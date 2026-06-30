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Δένδιας από Ποντγκόριτσα: Η Ελλάδα υποστηρίζει την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ
Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος
Πολιτική
19:10 - 30 Ιουν 2026

Δένδιας από Ποντγκόριτσα: Η Ελλάδα υποστηρίζει την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα υποστηρίζει ολόψυχα την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε - μεταξύ άλλων- ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, στο Μαυροβούνιο.

Ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον ομόλογό του, Ντράγκαν Κράποβιτς (Dragan Krapovič). Κατά την κατ’ ιδίαν συνάντηση και τις διευρυμένες συνομιλίες, οι οποίες διεξήχθησαν στο Υπουργείο Άμυνας του Μαυροβουνίου στην Ποντγκόριτσα, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν για την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης και την περαιτέρω ενίσχυση των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας – Μαυροβουνίου.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε επίσης στη σημασία που δίνει η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

Ο Έλληνας Υπουργός ανέφερε στις κοινές δηλώσεις, μετά το πέρας της συνάντησης:

«Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα στην Ποντγκόριτσα. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας ήταν εδώ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν εδώ, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ήταν εδώ. Σήμερα, είμαι εγώ εδώ. Ίσως έχετε κουραστεί να βλέπετε Έλληνες να έρχονται να επισκέπτονται την Ποντγκόριτσα, αλλά πιστέψτε με, είναι μεγάλη χαρά για εμάς να βρισκόμαστε εδώ.

Όπως γνωρίζετε, υποστηρίζουμε σθεναρά την ευρωπαϊκή πορεία του Μαυροβουνίου. Είμαστε επίσης πολύ χαρούμενοι που οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης επιπλέον διαπραγματευτικών κεφαλαίων, έλαβαν χώρα τον Ιούνιο. Θα χαρούμε να δούμε το Μαυροβούνιο να εντάσσεται στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το συντομότερο δυνατόν.

Η Ελλάδα, μέσω της «Ατζέντας της Θεσσαλονίκης», υποστηρίζει την ένταξη των Βαλκανίων και ειδικότερα των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί επένδυση όχι μόνο στην ευημερία, αλλά και στη σταθερότητα και την ασφάλεια. Και η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι σταθερή και ασφαλής όσο τα Δυτικά Βαλκάνια δεν αποτελούν μέρος της. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε «τρύπες» σε αυτήν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική.

Επομένως, η Ελλάδα υποστηρίζει ολόψυχα την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ήδη εταίροι, συνεργαζόμαστε στο ΝΑΤΟ. Επίσης, υπάρχει μεγάλη συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεών μας, ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης, αλλά και σε άλλα πεδία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου, είχα την ευκαιρία να εξηγήσω σε εσάς και στη στρατιωτική ηγεσία του Μαυροβουνίου για τη νέα προσπάθεια, τη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, την οποία ονομάζουμε «Ατζέντα 2030». Όπως σας είπα και όπως εξήγησα κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, είμαστε πολύ ευτυχείς να τη μοιραστούμε. Να μοιραστούμε τι κάνουμε και γιατί. Τη θεωρούμε επίσης επένδυση τόσο στην υπάρχουσα συνεργασία μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ όσο και στη μελλοντική μας συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι η ασφάλεια εντός της Ευρώπης αποτελεί κοινή προσπάθεια.

Υπάρχουν προκλήσεις που προέρχονται από τα κράτη, αλλά και από διάφορους κακόβουλους παράγοντες. Επομένως, αν δεν συνεργαστούμε, οι κοινωνίες και οι χώρες μας δεν μπορούν να είναι ασφαλείς.

Είχα την ευκαιρία να σας εξηγήσω επίσης τι κάνουμε με το οικοσύστημα καινοτομίας που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, μέσω του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ). Και πάλι, είμαστε απολύτως ανοιχτοί και πρόθυμοι να συνεργαστούμε μαζί σας σε αυτό το θέμα.

Δε θα μακρηγορήσω πολύ. Πρέπει να πω, εκτός από το να σας ευχαριστήσω για τις σημερινές παραγωγικές και εποικοδομητικές συζητήσεις, πως είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Μαυροβουνίου θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και αυτό θα είναι προς όφελος και των δύο χωρών μας, προς όφελος των δύο κοινωνιών μας, αλλά και προς όφελος της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ευρώπη.

Θα χαρώ να σας υποδεχθώ στην Αθήνα. Και πάλι, σας ευχαριστώ πολύ για τη θερμή φιλοξενία σας! Σας ευχαριστώ».

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