Στρατηγική συμφωνία Motor Oil - AKTOR για το 50% της Διώρυγα Gas

Μέσω σημερινής της ανακοίνωσης (9/7), η Motor Oil ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την υπογραφή συμφωνίας με την Άκτωρ για την απόκτηση από τη δεύτερη του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Διώρυγα Gas.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 29 Ιουνίου 2026 ανακοίνωσής της αναφορικά με τη διαρκή εξέταση προοπτικών συνεργασίας της με άλλους επιχειρηματικούς ομίλους στην αγορά του φυσικού αερίου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Euronext Athens, για τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία και η AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (η «ΑΚΤΩΡ») υπέγραψαν πλαίσιο βασικών όρων συναλλαγής για την απόκτηση από την ΑΚΤΩΡ ποσοστού 50% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΙΩΡΥΓΑ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (η «Προτεινόμενη Συναλλαγή»), φορέα κατασκευής και λειτουργίας πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα (το «FSRU»), η οποία προβλέπεται να συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Σύμφωνα με το ανωτέρω πλαίσιο βασικών όρων, η ολοκλήρωση της Προτεινόμενης Συναλλαγής τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της οριστικοποίησης και υπογραφής των οριστικών συμβατικών κειμένων μεταξύ των μερών καθώς και της λήψης των απαιτούμενων εταιρικών, κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.

Η Προτεινόμενη Συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Εταιρείας για ανάπτυξη κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και ενίσχυση της παρουσίας της στην αλυσίδα αξίας του φυσικού αερίου, και της περαιτέρω ανάπτυξης του έργου του FSRU μέσω της διεύρυνσης της χρηματοδοτικής, επιχειρησιακής και εμπορικής του βάσης.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, για κάθε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με την Προτεινόμενη Συναλλαγή».