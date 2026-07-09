Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Σαουδική Αραβία ενισχύουν τη στρατηγική οικονομική τους συνεργασία

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (9/7), σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, η δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου και του Υπουργού Εμπορίου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, Dr. Majid Al-Κassabi, υπό την ιδιότητά τους ως συμπροέδρων της Επιτροπής Επενδύσεων και Εμπορίου, υπό το Συμβούλιο Σαουδο-Ελληνικής Στρατηγικής Συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές προέβησαν στην επισκόπηση των 23 κοινών τους δράσεων, επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους για την άμεση υλοποίησή τους, καθώς και τη δέσμευσή τους για την προώθηση των στρατηγικών τους στόχων στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, των υποδομών, της ναυπηγικής βιομηχανίας, καθώς και σε άλλους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις ελληνο-σαουδαραβικές σχέσεις σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας και να συμβάλουν στην περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί αξιόπιστο εταίρο και πύλη εισόδου προς την ευρωπαϊκή αγορά, με πολιτική και οικονομική σταθερότητα, ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και σημαντικές προοπτικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας.

Η 2η Υπουργική Συνάντηση της Σαουδαραβο-Ελληνικής Επιτροπής επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και την κοινή πρόθεση Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας να μετατρέψουν τη στρατηγική τους σχέση σε απτά αποτελέσματα με όφελος για τις οικονομίες, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες των δύο χωρών.