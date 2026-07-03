Συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία οι ευρωαγορές με ώθηση από Fed και πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Οι ευρωαγορές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία την Παρασκευή (3/7), καθώς τα ασθενέστερα του αναμενομένου στοιχεία για την αγορά εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες αναζωπυρώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe ενισχύεται κατά 0,41%, φτάνοντας τις 651,03 μονάδες και σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό, μετά το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί την Τετάρτη. Στην ίδια κατεύθυνση, κινούνται τόσο οι βασικοί, όσο και οι περιφερειακοί δείκτες.

Ειδικότερα, ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,66% στις 25,714.04 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE κερδίζει 0,32% στις 10,686.01 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC σημειώνει μικρή άνοδο 0,17% στις 8,488.88 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX καταγράφει αύξηση 0,53% στις 19,775.25 μονάδες, ενώ ανάλογη αύξηση κατά 0,52% σημειώνει και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 0,52% στις 52,704.50 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, η επενδυτική διάθεση για ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου ενισχύθηκε αισθητά μετά τα στοιχεία από τις ΗΠΑ, τα οποία έδειξαν σημαντική επιβράδυνση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι εξελίξεις αυτές καθησύχασαν τις αγορές που το προηγούμενο διάστημα ανησυχούσαν ότι μια πιο επιθετική νομισματική πολιτική από τη Fed θα επιβάρυνε περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη.

Να σημειωθεί ότι για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, το ενδεχόμενο μιας λιγότερο αυστηρής στάσης από την αμερικανική κεντρική τράπεζα συνεπάγεται χαμηλότερες πιέσεις στο κόστος δανεισμού διεθνώς, περιορισμό των εκροών κεφαλαίων προς τις υψηλότερες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας για τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Παράλληλα, θετικό αντίκτυπο στο επενδυτικό κλίμα είχε και το ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Σίντρα της Πορτογαλίας. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, υποστήριξε ότι οι κίνδυνοι που αφορούν τόσο τον πληθωρισμό όσο και την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη εμφανίζονται πλέον περισσότερο ισορροπημένοι. Το μήνυμα αυτό καθησύχασε τους επενδυτές, μετριάζοντας τις ανησυχίες που είχαν δημιουργηθεί μετά την αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον προηγούμενο μήνα. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Stoxx κινείται σε τροχιά καταγραφής της ισχυρότερης εβδομαδιαίας ανόδου των τελευταίων δύο μηνών.

Την ίδια ώρα, θετικές είναι και οι εξελίξεις και στο μέτωπο των γεωπολιτικών, καθώς καταγράφεται πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η αποκλιμάκωση της έντασης έχει οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου πίσω στα επίπεδα πριν από την κρίση, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, ιδιαίτερα μέσω του Στενού του Ορμούζ, μειώνοντας μία από τις βασικές πηγές πληθωριστικών πιέσεων που επιβάρυναν τις εφοδιαστικές αλυσίδες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.