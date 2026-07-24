Άντεξαν οι 2.430 μονάδες παρά το σοκ του STOXX – Οι γεωπολιτικές εξελίξεις ορίζουν την επόμενη μέρα

Στον αστερισμό του STOXX η χθεσινή πτωτική κίνηση στο Euronext Athens μετά την δημοσιοποίηση της απόφασης για μεταχρονολόγηση της ένταξης στις ανεπτυγμένες αγορές τον Ιούνιο του 2027 αντί του Σεπτεμβρίου του 2026, με την μετέπειτα διορθωτικής ανακοίνωσης να επαναφέρει - μερικώς - την τάξη.

Ο κλάδος που πληγώθηκε περισσότερο από την συγκεκριμένη είδηση δεν ήταν άλλος από τον τραπεζικό εφόσον είναι αυτός που οι αναλυτές αναμένουν τις μεγαλύτερες εισροές από τα index tracking funds που ακολουθούν τον STOXX και υπολογίζονται σε 1 δις €.

Με το γεωπολιτικό σκηνικό να παραμένει εκρηκτικό, η συγκεκριμένη είδηση (πριν την διάψευση) δημιούργησε πακτωλό πωλήσεων από επενδυτές που ξαφνικά συνειδητοποίησαν ότι δεν θα υπήρχε αντίβαρο στις πιθανές εκροές εξαιτίας του δείκτη FTSE και το καθυστερημένο timing των εισροών, καθιστώντας τον κλάδο βραχυπρόθεσμα επίφοβο.

Το θετικό στοιχείο της χθεσινής συνεδρίασης έγκειται στην διακράτηση της κρίσιμης στήριξης των 2430 μονάδων σε μια καθαρά αρνητική συγκυρία με μόνες βοήθειες στην αγορά από τα διυλιστήρια και μέρος του ομίλου Viohalco (CENER).

Αξιόλογη στην μεσαία κεφαλαιοποίηση και η αντίδραση του ΑΒΑΞ (+3.9%) μετά από ένα πιεστικό δεκαήμερο λόγω του θέματος που έχει προκύψει με την γραμμή 4 του μετρό, αλλά από την ΠΡΟΦ που συντηρείται σε τιμές κοντά στα ιστορικά υψηλά (9€) έχοντας πλέον και την έγκριση από την ΕΓΣ της επιστροφής κεφαλαίου.

Τα χθεσινά εγκαίνια του Ε65 (ΓΕΚΤΕΡΝΑ) δείχνουν ότι έργα υπήρχαν και υπάρχουν σε εξέλιξη (οδικές αρτηρίες, αεροδρόμια, μετρό, υποδομές υδάτων κα) , σε μεγέθη που συνδυαστικά οι ελληνικοί μεγάλοι όμιλοι μπορούν να ολοκληρώσουν στην ώρα τους αφήνοντας εξαιρετικά περιθώρια παρά τις αυξημένες κοστολογήσεις.

Το ζητούμενο - σε παγκόσμιο επίπεδο - αν η νέα στρατιωτική όξυνση στην Μέση Ανατολή εκτός της ανόδου των τιμών των καυσίμων θα οδηγήσει και σε νέα αναπροσαρμογή των εκτιμήσεων για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και την ανάπτυξη, κάτι που πλέον δεν μπορεί να αποκλειστεί γνωρίζοντας πλέον και τον τρόπο που ασκείται η πολιτική επιρροή!

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης