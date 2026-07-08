ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηστίδης: Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της Estée Lauder
Πολιτική
16:26 - 08 Ιουλ 2026

Χρηστίδης: Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της Estée Lauder

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο τομεάρχη εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης προχώρησε σήμερα (8/7) σε δηλώσεις στήριξης προς τους εργαζομένους της εταιρείας Estée Lauder μετά από συνάντηση μαζί τους στη Βουλή

Σύμφωνα με τον κ. Χρηστίδη:

«Οι εργαζόμενοι είναι η κινητήρια δύναμη της κοινωνίας και αξίζουν αξιοπρεπείς μισθούς, ασφάλεια και σεβασμό.
Στηρίζουμε τους εργαζόμενους της Estée Lauder και καλούμε τη διοίκηση της εταιρείας να προσέλθει για ουσιαστικό διάλογο με στόχο μια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που θα διασφαλίζει αξιοπρεπείς μισθούς και σεβασμό στην ανθρώπινη εργασία. Η εργασία δεν μπορεί να απαξιώνεται.
Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν είναι προνόμια αλλά κατοχυρωμένα δικαιώματα», κατέληξε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεταξουργείο: Συνελήφθη 39χρονος για παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών
Ειδήσεις

Μεταξουργείο: Συνελήφθη 39χρονος για παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών

Η Ινδία αναζητά ασφαλή έξοδο για 9 τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ
Ναυτιλία

Η Ινδία αναζητά ασφαλή έξοδο για 9 τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ

Ξεκινούν αύριο 9/7 οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων
Ειδήσεις

Ξεκινούν αύριο 9/7 οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ κατά Δημητριάδη για τις υποκλοπές: «Τι εννοεί; Απειλεί το ΠΑΣΟΚ;»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Δημητριάδη για τις υποκλοπές: «Τι εννοεί; Απειλεί το ΠΑΣΟΚ;»

Τσουκαλάς: Ανησυχητικές οι εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Περιμένουμε ενημέρωση από τον πρωθυπουργό
Πολιτική

Τσουκαλάς: Ανησυχητικές οι εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Περιμένουμε ενημέρωση από τον πρωθυπουργό

Ανδρουλάκης: Καταθέσαμε 24 φορές τροπολογία για βαρέα και ανθυγιεινά σε ΕΚΑΒ και νοσηλευτές
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Καταθέσαμε 24 φορές τροπολογία για βαρέα και ανθυγιεινά σε ΕΚΑΒ και νοσηλευτές

«Μπλόκο» ΝΔ στην κλήση Δημητριάδη, Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών
Πολιτική

«Μπλόκο» ΝΔ στην κλήση Δημητριάδη, Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
08/07/2026 - 17:40

Sell off στο ΧΑ: Διασώθηκαν μόνο δύο μετοχές στον FTSE - Ποιες πιέστηκαν περισσότερο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
08/07/2026 - 17:36

Ελληνικό χρώμα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Karlovy Vary χάρη στην Allwyn: Ο Χρήστος Νίκου ως μέντορας στο Future Frames

Ειδήσεις
08/07/2026 - 17:33

Αλλαγή στάσης Τραμπ προς Ζελένσκι: Άδεια για κατασκευή Patriot και συνάντηση με Πούτιν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 17:30

Σφοδρή σύγκρουση για το Κυπριακό: Χατζηβασιλείου, Διαμαντοπούλου και Νταβούτογλου αντάλλαξαν βαριές αιχμές

Πολιτική
08/07/2026 - 17:18

Μητσοτάκης: Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας – Ο Τραμπ είχε δίκιο για το ΝΑΤΟ

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 17:10

Σοκ στις αγορές: Ισχυρές απώλειες στη Wall Street - Άλμα άνω του 5% στο πετρέλαιο

Εργασιακά
08/07/2026 - 17:01

Εργαζόμενοι στην Efood: Στάση εργασίας ανήμερα του τελικού Μουντιάλ - Αιτήματα και διεκδικήσεις

Ειδήσεις
08/07/2026 - 16:50

Καμπανάκι από το ΔΝΤ: Στο 3% η παγκόσμια ανάπτυξη το 2026 - Στο 4,7% ο πληθωρισμός

Ειδήσεις
08/07/2026 - 16:46

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν απόψε – «Τυφώνας» στις αγορές

Ανεμοδείκτης
08/07/2026 - 16:32

Τελικά ποιος είναι ο «αγαπημένος» αντίπαλος του Μητσοτάκη;

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 16:28

Nvidia: Γιατί έχασε 1 τρισ. δολάρια της χρηματιστηριακής της αξίας

Πολιτική
08/07/2026 - 16:26

Χρηστίδης: Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της Estée Lauder

Ειδήσεις
08/07/2026 - 16:25

ΝΑΤΟ: Οι σύμμαχοι επιβεβαίωσαν το Άρθρο 5 και ανακοίνωσαν εξοπλισμούς δισεκατομμυρίων

Ειδήσεις
08/07/2026 - 16:19

Μεταξουργείο: Συνελήφθη 39χρονος για παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών

Ναυτιλία
08/07/2026 - 16:18

Η Ινδία αναζητά ασφαλή έξοδο για 9 τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 16:14

Ξεκινούν αύριο 9/7 οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων

Ειδήσεις
08/07/2026 - 16:08

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ με το Ζελένσκι

Πολιτική
08/07/2026 - 16:08

Πυρά της ΕΛΑΣ για την Επιτροπή Θεσμών: «Επίδειξη αντιδημοκρατικής αλαζονείας»

Ειδήσεις
08/07/2026 - 16:02

Ήττα της Apple στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για App Store και iOS

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/07/2026 - 16:00

ΣΕΒΕ: Με ισχυρή δυναμική οι ελληνικές εξαγωγές – Αύξηση 20,9% τον Μάιο και 13,5% στο πεντάμηνο

Ειδήσεις
08/07/2026 - 15:54

Times: Το Μουντιάλ δεν προσέφερε ώθηση στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ

Ανακοινώσεις
08/07/2026 - 15:50

Interwood: Μέρισμα €0,032 ανά προνομιούχα μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Ειδήσεις
08/07/2026 - 15:45

Γερμανία: Τραυματίες από επίθεση σε σχολείο στη Βαυαρία

Ανακοινώσεις
08/07/2026 - 15:45

Alumil: Διευκρινίσεις για τη διανομή – Αφορολόγητα αποθεματικά αντί μερίσματος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/07/2026 - 15:28

Στο «στόχαστρο» της Επιτροπής Ανταγωνισμού η Booking.com

Ειδήσεις
08/07/2026 - 15:23

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές την Πέμπτη (9/7) λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
08/07/2026 - 15:11

Συνεργασία ΑΑΔΕ - Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε τρεις πυλώνες

Ειδήσεις
08/07/2026 - 15:03

Καταδίωξη στο Άργος: Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που πυροβόλησαν αστυνομικοί

Ναυτιλία
08/07/2026 - 15:01

Ευάγγελος Μαρινάκης για Ορμούζ: Έχοντας διόδια, δεν χρειάζεται να πληρώσεις για τον κίνδυνο πολέμου

Πολιτική
08/07/2026 - 14:56

Θεοδωρικάκος από Economist: Ασφαλής Ελλάδα είναι μόνο μια πιο παραγωγική Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ