ΠΑΣΟΚ: Οι ΜμΕ δεν χρειάζονται άλλα επικοινωνιακά αφηγήματα, αλλά πολιτικές να σταθούν όρθιες

Σε κοινή τους ανακοίνωση η Ελένης Βατσινά, υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας και ο Νίκος Κουγιουμτσής, Γραμματέας Τομέα Μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επιτίθονται στην κυβέρνηση για την στρατηγική τους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως τονίζουν στην ανακοίνωση τους, η πραγματικότητα της αγοράς διαψεύδει τα κυβερνητικά success stories.

Η έρευνα της ΕΣΕΕ για τη θερινή εκπτωτική περίοδο και το β’ τρίμηνο του 2026 αποτυπώνει με σαφήνεια την πίεση που βιώνει το εμπόριο: η πλειονότητα των επιχειρήσεων καταγράφει υποχώρηση των πωλήσεων, ενώ η κατανάλωση παραμένει συγκρατημένη, καθώς η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών δεν επαρκεί για να στηρίξει την αγορά. Την ίδια ώρα, η ΓΣΕΒΕΕ καταγράφει σοβαρές πιέσεις στις μικρές επιχειρήσεις, με υψηλό κόστος λειτουργίας, περιορισμένη ρευστότητα και επιδείνωση των προοπτικών τους.

Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, πίσω από τους αριθμούς της ανάπτυξης. Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να την αγνοήσει.

Στη ΔΕΘ, ο Πρόεδρός του, Νίκος Ανδρουλάκης, θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο σχέδιο σε συνέχεια όσων ήδη έχουν ανακοινωθεί, με συγκεκριμένες προτάσεις για φορολογία, χρηματοδότηση, ρευστότητα, κόστος λειτουργίας, δεύτερης ευκαιρίας και βιωσιμότητας των ΜμΕ.

Η Νέα Δημοκρατία, αντίθετα, τα τελευταία χρόνια έχει απομακρυνθεί από τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Η περσινή ΔΕΘ ήταν χαρακτηριστική, καθώς δεν έδωσε ουσιαστική νέα απάντηση στα προβλήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Οι ΜμΕ δεν χρειάζονται άλλα επικοινωνιακά αφηγήματα. Χρειάζονται πολιτικές που θα τους επιτρέψουν να σταθούν όρθιες, να επενδύσουν και να δημιουργήσουν ανάπτυξη.