Αδειάζει το κόμμα Κασσελάκη: Εκτός και η Γιώτα Πούλου

Ακόμη ένα σημαντικό στέλεχος αποχωρεί από τους Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασσελάκη, με τη βουλευτή Βοιωτίας Γιώτα Πούλου να ανακοινώνει την αποχώρησή της από το κόμμα, επιβεβαιώνοντας ότι οι εσωκομματικές αναταράξεις όχι μόνο δεν έχουν κοπάσει, αλλά εντείνονται.

Η βουλευτής γνωστοποίησε την απόφασή της με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας ότι δεν επιθυμεί να δημοσιοποιήσει ολόκληρη την επιστολή παραίτησης που κατέθεσε στο Εκτελεστικό Γραφείο, αλλά μόνο δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα.

«Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τη δημοκρατική και προοδευτική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη νεοφιλελεύθερη δεξιά της ΝΔ και για το μέτωπο δημοκρατικών δυνάμεων, κομμάτων και ανθρώπων, χωρίς το οποίο αυτή η εναλλακτική δεν μπορεί να υλοποιηθεί», αναφέρει, ενώ απευθυνόμενη στα μέλη των Δημοκρατών σημειώνει: «Έμαθα πολλά μέσα από τη συμπόρευσή μας, ζήσαμε πολλά και δύσκολα σε λίγο χρόνο και είμαι σίγουρη ότι θα ανταμώνουμε ξανά στους κοινωνικούς αγώνες».

Η αποχώρηση της Γιώτας Πούλου έρχεται να προστεθεί σε εκείνες της Θεοδώρας Τζάκρη και του Γιάννη Χουρδάκη, καθιστώντας τον δρόμο του Στέφανου Κασσελάκη ολοένα και πιο μοναχικό. Οι συνεχείς αποχωρήσεις εντείνουν τα ερωτήματα για τη συνοχή και τις προοπτικές του κόμματος, το οποίο βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση.

Την ίδια ώρα, στην πολιτική πιάτσα κυκλοφορούν έντονες φήμες ότι τόσο η Θεοδώρα Τζάκρη όσο και η Γιώτα Πούλου ενδέχεται να βρεθούν το επόμενο διάστημα στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη επιβεβαίωση.

Όσον αφορά το μέλλον των Δημοκρατών, ο Στέφανος Κασσελάκης εξακολουθεί δημόσια να επιμένει στη γραμμή της αυτόνομης πορείας. Ωστόσο, στο παρασκήνιο όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά και οι εξελίξεις αναμένεται να εξαρτηθούν τόσο από τις πολιτικές ισορροπίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς όσο και από τις επόμενες κινήσεις στελεχών που εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά του.

Στο πλευρό του προέδρου των Δημοκρατών παραμένει ως μία από τις πλέον σταθερές πολιτικές παρουσίες η Ράνια (Ράλια) Χριστίδου. Κατά παράδοξο τρόπο το κόμμα αναμένεται να αποκτήσει σύντομα και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Κι αυτό επειδή μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου από τη βουλευτική του έδρα, η έδρα εκτιμάται ότι θα περάσει στο στέλεχος των Δημοκρατών Μυρτώ Κοροβέση, η οποία ήταν υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023.