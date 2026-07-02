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Politico: Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές δοκιμάζουν τη ρωσική οικονομία
Ειδήσεις
12:16 - 02 Ιουλ 2026

Politico: Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές δοκιμάζουν τη ρωσική οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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Για τέσσερα χρόνια, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να προστατεύσει τον πληθυσμό από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου που διεξάγει στην Ουκρανία. Πλέον, όμως, κάτι τέτοιο δεν ισχύει.      

Όπως επισημαίνει το Politico, οι ουκρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον κρίσιμων ενεργειακών υποδομών τις τελευταίες εβδομάδες έχουν μετατρέψει τον πόλεμο από μια σχετικά μικρή ενόχληση, την οποία οι περισσότεροι Ρώσοι μπορούσαν να αγνοούν, σε μια άμεση και ολοένα πιο σοβαρή κρίση καυσίμων.

Τα δύο τρίτα από τις 83 περιφέρειες της Ρωσίας αναφέρουν πλέον προβλήματα στον εφοδιασμό με καύσιμα, γεγονός που προκαλεί άμεση ταλαιπωρία σε εκατομμύρια πολίτες και συνιστά ταυτόχρονα σοβαρή απειλή για τη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα οξεία στην Κριμαία, όπου οι αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχουν απαγορεύσει κάθε πώληση καυσίμων. Την ίδια στιγμή, ο τουρισμός, που σε μια φυσιολογική χρονιά αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας της χερσονήσου, έχει καταρρεύσει.

Την περασμένη εβδομάδα ο Πούτιν αναγκάστηκε να αναγνωρίσει το πρόβλημα, συγκαλώντας στη Μόσχα τους κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους προκειμένου να αναζητήσουν λύση.

Δημόσια, πάντως, επιχειρεί να παρουσιάσει την κρίση με πιο καθησυχαστικό τρόπο. Δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι «φυσικά, αυτές οι επιθέσεις στις υποδομές μας δημιουργούν προβλήματα. Αυτό είναι προφανές», αλλά επέμεινε ότι «μια ορισμένη έλλειψη» καυσίμων δεν είναι «κρίσιμη». Στη συνέχεια έσπευσε να υποστηρίξει ότι οι ρωσικές επιθέσεις προκαλούν πολύ μεγαλύτερες ζημιές στην Ουκρανία.

Όσον αφορά τα πραγματικά στοιχεία, η έκταση των ζημιών αποκρύπτεται, καθώς η Ρωσία έχει προσθέσει τις εγχώριες τιμές των καυσίμων στη λίστα των οικονομικών δεδομένων που δεν δημοσιοποιεί πλέον.

Ωστόσο, πολλοί Ρώσοι διαπιστώνουν από πρώτο χέρι πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται από βίντεο που δείχνουν οδηγούς να επιτίθενται ο ένας στον άλλο για λίγη βενζίνη στα πρατήρια καυσίμων ή ακόμη και να εισβάλλουν με φορτηγά μέσα στις ουρές των αυτοκινήτων που περιμένουν να ανεφοδιαστούν.

Η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε η χώρα που ο εκλιπών Αμερικανός γερουσιαστής Τζον ΜακΚέιν είχε χαρακτηρίσει ως «ένα πρατήριο καυσίμων που παριστάνει τη χώρα», να μην μπορεί πλέον ούτε αυτό να είναι.

Το Reuters μετέδωσε την Τετάρτη ότι η Ινδία -ο μεγαλύτερος ξένος αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου- θα αρχίσει πλέον να εξάγει πίσω στη Ρωσία μέρος των προϊόντων διύλισης που παράγει από το ρωσικό πετρέλαιο.

Οι εισαγωγές αυτές κρίνονται αναγκαίες επειδή -σύμφωνα με ορισμένους λογαριασμούς στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης- η Ουκρανία έχει στοχεύσει σκόπιμα μονάδες διυλιστηρίων, όπως οι μονάδες καταλυτικής πυρόλυσης (catalytic crackers), τις οποίες η Ρωσία δεν μπορεί να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει μόνη της. Αυτό σημαίνει ότι δεν διαφαίνεται άμεσο τέλος στις ελλείψεις καυσίμων. Οι μονάδες καταλυτικής πυρόλυσης χρησιμοποιούνται για να μεγιστοποιούν την παραγωγή εμπορικά αξιοποιήσιμων αποσταγμάτων από το αργό πετρέλαιο.

«Η ποσότητα βενζίνης που είναι διαθέσιμη σήμερα στη Ρωσία καθορίζεται από έναν αγώνα δρόμου ανάμεσα στα ουκρανικά drones και στα ρωσικά συνεργεία επισκευών», έγραψε σε ερευνητικό σημείωμα ο αναλυτής του Carnegie Institute for International Peace, Σεργκέι Βακουλένκο.

«Εάν η συχνότητα των ουκρανικών επιθέσεων διατηρηθεί και οι ζημιές που προκαλεί κάθε επίθεση αυξηθούν, τότε το πλεονέκτημα θα περάσει στο Κίεβο. Αυτό ακριβώς βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα», πρόσθεσε.

Η μοναδική θετική εξέλιξη για το Κρεμλίνο είναι ότι η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει επαρκείς ποσότητες ντίζελ, το οποίο είναι απαραίτητο τόσο για τις οδικές μεταφορές, όσο και για τα αγροτικά μηχανήματα. Ωστόσο, μετά τη σύσκεψη του Σαββατοκύριακου, κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η κυβέρνηση ενδέχεται αργότερα μέσα στο καλοκαίρι να επιβάλει και απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ, προκειμένου να διασφαλίσει την επάρκεια κατά την περίοδο της συγκομιδής. Ήδη έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές καυσίμων αεροσκαφών και βενζίνης.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/07/2026 - 12:22
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