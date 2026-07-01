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Politico: Γιατί οι οπαδοί της Βοσνίας υποστηρίζουν και την Παλαιστίνη
Ειδήσεις
21:40 - 01 Ιουλ 2026

Politico: Γιατί οι οπαδοί της Βοσνίας υποστηρίζουν και την Παλαιστίνη

Reporter.gr Newsroom
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Τα πλήθη με τα μπλε που καταφθάνουν σήμερα (1/7) στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια για τον αγώνα ανάμεσα στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τους «32» του φετινού Μουντιάλ δε θα υποστηρίξουν μόνο μια εθνική ομάδα που έχει ήδη προχωρήσει πιο μακριά από ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα υποστηρίζουν επίσης την Παλαιστίνη.

Όπως επισημαίνει το Politico, αυτό αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε στάση των Βόσνιων φιλάθλων στις μετακινήσεις τους στη Βόρεια Αμερική, από μια πορεία φιλάθλων στο Τορόντο μέχρι τους δρόμους του Λος Άντζελες πριν από τον αγώνα με την Ελβετία, αλλά και στις κερκίδες στο Σιάτλ.

Η συγκεκριμένη στάση αντικατοπτρίζει ένα ισχυρό ρεύμα φιλοπαλαιστινιακής αλληλεγγύης στη μουσουλμανική πλειοψηφία των Βαλκανίων, όπου πολλοί χαράσσουν μια άμεση γραμμή ανάμεσα στον δικό τους πόλεμο και τον πόλεμο ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα.

Ιστορικά, τη δεκαετία του 1990, ένας συνασπισμός αμερικανικών και ευρωπαϊκών δυνάμεων, επηρεασμένος από τον διεθνιστικό ενθουσιασμό που ακολούθησε το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, ήταν αποφασισμένος τα εγκλήματα πολέμου στη Βοσνία να τύχουν της υψηλότερης και πιο επαγγελματικής απάντησης που θα μπορούσε να προσφέρει η διεθνής δικαιοσύνη.

Σε αυτό το φόντο, ίδρυσαν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, όπου οι υπεύθυνοι για εθνοκάθαρση και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σε όλη την περιοχή οδηγήθηκαν σε αυστηρές δίκες υπό την καθοδήγηση διεθνών εισαγγελέων και δικαστών.

Έτσι, η Βοσνία πέρασε μια επίπονη διαδικασία 25 ετών για να οδηγήσει τους υπεύθυνους των χειρότερων εγκλημάτων πολέμου της σε δίκη, η οποία κορυφώθηκε με τις καταδίκες για γενοκτονία όσων ευθύνονταν για τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα, που διαπράχθηκε σε διάστημα τριών ημερών στις αρχές Ιουλίου 1995.

Να σημειωθεί εδώ ότι πρόκειται για τη μόνη ευρωπαϊκή χώρα μετά τις δίκες της Νυρεμβέργης που προχώρησε σε μια τέτοια διαδικασία.

Όπως τονίζει το Politico, οι κοινότητες της βοσνιακής διασποράς -πολλές από τις οποίες ταξιδεύουν σε μεγάλους αριθμούς για να παρακολουθήσουν τους αγώνες στις ΗΠΑ- μαζί με ανθρώπους στη χώρα, αισθάνονται μια ισχυρή σύνδεση με αυτό που αντιλαμβάνονται ως τη μοίρα των Παλαιστινίων και την απουσία διεθνούς ποινικής δίωξης για τα εγκλήματα που πιστεύουν ότι διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Το ζήτημα εντείνεται περαιτέρω από το γεγονός ότι ο Σέρβο-Βόσνιος ισχυρός άνδρας Μίλοραντ Ντόντικ -η πιο διχαστική προσωπικότητα στη χώρα και ο πιο ένθερμος αρνητής της γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα- έχει εργαλειοποιήσει την κληρονομιά του πολέμου για να κερδίσει την εύνοια του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η Ζέλγκα Τσβιγιάνοβιτς, επίσης μέλος της Συμμαχίας Ανεξάρτητων Σοσιαλδημοκρατών και σήμερα εκπρόσωπος των Σέρβων στην τριμελή προεδρία της χώρας, επισκέφθηκε επίσης το Ισραήλ στα τέλη Ιουνίου.

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