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Φαραντούρης: Η Κομισιόν εκθέτει την κυβέρνηση για αφθώδη πυρετό
Πολιτική
19:03 - 02 Ιουλ 2026

Φαραντούρης: Η Κομισιόν εκθέτει την κυβέρνηση για αφθώδη πυρετό

Reporter.gr Newsroom
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Καμία οικονομική στήριξη δεν έχει ζητηθεί μέχρι σήμερα απ' την Κυβέρνηση για τους κτηνοτρόφους λόγω των περιορισμών για τον αφθώδη πυρετό.

«Σοκαριστική» χαρακτηρίζει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης την απάντηση που έλαβε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην γραπτή ερώτησή του σχετικά με τις καταστροφικές συνέπειες του αφθώδους πυρετού στη χώρα μας και ειδικότερα στη Λέσβο, όπου χιλιάδες ζώα έχουν θανατωθεί με σοβαρές οικονομικές, διατροφικές αλλά και υγειονομικές επιπτώσεις για το νησί.

Στην απάντησή της, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ρητά ότι αν και θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν έκτακτα μετρα α) εμβολιασμού και β) οικονομικής στήριξης προς τους πληγέντες παραγωγούς, όπως έγινε με επιτυχία σε άλλες χώρες της ΕΕ (Σλοβακία, Ουγγαρία και Κύπρος), δυστυχώς «η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει επίσημα τέτοια στήριξη» μέχρι σήμερα.

Ο κ. Φαραντούρης τονίζει η αδράνεια της κυβέρνησης έχει καταστροφικές συνέπειες στη τσέπη των κτηνοτρόφων και παραγωγών. «Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία και ενώ άλλα κράτη μέλη έχουν ήδη ενεργοποιήσει αντίστοιχους μηχανισμούς και έχουν λάβει χρήματα, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να μην έχει υποβάλει σχετικό αίτημα, αφήνοντας τους κτηνοτρόφους της χώρας και ειδικότερα της Λέσβου, χωρίς την απαραίτητη οικονομική στήριξη σε μια περίοδο που η παραγωγική τους δραστηριότητα έχει καταστραφεί», επισημαίνει ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

«Είναι απαράδεκτο να καταστρέφεται ο κτηνοτροφικός μας τομέας και ταυτόχρονα να παραμένουν αδιάθετα ευρωπαϊκά κονδύλια που προβλέπονται για την αποζημίωση των παραγωγών. Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της και να κινηθεί άμεσα», δήλωσε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Φαραντούρης καλεί την ελληνική κυβέρνηση «να καταθέσει χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση σχετικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να ενεργοποιηθούν έκτακτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες κτηνοτρόφους και να αποτραπεί η περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στον πρωτογενή τομέα του νησιού».

Ολόκληρη η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον Νικόλα Φαραντούρη:

E-001674/2026

Απάντηση του κ. Várhelyi

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(2.7.2026)

στην γραπτή ερώτηση του κ. Ν. Φαραντούρη.

Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ —και ιδίως ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 και οι κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί (ΕΕ) 2020/687 , 2020/689 και 2023/361 της Επιτροπής— παρέχει τα μέσα για τον έλεγχο και την εκρίζωση νόσων κατηγορίας Α, όπως ο αφθώδης πυρετός, συμπεριλαμβανομένου του εμβολιασμού. Το 2025 η Σλοβακία και η Ουγγαρία εφάρμοσαν με επιτυχία επείγοντα κατασταλτικό εμβολιασμό κατά του αφθώδους πυρετού στο πλαίσιο της στρατηγικής τους για την εκρίζωση του ιού. Το 2026 η Κύπρος εφαρμόζει επείγοντα προστατευτικό εμβολιασμό. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στις εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών .

Η τράπεζα εμβολίων της ΕΕ κατά του αφθώδους πυρετού παραμένει διαθέσιμη για να στηρίξει τα κράτη μέλη στη διεξαγωγή επείγοντος εμβολιασμού κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση και τη στρατηγική εμβολιασμού.

Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί επίσης να θεσπίσει έκτακτα μέτρα στήριξης για τις απώλειες της αγοράς που συνδέονται με τους περιορισμούς που επιβάλλονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει επίσημα τέτοια στήριξη.

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