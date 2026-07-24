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Μητσοτάκης: Ρεαλιστικός ο στόχος της αυτοδυναμίας – «Όχι» σε συνεργασία με Σαμαρά και αιχμές κατά της αντιπολίτευσης
Πολιτική
09:48 - 24 Ιουλ 2026

Μητσοτάκης: Ρεαλιστικός ο στόχος της αυτοδυναμίας – «Όχι» σε συνεργασία με Σαμαρά και αιχμές κατά της αντιπολίτευσης

Reporter.gr Newsroom
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Την προσήλωση της κυβέρνησης στην ολοκλήρωση της τετραετούς θητείας και στην υλοποίηση των προεκλογικών της δεσμεύσεων υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα πρόωρης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο του 2026. Όπως ανέφερε, η κινητικότητα που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα δεν συνδέεται με εκλογικό σχεδιασμό.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στη φετινή ΔΕΘ θα παρουσιαστεί τόσο ο οικονομικός σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς όσο και το κυβερνητικό πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία, καθώς θα πρόκειται για την τελευταία Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από τις εθνικές εκλογές.

Στο πεδίο της οικονομίας, επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται εντός αυστηρών δημοσιονομικών ορίων και διαβεβαίωσε πως θα αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο για την ενίσχυση των πολιτών. Παράλληλα, κάλεσε την αντιπολίτευση να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα χρηματοδοτήσει τις εξαγγελίες της, ενώ επανέλαβε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στοχευμένη στήριξη όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αντί της οριζόντιας μείωσης του ΦΠΑ.

Αναφερόμενος στη στεγαστική κρίση, χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερα σοβαρό και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3». Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της στεγαστικής πίστης από τις τράπεζες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η πολιτική των επιτοκίων αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ακόμη παρεμβάσεις υπέρ των ελεύθερων επαγγελματιών, με τις σχετικές ανακοινώσεις να μετατίθενται για τη ΔΕΘ.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναγνώρισε ότι υπήρξε σκάνδαλο, σημειώνοντας πως η κυβερνητική προσπάθεια εξυγίανσης του οργανισμού δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όπως ανέφερε, αυτός ήταν και ο λόγος που αποφασίστηκε η κατάργησή του και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης.

Σχετικά με τις δικαστικές εξελίξεις, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρέθηκε στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης, ενώ επανέλαβε τη στήριξή του στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι είχε προχωρήσει στην απομάκρυνση τριών υπουργών, οι οποίοι στη συνέχεια απαλλάχθηκαν από τις σχετικές κατηγορίες, ενώ για την υπόθεση Τριαντόπουλου ανέφερε ότι αναμένει την τελική κρίση της Δικαιοσύνης.

Για την υπόθεση των υποκλοπών παρέπεμψε στις αποφάσεις της ελληνικής Δικαιοσύνης, δηλώνοντας ότι δεν έχει να προσθέσει κάτι περισσότερο.

Στο πεδίο της δεξιάς πολυκατοικίας, τόνισε ότι σέβεται τους πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο επισήμανε ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφωνίες με τον Αντώνη Σαμαρά σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, οι οποίες, όπως είπε, δεν αφήνουν περιθώρια συνεννόησης.

Αναφερόμενος στα σενάρια περί μετεκλογικών συνεργασιών, δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να θέτει ως βασικό στόχο την αυτοδυναμία, εκτιμώντας ότι αυτός είναι πιο ρεαλιστικός από το ενδεχόμενο εκλογικής επικράτησης του ΠΑΣΟΚ. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι και πριν από τις προηγούμενες εκλογές πολλοί θεωρούσαν ανέφικτο το τελικό ποσοστό που κατέγραψε η Νέα Δημοκρατία.

Τέλος, σχολιάζοντας τα σενάρια περί κυβέρνησης μειοψηφίας ή κυβέρνησης ειδικού σκοπού, άφησε αιχμές κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι όσοι επενδύουν σε τέτοιες λύσεις θα πρέπει να εξηγήσουν πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια τέτοια κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

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