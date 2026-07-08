Χρηστίδης: Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της Estée Lauder

Ο τομεάρχη εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης προχώρησε σήμερα (8/7) σε δηλώσεις στήριξης προς τους εργαζομένους της εταιρείας Estée Lauder μετά από συνάντηση μαζί τους στη Βουλή

Σύμφωνα με τον κ. Χρηστίδη:

«Οι εργαζόμενοι είναι η κινητήρια δύναμη της κοινωνίας και αξίζουν αξιοπρεπείς μισθούς, ασφάλεια και σεβασμό.

Στηρίζουμε τους εργαζόμενους της Estée Lauder και καλούμε τη διοίκηση της εταιρείας να προσέλθει για ουσιαστικό διάλογο με στόχο μια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που θα διασφαλίζει αξιοπρεπείς μισθούς και σεβασμό στην ανθρώπινη εργασία. Η εργασία δεν μπορεί να απαξιώνεται.

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν είναι προνόμια αλλά κατοχυρωμένα δικαιώματα», κατέληξε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.