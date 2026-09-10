Πιερρακάκης: Επιστρέψαμε στους πολίτες €4 δισ. μόνιμα μέτρα μέσα σε δύο χρόνια

Την ανάγκη η πρόοδος της οικονομίας να μεταφράζεται σε μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες, με μόνιμα μέτρα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι αυτό πρέπει να γίνεται χωρίς επιστροφή σε πρακτικές παροχολογίας που η χώρα πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν.

Ο κ. Πιερρακάκης, σε διακαναλική συνέντευξη που παραχώρησε χθες (Τετάρτη, 9/9) σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, τόνισε ότι τα μέτρα της διετίας φτάνουν συνολικά τα 4 δισ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Επισήμανε, παράλληλα, ότι «το εκλογικό ημερολόγιο δεν πρέπει να καθορίζει το οικονομικό και κοινωνικό ημερολόγιο», ενώ αναφερόμενος στο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περιόδου έθεσε ως βασικές προϋποθέσεις τη δημοσιονομική σοβαρότητα, την πολιτική σταθερότητα και την ταχύτερη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.

«Η διαδρομή είναι μόνο προς τα μπρος, όχι προς τα πίσω», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέντευξη συμμετείχαν οι δημοσιογράφοι Λένα Παρασκευά από το STAR Κεντρικής Ελλάδας, Λίνα Μπάστα από το IONIAN TV, Απόστολος Ατζεμιδάκης από το ENA Channel Καβάλας και Νικολέτα Σφακιανάκη από το ΚΡΗΤΗ TV.

Ο Υπουργός διευκρίνισε πως το πακέτο που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ αγγίζει τα 4 δισ. ευρώ στη διετία που «έρχονται να ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών», τονίζοντας ότι «ειδικά το τελευταίο αυτό πακέτο, αλληλεπιδρά, έρχεται να απαντήσει σε ζητήματα και αιτήματα κάθε κοινωνικής ομάδας και επαγγελματικής κατηγορίας, από το τεκμαρτό μέχρι τα αιτήματα των συνταξιούχων».

«Οπότε υπό αυτήν την έννοια οφείλω να σας πω ότι είναι ένα πακέτο το οποίο έχει αυτόν το χαρακτήρα: να έρθει να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα και να απαντήσει σε ζητήματα καθημερινότητας. Δεν υπάρχει άλλος δημοσιονομικός χώρος διαθέσιμος αυτή τη στιγμή για να μπορέσει κανείς να πει κάτι πρόσθετο», προσέθεσε.

Πάντως, σημείωσε: «Είμαστε παρόντες, είμαστε εδώ για το έκτακτο, αλλά από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό να μην έρχεται κανείς να τάζει, ή να υπόσχεται πράγματα πάνω από τον διαθέσιμο χώρο, οικονομικό χώρο που έχει στη διάθεσή του, πάνω από τα χρήματα που έχουμε, για να το πω απλά. Αυτό είναι που μας έκανε κακό τις προηγούμενες δεκαετίες και αυτό είναι που πρέπει να αποφύγουμε τώρα».

Τόνισε, δε, πως «οποιοσδήποτε έχει μελετήσει την ελληνική πολιτική ιστορία θα έχει διαπιστώσει ότι ποτέ οι εκλογές δεν κερδήθηκαν, ή δεν επηρεάστηκαν από τέτοιου τύπου ενέργειες, αν θέλετε, παροχολογίας» και προσέθεσε:

«Ο κόσμος σέβεται την εμπειρία, τη σοβαρότητα, το να είσαι εκεί, το να απαντάς στα προβλήματά του, αλλά κυρίως το να δείχνεις και το να υπογραμμίζεις ότι ξέρεις τι θέλεις να κάνεις και ότι έχεις σταθερό χέρι στο τιμόνι».

Υπογράμμισε πως η κυβέρνηση δεν προτίθεται να κάνει ενέργειες πέρα από τις δυνατότητες που υπάρχουν και άφησε αιχμές πως η αντιπολίτευση «δεν έρχεται να πει από πού θα βρει τα χρήματα για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλα τα προβλήματα αυτά».

«Ξέρουμε τι θα πει το δημοσιονομικό συμβούλιο για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, γιατί ξέρουμε να μετράμε»

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ακόμη πως το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι – όπως είπε κι ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ – «πρόοδος ή περιπέτεια;», λέγοντας: «Νομίζω ότι δεν έχουμε καμία διάθεση να επαναλάβουμε τα λάθη των προηγούμενων δεκαετιών».

Επέμεινε, δε, πως το οικονομικό επιτελείο έχει κοστολογήσει σωστά τα προγράμματα των υπόλοιπων κομμάτων, τα οποία και κάλεσε να τα δώσουν στο δημοσιονομικό συμβούλιο, λέγοντας:

«Ξέρουμε τι θα πει το δημοσιονομικό συμβούλιο, γιατί ξέρουμε να μετράμε. Η δουλειά μας είναι κάθε μέρα να κάνουμε αυτή τη διαπραγμάτευση με τις Βρυξέλλες και με τους θεσμούς σε ό,τι αφορά το δικό μας πρόγραμμα. Άρα, σας διαβεβαιώ, δεν έχουμε κοστολογήσει κάτι λάθος. Όσο αυτά θα τα εξειδικεύει η αντιπολίτευση, τόσο περισσότερο είναι που θα καλείται να απαντήσει στο πού θα βρει τα χρήματα.»

«Πιστεύουμε σε ένα κράτος το οποίο δίνει το χέρι και δεν κουνάει το δάχτυλο. Αυτό δείχνουν όλα αυτά τα μέτρα. Πάρα πολλά από αυτά αποτελούν αιτήματα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων», είπε σχετικά με τις παρεμβάσεις της ΔΕΘ και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο τεκμαρτό εισόδημα, τους οδηγούς ταξί και τους συνταξιούχους για να καταλήξει:

«Άρα, […] όλα αυτά είναι πολύ θετικά βήματα για τον κόσμο. Ξέρουμε ότι θέλουμε κι άλλα και αυτά τα άλλα θα είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να τα κάνουμε στην πορεία.»

Ως τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική οικονομία ο κ. Πιερρακάκης ξεχώρισε την άνοδο των μισθών, λέγοντα ότι το διακύβευμα της επόμενης φάσης είναι «πώς όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν θα δουν τους μισθούς τους να αυξάνονται ολοένα και περισσότερο, με βελτιώσεις στην παραγωγικότητα, με βελτιώσεις στις ξένες επενδύσεις που θα έρχονται, στις συνολικές επενδύσεις». Υπογράμμισε, παράλληλα, την πρόοδο στην αποπληρωμή του χρέους.

«Άρα, το διακύβευμα είναι το πώς θα έχουμε περισσότερη ανάπτυξη και το πώς αυτή θα διαχυθεί σε κάθε σπίτι και σε κάθε νοικοκυριό», κατέληξε.

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