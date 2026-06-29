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Δεύτερη αποχώρηση σε 48 ώρες: Ο Χουρδάκης εγκαταλείπει τους Δημοκράτες
Πολιτική
22:00 - 29 Ιουν 2026

Δεύτερη αποχώρηση σε 48 ώρες: Ο Χουρδάκης εγκαταλείπει τους Δημοκράτες

Reporter.gr Newsroom
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Νέα  απώλεια καταγράφουν οι «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», καθώς ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Μιχάλης Χουρδάκης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα, λίγες μόλις ημέρες μετά την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου.

Πρόκειται για τη δεύτερη ηχηρή αποχώρηση μέσα σε διάστημα δύο ημερών, μετά το «διαζύγιο» της Θεοδώρας Τζάκρη, η οποία, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, κατευθύνεται προς το ΠΑΣΟΚ, εξέλιξη που εντείνει την εσωστρέφεια στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

Ο κ. Χουρδάκης γνωστοποίησε την απόφασή του με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι η επιλογή του δεν ήταν ούτε εύκολη ούτε βιαστική, αλλά προϊόν μακράς περιόδου σκέψης και πολιτικής αξιολόγησης.

«Πριν λίγο υπέβαλα την παραίτησή μου από τους «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ - Προοδευτικό Κέντρο». Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ούτε εύκολα ούτε βιαστικά. Προηγήθηκε μια μακρά περίοδος σκέψης, κατά την οποία αξιολόγησα με ειλικρίνεια την πολιτική μου διαδρομή, τις ευθύνες μου απέναντι στους πολίτες και τον τρόπο με τον οποίο πιστεύω ότι οφείλω να υπηρετώ τη δημόσια ζωή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη δήλωσή του ευχαριστεί τον πρόεδρο, τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος για τη συνεργασία, επισημαίνοντας ότι οι ανθρώπινες σχέσεις και οι κοινές προσπάθειες που αναπτύχθηκαν αποτελούν σημαντικό κομμάτι της πολιτικής του πορείας.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι στην πολιτική υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες «η συνέπεια επιβάλλει να αναγνωρίζεις με καθαρότητα ότι ένας κύκλος ολοκληρώθηκε», διευκρινίζοντας ότι η αποχώρησή του γίνεται χωρίς προσωπικές αντιπαραθέσεις και χωρίς διάθεση απαξίωσης των ανθρώπων με τους οποίους συμπορεύτηκε.

Ο βουλευτής τονίζει ακόμη ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, σημειώνοντας πως θα εξακολουθήσει να υπηρετεί τον θεσμικό του ρόλο ως βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης με γνώμονα τη θεσμικότητα, τη σοβαρότητα, τον διάλογο και την ευθύνη απέναντι στους πολίτες.

Ο Μιχάλης Χουρδάκης είχε εκλεγεί βουλευτής στις εκλογές του 2023 με την Πλεύση Ελευθερίας, ωστόσο στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε, για να ενταχθεί αργότερα στο εγχείρημα των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο» υπό τον Στέφανο Κασσελάκη.

Η νέα αποχώρηση, σε συνδυασμό με εκείνη της Θεοδώρας Τζάκρη, δημιουργεί νέα δεδομένα για το κόμμα, το οποίο καλείται να διαχειριστεί μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης και διαδοχικών απωλειών κορυφαίων στελεχών. Το πολιτικό μέλλον των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο» μοιάζει πλέον να εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά, με τον Στέφανο Κασσελάκη να βλέπει τον στενό πυρήνα των συνεργατών του να συρρικνώνεται και να καλείται να ανασυντάξει εκ νέου το πολιτικό του εγχείρημα.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/06/2026 - 21:50
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