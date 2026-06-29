Δένδιας – Αλβανός ΥΠΑΜ: Νέα ώθηση στη διμερή αμυντική συνεργασία Ελλάδας–Αλβανίας και έμφαση στην κυβερνοασφάλεια

Συνάντηση με τον Αλβανό ομόλογό του, Ερμάλ Νούφι, είχε νωρίτερα σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τις δύο πλευρές να εστιάζουν στην ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανίας, καθώς και σε ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την περιοχή των Βαλκανίων.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών των δύο αντιπροσωπειών, τέθηκαν στο τραπέζι οι προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς άμυνας και ασφάλειας, με έμφαση στη σταθερότητα και την περιφερειακή συνεργασία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι ενημέρωσε τον Αλβανό υπουργό σχετικά με την «Ατζέντα 2030», το τρέχον πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές εξέτασαν και τις δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, έναν τομέα που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στο σύγχρονο αμυντικό περιβάλλον.

{https://x.com/NikosDendias/status/2071547156003967374}