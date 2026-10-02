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Λαύριο: 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του – Μαχαίρωσε την ίδια και τον νυν σύντροφό της
Ειδήσεις
08:32 - 02 Οκτ 2026

Λαύριο: 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του – Μαχαίρωσε την ίδια και τον νυν σύντροφό της

Reporter.gr Newsroom

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Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (02.10.2026) στο Λαύριο, όταν ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε σε μεζονέτα και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη πρώην σύντροφό του και στον 33χρονο άνδρα με τον οποίο διατηρεί σήμερα σχέση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 32χρονος άντρας από την Ρουμανία έφτασε στο σπίτι της πρώην συζύγου του. Αφού έφτασε εκεί, έσπασε με βαριοπούλα το παράθυρο του ισογείου, μπήκε στο εσωτερικό και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη πρώην σύζυγό του και στον 33χρονο νυν σύντροφό της. Ο δράστης κάρφωσε αλλεπάλληλες φορές το ζευγάρι.

Συγκεκριμένα, η 32χρονη τραυματίστηκε στην πλάτη και στα χέρια, ενώ ο 33χρονος στα πλευρά, στη κλείδα και στα γεννητικά όργανα. Και οι δύο έχουν μεταφερθεί σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Ασκληπιείο της Βούλας και δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

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Ο 33χρονος μετά την πράξη του παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρίου. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, στο σπίτι βρίσκονταν και κοιμόντουσαν τα δύο παιδιά της 32χρονης και του 32χρονου δράστη, ηλικίας 2,5 ετών και 1,5 αντίστοιχα.

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