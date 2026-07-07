Ευρωπαϊκές καινοτομικές λύσεις: Μέρισμα 0,06€ και αισιόδοξες προοπτικές για το 2026

Η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της E.In.S. S.A. πραγματοποιήθηκε σήμερα 7.7.2026, με απαρτία 51,074%. Στο πλαίσιο της Συνέλευσης εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, έτος κατά το οποίο η εταιρία διατήρησε τις θετικότατες επιδόσεις της σε όλους τους βασικούς οικονομικούς δείκτες.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μικτού μερίσματος ποσού 0,06€ ανά μετοχή, ενώ ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026. Η καταβολή μερίσματος στους Μετόχους για άλλη μια χρονιά, συνιστά την έμπρακτη απόδειξη της σταθερής μερισματικής πολιτικής της εταιρίας, για την ικανοποίηση των μετόχων.

Η Διοίκηση της εταιρίας απευθυνόμενη στους κ.κ. Μετόχους, αναφέρθηκε στην εκτίμηση της ότι οι θετικές επιδόσεις του 2025 θα συνεχιστούν με ιδιαίτερα αυξημένη δυναμική και το 2026. Στο πλαίσιο αυτό, τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου 2026 εκτιμάται ότι θα είναι κατά 80% αυξημένα σε σχέση με τα κέρδη του αντίστοιχου εξαμήνου του 2025, με διατήρηση του περιθωρίου EBITDA στα επίπεδα του 40%. Ταυτόχρονα, τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας διατηρούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα σήμερα να ανέρχονται σε περίπου 8 εκ. € . Η Διοίκηση της Εταιρείας παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού για τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους Μετόχους. Στο πλαίσιο αυτό, για την ανταμοιβή των Μετόχων η Διοίκηση εξετάζει την πιθανότητα διανομής προμερίσματος εντός του 2026 με τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις να πραγματοποιούνται σε μελλοντικό χρόνο.