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Τα «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» μετονομάζονται σε «ATTICA DEPARTMENT STORES S.A.»
Ανακοινώσεις
17:45 - 09 Ιουλ 2026

Τα «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» μετονομάζονται σε «ATTICA DEPARTMENT STORES S.A.»

Reporter.gr Newsroom
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Η «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της παύσης της μονοπρόσωπης ιδιότητάς της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 01.07.2026 απόφασή του και σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3 του ν.4548/2018, αποφάσισε την αφαίρεση της ένδειξης «Μονοπρόσωπη» από την εταιρική επωνυμία της.

Κατόπιν των ανωτέρω, η νέα εταιρική επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας αποδίδεται ως «ATTICA DEPARTMENT STORES S.A.».

Η ως άνω μεταβολή ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ’ αριθ. 4138581/03.07.2026 Ανακοίνωσή του, στην οποία επισυνάπτεται και το προσαρμοσμένο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας.

Η Euronext Athens ενημερώθηκε στις 09/07/2026 για τη μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ορίζουμε ότι από την 13/07/2026 η επωνυμία της Εταιρείας στα έντυπα και τα συστήματα της Euronext Athens αλλάζει σε "ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (ελληνικά) και «ATTICA DEPARTMENT STORES S.A.» (αγγλικά). Σημειώνεται ότι οι διακριτικοί τίτλοι της Εταιρείας είναι «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε» και «attica dps».

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