνει με την Ευρώπη

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανεβαίνει ονομαστικά, αλλά η Ελλάδα παραμένει 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η απόκλιση παραμένει δομική. Μαζί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση αγοραστικής δύναμης.

20. Οι μισθοί αυξάνονται στα χαρτιά – όχι στην τσέπη

Οι συντάξεις αυξάνονται 16,4%, αλλά ο πληθωρισμός 19,8%. Οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν στάσιμοι. Η κοινωνία χάνει αγοραστική δύναμη ενώ η κυβέρνηση μιλά για επιτυχία.

Το μεγάλο συμπέρασμα

Η κυβέρνηση μάς ζητά να δούμε τρεις αριθμούς: ανάπτυξη, επενδύσεις και αναβαθμίσεις.

Εμείς ζητάμε να δούμε πέντε πραγματικότητες:

Τον μισθό

Την ακρίβεια

Το ιδιωτικό χρέος

Τη στέγη

Τη φτώχεια.

Αυτοί οι πέντε δείκτες δεν βελτιώθηκαν, επιδεινώθηκαν. Και το success story που θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση επιστρέφεται ως απαράδεκτο από την κοινωνική πλειοψηφία.»

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