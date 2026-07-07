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Ο Πολάκης δείχνει την έξοδο στον Φάμελλο και θέλει να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική
10:58 - 07 Ιουλ 2026

Ο Πολάκης δείχνει την έξοδο στον Φάμελλο και θέλει να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Παύλος Πολάκης δηλώνει παρών για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ και δηλώνει ξεκάθαρα πως θέλει να γίνει πρόεδρος του κόμματος και να το οδηγήσει στις εκλογές.

Ο βουλευτής Χανίων, που έχει διαγραφεί από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει μάλιστα την έξοδο στον Σωκράτη Φάμελλο, τον οποίο και καλεί να πάει στο κόμμα Τσίπρα.

Μιλώντας στο Ναυτεμπορική TV ο κ. Πολάκης επιτέθηκε στον Σωκράτη Φάμελλο λέγοντας πως τον χαρακτηρίζει «κατάσταση προσωπικής ανεπάρκειας και υποτέλειας», προσθέτοντας για τις εσωκομματικές εκλογές πως «την εκλογή του, του τη χάρισα γιατί δεν πήγα στο δεύτερο γύρο».

«Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει και πολύ σύντομα» διαμήνυσε ο Παύλος Πολάκης, περιγράφοντας τον οδικό χάρτη αλλαγής. Όπως είπε, πρέπει «να αρθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με την οποία με διέγραψαν, να παραιτηθεί ο Φάμελλος και να εκλεγεί νέος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας».

Στο σημείο αυτό δήλωσε ξεκάθαρα πως ο ίδιος θα θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2026 - 11:18
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