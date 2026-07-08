Η Ινδία αναζητά ασφαλή έξοδο για 9 τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ

Η Ινδία εξετάζει μια σειρά εναλλακτικών κινήσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και απευθείας επαφές με το Ιράν, με στόχο να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση τουλάχιστον εννέα πλήρως φορτωμένων δεξαμενόπλοιων που παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό Κόλπο. Οι νέες επιθέσεις στη θαλάσσια περιοχή έχουν αυξήσει τις ανησυχίες για την πορεία της ήδη εύθραυστης προσωρινής εκεχειρίας.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι παρακολουθεί στενά την κατάσταση των πλοίων αυτών, τα οποία μεταφέρουν φορτία αργού πετρελαίου και υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (LPG), σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των εξελίξεων.

Στο πλαίσιο των επιλογών που εξετάζονται, το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας αναμένεται να προχωρήσει σε επικοινωνία με τις ιρανικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των Ινδών ναυτικών που βρίσκονται στην περιοχή. Εκατοντάδες μέλη πληρωμάτων παραμένουν εγκλωβισμένα εδώ και μήνες, από τότε που η λειτουργία των Στενών του Ορμούζ περιορίστηκε σημαντικά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Στα εννέα δεξαμενόπλοια που αναμένουν την ασφαλή διέλευσή τους από το κρίσιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα βρίσκονται συνολικά 198 Ινδοί ναυτικοί.

Αυξάνεται η ανησυχία μετά τα πλήγματα σε εμπορικά πλοία

Το Νέο Δελχί εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματισμένο για την ασφάλεια των πληρωμάτων, καθώς τουλάχιστον τρεις Ινδοί ναυτικοί σκοτώθηκαν τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια αμερικανικών επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο του Ομάν.

Η προσωρινή συμφωνία αποκλιμάκωσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία επιτεύχθηκε τον Ιούνιο, είχε οδηγήσει σε προσωρινή αύξηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, η διέλευση πλοίων επιβραδύνθηκε εκ νέου μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν την Τρίτη, καθώς και μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε στόχους εντός του Ιράν ως απάντηση.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά την παρουσία του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτήρισε τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις «χάσιμο χρόνου», ενισχύοντας την αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον της συμφωνίας αποκλιμάκωσης.

Η στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ για την Ινδία

Παρά την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή, έξι δεξαμενόπλοια με προορισμούς, μεταξύ άλλων, την Ινδία επιχείρησαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη, λίγες ώρες μετά τις νέες επιθέσεις.

Ωστόσο, το υπερδεξαμενόπλοιο Lila Vadinar, το οποίο φέρει ινδική σημαία, άλλαξε πορεία μόλις έφτασε κοντά στη χερσόνησο Μουσαντάμ του Ομάν. Η κίνηση αυτή θεωρείται ενδεικτική της αυξανόμενης επιφυλακτικότητας των ναυτιλιακών εταιρειών σχετικά με την ασφάλεια της περιοχής.

Από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου, μόλις περίπου 50 πλοία με προορισμό την Ινδία έχουν καταφέρει να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ. Ως αποτέλεσμα, οι εισαγωγές αργού πετρελαίου, LNG και LPG από τη Μέση Ανατολή παραμένουν σημαντικά μειωμένες σε σχέση με τα συνήθη επίπεδα.

Πριν ξεσπάσει η σύγκρουση, από τα Στενά του Ορμούζ περνούσε περίπου το 40% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Ινδίας, το 60% των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και σχεδόν το 90% των εισαγωγών υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (LPG) της χώρας.