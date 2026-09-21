Σύγκρουση Σδούκου – Φαραντούρη: Τον κατηγορεί για «σεξισμό», της απαντά για «αήθη επίθεση»

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, κατηγόρησε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Φαραντούρη, για υποτιμητική και σεξιστική αναφορά σε βάρος της κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής αντιπαράθεσης, ενώ ο ευρωβουλευτής κάνει λόγο για αήθη προσωπική επίθεση που δεν θα μείνει αναπάντητη.

Όπως ανέφερε, ο κ. Φαραντούρης σχολίασε την επαγγελματική της πορεία στο Δημόσιο λέγοντας ότι «χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς».

Η κ. Σδούκου χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη αναφορά απαράδεκτη και τόνισε: «Σήμερα υπήρξε ένας πρωτοφανής κατήφορος. Στη διάρκεια της δημόσιας παρουσίας μου έχω μάθει ότι ανταλλάσσεις επιχειρήματα, βάζεις κάτω δεδομένα, αναφέρεσαι στην πολιτική πορεία κάποιου όταν υπάρχουν εμφανείς αντιφάσεις. Ξέρω καλά ότι θα υπάρξουν και αντιπαραθέσεις, ακόμα και τοξικότητα.

Πάντα όμως υπάρχουν κόκκινες γραμμές που κανείς δεν πρέπει να περνά, και όταν τις διαβαίνει κάποιος από εμάς, κανένα κόμμα δεν μπορεί και δεν πρέπει να το αποδέχεται.

Σήμερα συνέβη ακριβώς αυτό, όταν, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής αντιπαράθεσής μου με τον κ. Φαραντούρη, αναφέρθηκε σε μένα και στην επαγγελματική μου πορεία ως δημόσιας υπαλλήλου, καθώς υπηρετώ με ευσυνειδησία τη χώρα και το κράτος από το 2004, με σαφώς υποτιμητικό και σεξιστικό τρόπο που αναπαράγει τα χειρότερα στερεότυπα και τις νοοτροπίες που ανήκουν στο μακρινό παρελθόν.

Χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην περίοδο που υπηρετούσα στο Δημόσιο, μου είπε ότι «χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς».

Αυτή είναι η συμπεριφορά του κ. Φαραντούρη, αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποίησε για να περιγράψει μια εργαζόμενη γυναίκα. Σήμερα ήταν η σειρά μου, αύριο θα είναι κάποιας άλλης.

Αυτός όμως είναι ο κ. Φαραντούρης. Το ερώτημα πλέον είναι αν το ΠΑΣΟΚ ταυτίζεται με τον κ. Φαραντούρη. Αν θεωρεί ότι, μετά από μια τέτοια επίθεση, την ώρα που το εκπροσωπεί, μπορεί να παραμένει μέλος του.

Η ανοχή εδώ σημαίνει συμφωνία. Ο μόνος δρόμος πλέον είναι η αποπομπή του κ. Φαραντούρη, η απομόνωση τέτοιων συμπεριφορών.

Την αναμένω άμεσα από τον κ. Ανδρουλάκη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlkw9jt64jep?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Φαραντούρης: Οι αήθεις προσωπικές προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες

Άμεση ήταν η απάντηση του Νικόλα Φαραντούρη στις αιτιάσεις της Αλεξάνδρας Σδούκου. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του τονίζει: «Η κυρία Σδούκου στην πρωινή εκπομπή του OPEN και στις διαπιστώσεις του κ. Φαραντούρη με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ότι «όπως αποκαλύπτεται πολλά δημόσια πρόσωπα και κυβερνητικοί παράγοντες είχαν σχέση με τσαρλατάνους τη στιγμή που κουνούσαν το χέρι στους πολίτες ως ψεκασμένους», είπε:

«Ο κύριος Φαραντούρης χαριεντιζόταν στο παρελθόν με την Κυριά Καρυστιανού που ασκεί κβαντική ιατρική».

Ο κ. Φαραντούρης απάντησε πολιτικά ότι άλλοι χαριεντίζονταν στο παρελθόν και συγκεκριμένα η κυρία Σδούκου την οποία το 2009 τη «γνώρισαμε ως συνεργάτη υπουργών».

Οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες».