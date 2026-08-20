Νέα πρόκληση από την Άγκυρα: Και το Υπουργείο Άμυνας «γκριζάρει» το Αιγαίο

Την αντίδρασή του απέναντι στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο της Ελλάδας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εξέφρασε την Πέμπτη (20/8) το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, επαναφέροντας την πάγια θέση της Άγκυρας περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, ενώ μία ημέρα νωρίτερα είχε αντιδράσει έντονα και το Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος χώρας.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, σε σημερινή του τοποθέτηση, επιχειρεί να αμφισβητήσει τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός «δεν έχει νομικές συνέπειες» για την Τουρκία και δεν μεταβάλλει τις θέσεις που διατηρεί η Άγκυρα για το Αιγαίο.

Στη σχετική του ανακοίνωση, επαναφέρει την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, κάνοντας λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς «των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών». Πάγια θέση της Αθήνας απέναντι στο «γκριζάρισμα» της Άγκυρας είναι πως το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο καθορίζεται σαφώς από τις διεθνείς συνθήκες.

Στην ίδια γραμμή και το τουρκικό ΥΠΕΞ

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας έρχεται μία ημέρα μετά την αντίστοιχη τοποθέτηση του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ, Οντζού Κετσελί, ο οποίος υποστήριξε πως το ελληνικό Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν μπορεί να παράγει νομικές συνέπειες για την Τουρκία, επαναφέροντας την ίδια ακριβώς διατύπωση για γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων, κατά την τουρκική θέση, η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες.

Νέο πεδίο αμφισβήτησης, μετά τα θαλάσσια πάρκα

Η νέα αυτή αντίδραση της Άγκυρας για τον χωροταξικό σχεδιασμό σχετικά με τις ΑΠΕ έρχεται τη στιγμή που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το δόγμα των «ήρεμων νερών» δοκιμάζονται ξανά από τις διαφορετικές θέσεις των δύο πλευρών για τον θαλάσσιο χώρο.

Υπενθυμίζεται πως είχε προηγηθεί η τουρκική κίνηση με την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, στην οποία η Αθήνα απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές ενέργειες παράνομες και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα εις βάρος ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

«Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα», υπογράμμισε την Πέμπτη (20/8) ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, από την τηλεόραση του OPEN.

Σημείωσε, δε, ότι προσεχώς το ΥΠΕΞ θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες, στο κατάλληλο επίπεδο και επανέλαβε τη θέση του ελληνικού Υπουργείου ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ετεροκαθορίζεται και δεν προσδιορίζεται με βάση επιθυμίες ή επινεύσεις τρίτων.

Ξεκαθάρισε, ακόμη, πως τα «ήρεμα νερά» δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος συνεννόησης μεταξύ των δύο χωρών, χωρίς η Ελλάδα να αλλάζει θέσεις ή «να κάνει πίσω στο σχεδιασμό της», όπως είπε. Σημείωσε, μάλιστα, πως η Αθήνα δεν αφήνει αναπάντητη καμία πρόκληση, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων».