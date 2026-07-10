Νέο κύμα αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Καραμέρος – Εκτός και ο Διονύσης Καλαματιανός

Σε βαθιά εσωκομματική κρίση εξακολουθεί να βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι αποχωρήσεις στελεχών και βουλευτών συνεχίζονται, εντείνοντας την πολιτική αβεβαιότητα στο κόμμα της Κουμουνδούρου μετά και τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις στην ηγεσία του.

Ο Γιώργος Καραμέρος υπέβαλε και επισήμως την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ολοκληρώνοντας μια απόφαση που είχε προαναγγείλει τις προηγούμενες ημέρες. Ο μέχρι πρότινος βουλευτής Α' Ανατολικής Αττικής είχε ενημερώσει ήδη από το περασμένο Σάββατο τον τότε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, για την πρόθεσή του να αποχωρήσει, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι θα ενταχθεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Σε δημόσια τοποθέτησή του είχε τονίσει ότι από την πρώτη στιγμή στήριξε την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας πως η ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. δημιουργεί μια νέα πολιτική προοπτική για τη χώρα, θέση που, όπως ανέφερε, παραμένει ακόμη πιο ισχυρή σήμερα.

Μετά την παραίτησή του, ανοίγει η διαδικασία αναπλήρωσης της έδρας στην Α' Ανατολικής Αττικής. Πρώτος επιλαχών είναι ο Χρήστος Σπίρτζης, ενώ σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί την έδρα, ακολουθεί η Μυρτώ Κοροβέση, αντιπρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο».

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Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι ανακατατάξεις και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Διονύσης Καλαματιανός υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενημερώνοντας σχετικά τα μέλη της με επιστολή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραίτησή του αναμένεται να κοινοποιηθεί και επισήμως στον πρόεδρο της Βουλής, καθώς η ιδιότητα του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας συνδέεται και με τη συμμετοχή στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Στην επιστολή του, ο κ. Καλαματιανός χαρακτηρίζει την απόφασή του «συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης», χωρίς να επεκτείνεται περαιτέρω στους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση από τη συγκεκριμένη κομματική θέση.

Οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στον χώρο της Κεντροαριστεράς, με τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται αντιμέτωπος με διαδοχικές απώλειες στελεχών και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να προσελκύει ολοένα και περισσότερα πρώην στελέχη και βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.