ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δένδιας – Αλβανός ΥΠΑΜ: Νέα ώθηση στη διμερή αμυντική συνεργασία Ελλάδας–Αλβανίας και έμφαση στην κυβερνοασφάλεια
Πολιτική
14:52 - 29 Ιουν 2026

Δένδιας – Αλβανός ΥΠΑΜ: Νέα ώθηση στη διμερή αμυντική συνεργασία Ελλάδας–Αλβανίας και έμφαση στην κυβερνοασφάλεια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συνάντηση με τον Αλβανό ομόλογό του, Ερμάλ Νούφι, είχε νωρίτερα σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τις δύο πλευρές να εστιάζουν στην ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανίας, καθώς και σε ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την περιοχή των Βαλκανίων.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών των δύο αντιπροσωπειών, τέθηκαν στο τραπέζι οι προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς άμυνας και ασφάλειας, με έμφαση στη σταθερότητα και την περιφερειακή συνεργασία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι ενημέρωσε τον Αλβανό υπουργό σχετικά με την «Ατζέντα 2030», το τρέχον πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές εξέτασαν και τις δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, έναν τομέα που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στο σύγχρονο αμυντικό περιβάλλον.

{https://x.com/NikosDendias/status/2071547156003967374}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καλαφάτης: Στόχος μας η Θεσσαλονίκη να καταστεί διεθνές κέντρο διαλόγου και έρευνας
Πολιτική

Καλαφάτης: Στόχος μας η Θεσσαλονίκη να καταστεί διεθνές κέντρο διαλόγου και έρευνας

Δένδιας: Επενδύσεις €150 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων
Πολιτική

Δένδιας: Επενδύσεις €150 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Δένδιας: Σειρά διμερών επαφών στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ
Πολιτική

Δένδιας: Σειρά διμερών επαφών στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Δένδια στις ΗΠΑ
Πολιτική

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Δένδια στις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
29/06/2026 - 15:27

HATTA: Δικαιώματα Επιβατών - Υπηρεσίες ταξιδιωτικών διαμεσολαβητών

Οικονομία
29/06/2026 - 15:15

Τέλος το πλαφόν στα κέρδη – Συμφωνία κυβέρνησης-σούπερ μάρκετ για «πάγωμα» τιμών και νέες μειώσεις

Νομίσματα
29/06/2026 - 15:09

«Κολλημένο» κάτω από τα $60.000 το Bitcoin – Γιατί είναι επιφυλακτικοί οι αναλυτές

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/06/2026 - 14:58

Η Philip Morris International και ο Andrea Bocelli παρουσίασαν την πλατφόρμα «Believe. Further»

Πολιτική
29/06/2026 - 14:52

Δένδιας – Αλβανός ΥΠΑΜ: Νέα ώθηση στη διμερή αμυντική συνεργασία Ελλάδας–Αλβανίας και έμφαση στην κυβερνοασφάλεια

Πολιτική
29/06/2026 - 14:47

Ξενογιαννακοπούλου: Αποχωρεί από ΣΥΡΙΖΑ – Δεν νοείται ψηφοδέλτιο του κόμματος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα

Πολιτική
29/06/2026 - 14:33

ΕΛ.Α.Σ: Το success story της κυβέρνησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της κοινωνίας

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/06/2026 - 14:20

ΟΤΕ: Πιλοτική εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης για καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Ναυτιλία
29/06/2026 - 14:19

Στενά του Ορμούζ: Παραμένει υποτονική η κίνηση – Παρουσία και ελληνικών πλοίων

Ναυτιλία
29/06/2026 - 14:15

ΟΛΠ Α.Ε.: Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΣΕΛΠΕ στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Εμπορεύματα
29/06/2026 - 14:08

Πετρέλαιο: Κέρδη μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αλλά οι ανησυχίες παραμένουν

Επιχειρήσεις
29/06/2026 - 13:57

Invel Real Estate: Ψήφος εμπιστοσύνης στην από Έλληνες και ξένους επενδυτές

Οικονομία
29/06/2026 - 13:52

ΤτΕ: «Άλμα» €5,3 δισ. στις καταθέσεις τον Μάιο – Αύξηση κατά €1,6 δισ. στα δάνεια

Οικονομία
29/06/2026 - 13:48

Alpha Bank: Ελλάδα και Νότια Ευρώπη οδηγούν την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη – Eυκαιρίες και κίνδυνοι

Πολιτική
29/06/2026 - 13:29

Μαξίμου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για την ακρίβεια και τη «συμφωνία κυρίων» – Έρχονται ανακοινώσεις

Πολιτική
29/06/2026 - 13:28

Τσουκαλάς για συνταξιούχους: Η κυβέρνηση υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά τον εφάρμοσε πιστά

Πολιτική
29/06/2026 - 13:21

Μαρινάκης: Η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο

Ειδήσεις
29/06/2026 - 13:09

Πεζεσκιάν: ΗΠΑ και Ιράν ανοίγουν δίαυλο αποκλιμάκωσης – Αποδεσμεύονται $6 δισ. από το Κατάρ

Πολιτική
29/06/2026 - 13:00

Νέα Αριστερά: Μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου για υποκίνηση βίας

Ακίνητα
29/06/2026 - 12:50

Ανεβάζει ταχύτητα η οικοδομή – Ισχυρή επιτάχυνση τον Μάρτιο με άνοδο 22,3% στις νέες άδειες

Ανεμοδείκτης
29/06/2026 - 12:45

Το «κράτος» και οι... κύριοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 12:30

Σαλακάς: Από τραπεζικός όμιλος σε πρωταγωνιστή ανάπτυξης - Ο ρόλος της Alpha Bank στην αγορά M&A

Ανεμοδείκτης
29/06/2026 - 12:29

Η μάχη της Μιλένας Αποστολάκη για τους δανειολήπτες

Πολιτική
29/06/2026 - 12:20

Γεωργιάδης: Η Τζάκρη τα έχει βρει με το ΠΑΣΟΚ, έψαχνε λόγο να φύγει

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/06/2026 - 12:14

ΟΤΕ: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,857033 ευρώ ανά μετοχή από 7 Ιουλίου

Αναλύσεις
29/06/2026 - 12:02

Moody's: Διαχειρίσιμο το κόστος του νόμου Κατσέλη για τις τράπεζες – Δεν αλλάζουν οι αξιολογήσεις

Πολιτική
29/06/2026 - 11:58

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία

Πολιτική
29/06/2026 - 11:46

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν σπάει τον φαύλο κύκλο του ιδιωτικού χρέους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:45

Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη: Τα χαμηλότερα αποθέματα των τελευταίων 15 ετών

Αναλύσεις
29/06/2026 - 11:37

Επέστρεψαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ