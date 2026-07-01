Υπουργείο Ανάπτυξης: Συγκρότηση έξι ομάδων για την ελληνική Προεδρία της ΕΕ το 2027

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ξεκινά την οργανωτική προετοιμασία για την ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία η χώρα θα αναλάβει το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η σύσταση πέντε εξειδικευμένων ομάδων εργασίας, καθώς και μίας κεντρικής συντονιστικής ομάδας, με στόχο τον έγκαιρο σχεδιασμό και τον συντονισμό των ενεργειών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Οι ομάδες θα αναλάβουν, μεταξύ άλλων, την προετοιμασία των σχετικών θεμάτων, καθώς και τον σχεδιασμό και τη διοργάνωση των εκδηλώσεων και δράσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας. Η σχετική διοικητική πράξη έχει αναρτηθεί στο σύστημα Διαύγεια και φέρει την υπογραφή του γενικού γραμματέα Εμπορίου, Ναπολέοντα Μαραβέγια.

Οι τομείς ευθύνης των ομάδων εργασίας

Το επιχειρησιακό πλάνο περιλαμβάνει τον διαχωρισμό των αντικειμένων σε πέντε διακριτές ομάδες εργασίας, οι οποίες επικεντρώνονται στους εξής τομείς:

Πολιτικής Ενημέρωσης και Προστασίας Καταναλωτή Εμπορικής Επιχειρηματικότητας Εταιρειών Δημοσίων Συμβάσεων Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Παράλληλα με αυτές, συγκροτείται και η συντονιστική ομάδα. Αυτή αναλαμβάνει τη συνολική ευθύνη της προπαρασκευαστικής διαδικασίας, καθώς και το κομμάτι της επικοινωνίας και σύμπραξης με το αυτοτελές Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας, τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΑ) και τους υπόλοιπους συναρμόδιους φορείς.

Καθήκοντα και χρονικός ορίζοντας

Οι ομάδες εργασίας θα συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα, θα υποβάλλουν μηνιαίες εκθέσεις προόδου και τελική απολογιστική έκθεση.

Οι συγκεκριμένες ομάδες αναλαμβάνουν να επιβλέπουν στενά τις δραστηριότητες του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, καθώς και τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το αντικείμενό τους. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναλύουν τις θέσεις που εκφράζουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και θα διαμορφώνουν προτάσεις προς την πολιτική ηγεσία, υποστηρίζοντας τη χάραξη των εθνικών θέσεων.

Επιπρόσθετα, φέρουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό των συνεδριάσεων και των εκδηλώσεων που πρόκειται να φιλοξενηθούν στην Ελλάδα.

Βάσει της απόφασης, η λειτουργία και η θητεία τους θα διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο του 2028, καλύπτοντας έτσι και το διάστημα μετά την ολοκλήρωση της Προεδρίας.