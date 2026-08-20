ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα πρόκληση από την Άγκυρα: Και το Υπουργείο Άμυνας «γκριζάρει» το Αιγαίο
Πολιτική
15:05 - 20 Αυγ 2026

Νέα πρόκληση από την Άγκυρα: Και το Υπουργείο Άμυνας «γκριζάρει» το Αιγαίο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την αντίδρασή του απέναντι στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο της Ελλάδας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εξέφρασε την Πέμπτη (20/8) το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, επαναφέροντας την πάγια θέση της Άγκυρας περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, ενώ μία ημέρα νωρίτερα είχε αντιδράσει έντονα και το Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος χώρας.  

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, σε σημερινή του τοποθέτηση, επιχειρεί να αμφισβητήσει τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός «δεν έχει νομικές συνέπειες» για την Τουρκία και δεν μεταβάλλει τις θέσεις που διατηρεί η Άγκυρα για το Αιγαίο.

Στη σχετική του ανακοίνωση, επαναφέρει την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, κάνοντας λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς «των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών». Πάγια θέση της Αθήνας απέναντι στο «γκριζάρισμα» της Άγκυρας είναι πως το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο καθορίζεται σαφώς από τις διεθνείς συνθήκες.

Στην ίδια γραμμή και το τουρκικό ΥΠΕΞ

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας έρχεται μία ημέρα μετά την αντίστοιχη τοποθέτηση του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ, Οντζού Κετσελί, ο οποίος υποστήριξε πως το ελληνικό Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν μπορεί να παράγει νομικές συνέπειες για την Τουρκία, επαναφέροντας την ίδια ακριβώς διατύπωση για γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων, κατά την τουρκική θέση, η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες.

Νέο πεδίο αμφισβήτησης, μετά τα θαλάσσια πάρκα

Η νέα αυτή αντίδραση της Άγκυρας για τον χωροταξικό σχεδιασμό σχετικά με τις ΑΠΕ έρχεται τη στιγμή που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το δόγμα των «ήρεμων νερών» δοκιμάζονται ξανά από τις διαφορετικές θέσεις των δύο πλευρών για τον θαλάσσιο χώρο.

Υπενθυμίζεται πως είχε προηγηθεί η τουρκική κίνηση με την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, στην οποία η Αθήνα απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές ενέργειες παράνομες και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα εις βάρος ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

«Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα», υπογράμμισε την Πέμπτη (20/8) ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, από την τηλεόραση του OPEN.

Σημείωσε, δε, ότι προσεχώς το ΥΠΕΞ θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες, στο κατάλληλο επίπεδο και επανέλαβε τη θέση του ελληνικού Υπουργείου ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ετεροκαθορίζεται και δεν προσδιορίζεται με βάση επιθυμίες ή επινεύσεις τρίτων.

Ξεκαθάρισε, ακόμη, πως τα «ήρεμα νερά» δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος συνεννόησης μεταξύ των δύο χωρών, χωρίς η Ελλάδα να αλλάζει θέσεις ή «να κάνει πίσω στο σχεδιασμό της», όπως είπε. Σημείωσε, μάλιστα, πως η Αθήνα δεν αφήνει αναπάντητη καμία πρόκληση, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Τελευταία τροποποίηση στις 20/08/2026 - 15:12
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τραμπ απειλεί τους «συμμάχους» του Ιράν: Ποιοι έχουν να χάσουν περισσότερα
Ειδήσεις

Ο Τραμπ απειλεί τους «συμμάχους» του Ιράν: Ποιοι έχουν να χάσουν περισσότερα

Στα πρόθυρα νέας κρίσης Ισραήλ–Τουρκίας με φόντο τη Συρία
Ειδήσεις

Στα πρόθυρα νέας κρίσης Ισραήλ–Τουρκίας με φόντο τη Συρία

Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή
Ειδήσεις

Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή

Η Τουρκία αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό των ΑΠΕ στο Αιγαίο - Μιλά για «μονoμερείς ενέργειες»
Ειδήσεις

Η Τουρκία αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό των ΑΠΕ στο Αιγαίο - Μιλά για «μονoμερείς ενέργειες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/08/2026 - 18:36

Κολομβία: Τραγωδία σε παράνομο χρυσωρυχείο – 13 νεκροί, 7 τραυματίες και ένας αγνοούμενος

Τεχνολογία
20/08/2026 - 18:33

Η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης που αλλάζει υγεία, πολέμους και οικονομία

Ειδήσεις
20/08/2026 - 18:18

ΝΑΤΟ: Νέα αμυντικά σχέδια για πιθανή ρωσική επίθεση – Τι προβλέπουν

Εμπορεύματα
20/08/2026 - 18:16

Πετρέλαιο: Σπάνια δημοπρασία της Aramco – Η Κίνα αγοράζει 24 εκατ. βαρέλια εν μέσω πολέμου

Ειδήσεις
20/08/2026 - 18:12

Ουκρανία: Μπορούν να γίνουν εκλογές εν μέσω πολέμου; Τα μεγάλα εμπόδια και οι αντίπαλοι του Ζελένσκι

Πολιτική
20/08/2026 - 18:04

ΕΛΑΣ κατά ΥΠΕΝ για το AntiNero: Ένα πρόγραμμα τέτοιας κλίμακας κρίνεται από τα στοιχεία

Ειδήσεις
20/08/2026 - 18:01

Ο Τραμπ απειλεί τους «συμμάχους» του Ιράν: Ποιοι έχουν να χάσουν περισσότερα

Σχόλια Αγοράς
20/08/2026 - 17:47

Ήπια ανάκαμψη στο Χρηματιστήριο – «Φλερτάρει» ξανά με τις 2.600 μονάδες

Ειδήσεις
20/08/2026 - 17:45

Έμπολα: Συναγερμός στη ΛΔ Κονγκό – 70.000 δόσεις εμβολίου στη μάχη κατά της επιδημίας

Ομόλογα
20/08/2026 - 17:29

«Βουτιά» στα αμερικανικά ομόλογα: Στο 5,26% το 30ετές παρά τις κινήσεις Μπέσεντ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/08/2026 - 17:24

Απόστολος Χρήστου: «Το χρυσό στο Ευρωπαϊκό αντανακλά τη συνέπεια και την υπομονή μου όλα αυτά τα χρόνια» (vid.)

Πολιτική
20/08/2026 - 17:15

Λοβέρδος: Ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα – Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται

Ειδήσεις
20/08/2026 - 17:12

Ανεπιθύμητος ο Kanye West στην Ευρώπη, άκυρο και από το… Κρεμλίνο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/08/2026 - 16:46

Alaska Airlines: Νέα απευθείας πτήση Αθήνα–Σιάτλ από τον Μάιο του 2027

Χρηματιστήρια
20/08/2026 - 16:46

Στα «κόκκινα» η Wall Street ελέω πετρελαίου, ομολόγων και Walmart

Ειδήσεις
20/08/2026 - 16:30

Πώς μπορούν να αποφευχθούν οικογενειακές συγκρούσεις για κληρονομιές και περιουσιακά

Ειδήσεις
20/08/2026 - 16:20

Σε υψηλό 12μήνου η τιμή της ζάχαρης – «Άλμα» άνω του 20% τον Αύγουστο

Επιχειρήσεις
20/08/2026 - 16:10

Walmart: «Χτύπησε» χαμηλό εξαετίας στις πωλήσεις – Βουτιά 7,4% για τη μετοχή

Ακίνητα
20/08/2026 - 16:07

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά παράταση για την εξαγορά δημοσίων ακινήτων – Στο «κόκκινο» οι ιδιοκτήτες στα Δωδεκάνησα

Ειδήσεις
20/08/2026 - 16:06

ΗΠΑ: Ελαφριά μείωση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ειδήσεις
20/08/2026 - 16:02

Κοζάνη: Συνελήφθη 33χρονος δραπέτης από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας

Ειδήσεις
20/08/2026 - 15:59

Συναγερμός στον Κόλπο του Άντεν: Ένοπλοι κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/08/2026 - 15:54

Ρεύμα: «Κόφτης» του ΥΠΕΝ στους στρατηγικούς κακοπληρωτές με το debt flagging

Επιχειρήσεις
20/08/2026 - 15:41

UniCredit: Ανοίγει ο δρόμος για είσοδο την Commerzbank – Η κρίσιμη απόφαση της ΕΚΤ το φθινόπωρο

Ειδήσεις
20/08/2026 - 15:23

«Φρένο» στην οικοδομική δραστηριότητα της ευρωζώνης – Πτώση 1,3% τον Ιούνιο

Ειδήσεις
20/08/2026 - 15:16

SZ: Το VAR ως «μαύρο κουτί» – Αμφιλεγόμενες αποφάσεις και τα ερωτήματα για τη FIFA

Ειδήσεις
20/08/2026 - 15:12

Ηλεία: Εξαρθρώθηκε σπείρα ληστών με λεία πάνω από €25.000

Πολιτική
20/08/2026 - 15:05

Νέα πρόκληση από την Άγκυρα: Και το Υπουργείο Άμυνας «γκριζάρει» το Αιγαίο

Πολιτική
20/08/2026 - 14:42

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον Στέφανο Μάνο

Ειδήσεις
20/08/2026 - 14:21

Ρεκόρ θανάτων από τον καύσωνα στην Ευρώπη – Χιλιάδες νεκροί σε Γερμανία και Ισπανία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ