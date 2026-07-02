Γεωργιάδης: Εύχομαι να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς - Δε θα είναι σωστό για τον ίδιο

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε σήμερα (2/7) σε σειρά ζητημάτων της πολιτικής επικαιρότητας, της δημόσιας ασφάλειας και του χώρου της Υγείας σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε. Μεταξύ άλλων, μίλησε για τη φονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, στις πολιτικές εξελίξεις, στις δημοσκοπήσεις, στις φήμες περί ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, στις καταγγελίες του Παύλου Ασλανίδη σχετικά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς και στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Για τη φονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Καταρχάς, ο υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα για την απώλεια της μητέρας της, ενώ ενημέρωσε ότι η ίδια πρόκειται να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παπανικολάου λόγω των εκτεταμένων εγκαυμάτων που έχει υποστεί στα άκρα της. Όπως ανέφερε, ο πατέρας της αναμένεται να λάβει εξιτήριο την επόμενη ημέρα.

Σε αυτό το φόντο, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοκαριστικό το γεγονός ότι, όπως είπε, μία αθώα γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο σπίτι της την ώρα που κοιμόταν, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση αποτελεί συνέπεια μιας διαχρονικής ανοχής απέναντι στη βία.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η πολιτική βία πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη αυστηρότητα, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για «γκαζάκια», αλλά για εκρηκτικούς μηχανισμούς που μπορούν να αποβούν θανατηφόροι. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει ενισχύσει σημαντικά τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ανομίας, κάνοντας λόγο για εκκενώσεις καταλήψεων, αστυνομικές επιχειρήσεις σε πανεπιστημιακούς χώρους και εξάρθρωση παράνομων δομών.

«Η Αστυνομία βρίσκεται κοντά στους δράστες»

Αναφερόμενος στην πορεία των ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι υπεύθυνοι θα συλληφθούν γρήγορα.

Την ίδια στιγμή, σημείωσε ότι σε αυτή την περίπτωση δίνει εξετάσεις και η Δικαιοσύνη, σχολιάζοντας ότι δεν μπορούν να απονείμουν ποινές-χάδι για τέτοιου είδους επιθέσεις.

Ο υπουργός εξέφρασε την άποψη ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για πρόσωπα χωρίς αστυνομική προστασία.

Συνέδεσε δε τα πρόσφατα περιστατικά με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την εκκένωση καταλήψεων σε πανεπιστήμια και άλλους χώρους, εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση της ανομίας σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια.

Οι αντιδράσεις των πολιτικών κομμάτων

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι θεωρεί θετικό το γεγονός πως, όπως ανέφερε, σχεδόν όλα τα πολιτικά κόμματα καταδίκασαν την επίθεση, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν διαπίστωσε αντίστοιχη δημόσια τοποθέτηση από την Πλεύση Ελευθερίας.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτήρισε θετική τη δημόσια καταδίκη της τρομοκρατίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι, κατά την άποψή του, η συνέπεια αυτής της στάσης θα κριθεί από τη θέση που θα τηρήσει σε ενδεχόμενες πρωτοβουλίες αυστηροποίησης της σχετικής νομοθεσίας.

Οι καταγγελίες του Παύλου Ασλανίδη

Ο υπουργός σχολίασε επίσης τις δημόσιες καταγγελίες του Παύλου Ασλανίδη σχετικά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη διαχείριση της υπόθεσης των Τεμπών.

Κατά τον ίδιο, οι δηλώσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς θεωρεί ότι ενισχύουν όσα ο ίδιος έχει υποστηρίξει στο παρελθόν περί πολιτικής αξιοποίησης της τραγωδίας.

Όπως ανέφερε, η δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση έχει οδηγήσει σε ιδιαίτερα υψηλή πολιτική ένταση, προσθέτοντας ότι πλέον διατυπώνονται σχετικές επικρίσεις ακόμη και από συγγενείς θυμάτων.

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Για τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι θεωρεί μια τέτοια εξέλιξη λανθασμένη.

Όπως είπε, τρέφει σεβασμό προς τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε την ευχή να μη δημιουργήσει νέο κόμμα.

Αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού, σημείωσε ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με σεβασμό μια μητέρα που έχασε το παιδί της, ανεξάρτητα από τις πολιτικές της επιλογές.

Υπογράμμισε ακόμη ότι αποτελεί δικαίωμά της να συμμετάσχει στην πολιτική ζωή, διευκρινίζοντας ότι οποιαδήποτε κριτική θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τις πολιτικές της θέσεις και όχι προσωπικές επιθέσεις.

Απογευματινά χειρουργεία

Σχετικά με τον χώρο της Υγείας, ο υπουργός ανέφερε ότι το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Όπως εξήγησε, τα απογευματινά χειρουργεία συνεχίζονται πλέον με καταβολή αντιτίμου, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο κόστος στον ιδιωτικό τομέα.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι το πρόγραμμα πέτυχε τον στόχο του, καθώς ο μέγιστος χρόνος αναμονής για χειρουργική επέμβαση μειώθηκε από περίπου πέντε χρόνια στους έξι μήνες, ενώ ο μέσος χρόνος αναμονής διαμορφώθηκε περίπου στους πέντε μήνες.

Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέας κρατικής χρηματοδότησης, εφόσον στο μέλλον αυξηθούν εκ νέου οι λίστες αναμονής.

Νέο μοντέλο λειτουργίας του ΕΣΥ

Ο υπουργός προανήγγειλε ακόμη την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου κινητών χειρουργικών ομάδων, με πρώτη πιλοτική εφαρμογή στην Κάλυμνο τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, εξειδικευμένες ομάδες γιατρών από μεγάλα νοσοκομεία θα μεταβαίνουν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας προκειμένου να πραγματοποιούν χειρουργικές επεμβάσεις επιτόπου, περιορίζοντας την ανάγκη μετακίνησης των ασθενών.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα σύστημα στο οποίο «το ΕΣΥ θα πηγαίνει στον ασθενή και όχι ο ασθενής στο ΕΣΥ».

Κλείνοντας τη συνέντευξή του, αναφέρθηκε σε πρόσφατο περιστατικό σοβαρού τραυματισμού εξάχρονου παιδιού από την Κρήτη, επισημαίνοντας ότι η συντονισμένη συνεργασία του ΕΚΑΒ, των νοσοκομείων και των ιατρικών ομάδων απέτρεψε τον ακρωτηριασμό του παιδιού. Όπως είπε, το περιστατικό αυτό αποδεικνύει ότι, όταν οι πολίτες χρειάζονται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αυτό βρίσκεται δίπλα τους.

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