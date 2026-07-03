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ΠΑΣΟΚ: Κύριε Πρωθυπουργέ, όταν σηκώσετε το τηλέφωνο στις τρεις, τον κ. Ντόκο θα συμβουλευτείτε;
Πολιτική
21:49 - 03 Ιουλ 2026

ΠΑΣΟΚ: Κύριε Πρωθυπουργέ, όταν σηκώσετε το τηλέφωνο στις τρεις, τον κ. Ντόκο θα συμβουλευτείτε;

Reporter.gr Newsroom
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Τη συνέντευξη του Θάνου Ντόκου στον ΣΚΑΪ σχολίασε η Χαριλάου Τρικούπη, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος να στρέφει τα «βέλη» του εκ νέου κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας πως με δική του ευθύνη διασύρεται η χώρα.  

«Μετά τη συνέντευξη του κ. Ντόκου και την προσβλητική και περιπαικτική για την Ελλάδα ανάρτηση των φαρσέρ, η χώρα διασύρεται με ευθύνη του Πρωθυπουργού», σημειώνει αρχικά ο κ. Τσουκαλάς, αναφερόμενος τόσο στη συνέντευξη του συμβούλου εθνικής ασφαλείας, όσο και στη δήλωση των Ρώσων φαρσέρ πως δεν έγινε καμία υβριδική επίθεση με χρήση ΤΝ, αλλά έστειλαν απλώς ένα email, στο οποίο ο κ. Ντόκος απάντησε.

«Αφού ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει τη στοιχειώδη ευθιξία να αποπέμψει τον κ. Ντόκο, μπορεί τουλάχιστον για λόγους ακριβολογίας να μετονομάσει τον θεσμικό του ρόλο από γενικό γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας σε γενικό γραμματέα Εθνικής Ανασφάλειας», σχολιάζει ακόμη στον ίδιο καυστικό τόνο ο κ. Τσουκαλάς για να καταλήξει, ρωτώντας:

«Κύριε Πρωθυπουργέ όταν θα χρειαστεί να σηκώσετε το τηλέφωνο στις τρεις η ώρα τα ξημερώματα, τον κ. Ντόκο θα συμβουλευτείτε;»

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