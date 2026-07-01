ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υπουργείο Ανάπτυξης: Συγκρότηση έξι ομάδων για την ελληνική Προεδρία της ΕΕ το 2027
Πολιτική
18:47 - 01 Ιουλ 2026

Υπουργείο Ανάπτυξης: Συγκρότηση έξι ομάδων για την ελληνική Προεδρία της ΕΕ το 2027

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ξεκινά την οργανωτική προετοιμασία για την ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία η χώρα θα αναλάβει το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η σύσταση πέντε εξειδικευμένων ομάδων εργασίας, καθώς και μίας κεντρικής συντονιστικής ομάδας, με στόχο τον έγκαιρο σχεδιασμό και τον συντονισμό των ενεργειών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Οι ομάδες θα αναλάβουν, μεταξύ άλλων, την προετοιμασία των σχετικών θεμάτων, καθώς και τον σχεδιασμό και τη διοργάνωση των εκδηλώσεων και δράσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας. Η σχετική διοικητική πράξη έχει αναρτηθεί στο σύστημα Διαύγεια και φέρει την υπογραφή του γενικού γραμματέα Εμπορίου, Ναπολέοντα Μαραβέγια.

Οι τομείς ευθύνης των ομάδων εργασίας

Το επιχειρησιακό πλάνο περιλαμβάνει τον διαχωρισμό των αντικειμένων σε πέντε διακριτές ομάδες εργασίας, οι οποίες επικεντρώνονται στους εξής τομείς:

  1. Πολιτικής Ενημέρωσης και Προστασίας Καταναλωτή
  2. Εμπορικής Επιχειρηματικότητας
  3. Εταιρειών
  4. Δημοσίων Συμβάσεων
  5. Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Παράλληλα με αυτές, συγκροτείται και η συντονιστική ομάδα. Αυτή αναλαμβάνει τη συνολική ευθύνη της προπαρασκευαστικής διαδικασίας, καθώς και το κομμάτι της επικοινωνίας και σύμπραξης με το αυτοτελές Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας, τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΑ) και τους υπόλοιπους συναρμόδιους φορείς.

Καθήκοντα και χρονικός ορίζοντας

Οι ομάδες εργασίας θα συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα, θα υποβάλλουν μηνιαίες εκθέσεις προόδου και τελική απολογιστική έκθεση.

Οι συγκεκριμένες ομάδες αναλαμβάνουν να επιβλέπουν στενά τις δραστηριότητες του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, καθώς και τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το αντικείμενό τους. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναλύουν τις θέσεις που εκφράζουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και θα διαμορφώνουν προτάσεις προς την πολιτική ηγεσία, υποστηρίζοντας τη χάραξη των εθνικών θέσεων.

Επιπρόσθετα, φέρουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό των συνεδριάσεων και των εκδηλώσεων που πρόκειται να φιλοξενηθούν στην Ελλάδα.

Βάσει της απόφασης, η λειτουργία και η θητεία τους θα διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο του 2028, καλύπτοντας έτσι και το διάστημα μετά την ολοκλήρωση της Προεδρίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοδωρικάκος: Συνεχείς παρεμβάσεις για τη στήριξη πολιτών και νοικοκυριών
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Συνεχείς παρεμβάσεις για τη στήριξη πολιτών και νοικοκυριών

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του ΑΠΘ ο Καλαφάτης
Πολιτική

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του ΑΠΘ ο Καλαφάτης

Θεοδωρικάκος για Metlen: Η εμβληματική επένδυση στο Βόλο ενισχύει την παραγωγική και αμυντική ισχύ της χώρας
Πολιτική

Θεοδωρικάκος για Metlen: Η εμβληματική επένδυση στο Βόλο ενισχύει την παραγωγική και αμυντική ισχύ της χώρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/07/2026 - 19:32

Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στο πάρκινγκ της οικίας της

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 19:20

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω ανησυχιών για αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Ειδήσεις
01/07/2026 - 19:14

Γουόρς (Fed): Οι πληθωριστικές πιέσεις μειώνονται – Καμία πρόωρη δέσμευση για τα επιτόκια

Πολιτική
01/07/2026 - 19:05

Γκιλφόιλ: Ισχυρότερη από ποτέ στην ιστορία η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 18:53

Space Hellas: Διευρύνει την πλατφόρμα SenseOne ΙοΤ με υπηρεσία Managed Data Lake

Πολιτική
01/07/2026 - 18:47

Υπουργείο Ανάπτυξης: Συγκρότηση έξι ομάδων για την ελληνική Προεδρία της ΕΕ το 2027

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:42

Αττική: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε διαρρήξεις προσποιούμενη υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 18:40

EY για ελληνικές επιχειρήσεις: Αισιοδοξία για ανάπτυξη, αλλά «αγκάθια» το εργατικό κόστος και η έλλειψη ταλέντου

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:29

Λαγκάρντ: Η αποκλιμάκωση του πετρελαίου βελτιώνει τις προοπτικές της ευρωζώνης

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 18:07

Euronext Athens: Έναρξη διαδικασίας διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:05

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μέθανα

Πολιτική
01/07/2026 - 18:03

Νέστορα: Απάνθρωπο και τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα η εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 18:01

ΥΠΑΝ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση της PREMIA με απορρόφηση της Sunwing Hotels Hellas

Πολιτική
01/07/2026 - 17:57

Κατρίνης: Η ακρίβεια σαρώνει, ενώ η κυβέρνηση ψάχνει για συμφωνίες με τα καρτέλ

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 17:53

Deutsche Bank: Αγορά 650.000 μετοχών της Bally’s Intralot

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 17:48

Nike: «Καμπανάκι» για δύσκολο εξάμηνο με μειωμένη ζήτηση και πιέσεις στη μετοχή

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 17:44

Qualco: Μέρισμα 0,045% ανά μετοχή αποφάσισε η γενική συνέλευση του Ομίλου

Πολιτική
01/07/2026 - 17:41

Συνταγματική Αναθεώρηση: Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο τα άρθρα 90 και 86

Σχόλια Αγοράς
01/07/2026 - 17:38

Ανθεκτικό το ΧΑ: Κέρδη 0,88% παρά το «βάρος» των αποκοπών μερισμάτων - Ισχυρός τζίρος €332 εκατ.

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:34

Πορτογαλία: Σε «κόκκινο» συναγερμό από την Πέμπτη (2/7) η Λισαβόνα λόγω καύσωνα

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:28

Μήνυμα αισιοδοξίας από Τραμπ: «Οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται θετικά»

Πολιτική
01/07/2026 - 17:16

Μητσοτάκης από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης: «Θα βρούμε τους δράστες και θα λογοδοτήσουν»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:07

Ρούτε για Τουρκία: Στρατηγικής σημασίας σύμμαχος για το ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:01

Φθιώτιδα: Μεγάλη πυρκαγιά σε 4 μέτωπα – Μήνυμα 112 για εκκενώσεις των οικισμών Σφάκα και Κατάλυμα

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 16:53

HELLENiQ ENERGY: Ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων αποφοίτων Λυκείου

Πολιτική
01/07/2026 - 16:52

Σαμαράς για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
01/07/2026 - 16:51

Ο Αλέξανδρος Τζόρβας αφηγείται τη διαδρομή της ζωής του στο νέο επεισόδιο «Game On» με χορηγό την Allwyn

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 16:44

Υποχωρεί η Wall Street λόγω πιέσεων στον κλάδο των ημιαγωγών

Εργασιακά
01/07/2026 - 16:42

Στα δικαστήρια η απεργία στη Ραφήνα: Ασφαλιστικά μέτρα από εφοπλιστές, «δεν κάνουμε πίσω» απαντά η ΠΕΝΕΝ

Ακίνητα
01/07/2026 - 16:34

Έληξε η μίσθωση, αλλά ο ενοικιαστής δεν φεύγει – Τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ