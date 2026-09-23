Πέντε υποτροφίες 20.000 ευρώ από την PCT για νέους του Περάματος και του Κερατσινίου

Στη στήριξη των νέων των περιοχών που βρίσκονται δίπλα στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Πειραιά επενδύει για τρίτη συνεχή χρονιά η PCT S.A. (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.), προκηρύσσοντας νέο πρόγραμμα υποτροφιών συνολικού ύψους 20.000 ευρώ.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών 2026 προβλέπει τη χορήγηση πέντε υποτροφιών των 4.000 ευρώ, οι οποίες απευθύνονται σε νέους που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Ιουνίου.

Οι τέσσερις από τις πέντε υποτροφίες θα απονεμηθούν σε πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες που προέρχονται από ελληνικά δημόσια λύκεια του Δήμου Περάματος. Η πέμπτη υποτροφία αφορά πρωτοετή φοιτητή ή φοιτήτρια από τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, καθώς και δημότες των δύο περιοχών που έχουν αποφοιτήσει από ελληνικά δημόσια λύκεια και σημείωσαν υψηλές επιδόσεις στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026.

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει με συνδυασμό βαθμολογικών και κοινωνικών κριτηρίων, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στους υποψηφίους που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στις Πανελλαδικές.

Η επανάληψη του προγράμματος για τρίτη χρονιά εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική κοινωνικής συνεισφοράς της PCT στις περιοχές που γειτνιάζουν με τις δραστηριότητές της. Με επίκεντρο την εκπαίδευση και τη νέα γενιά, η εταιρεία επιδιώκει να συνδέσει την παρουσία της στο λιμάνι με δράσεις που έχουν άμεσο αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες του Περάματος και του Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η πρωτοβουλία καθώς αφορά νέους που βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της ακαδημαϊκής τους πορείας, με την οικονομική ενίσχυση των 4.000 ευρώ να μπορεί να καλύψει μέρος των αυξημένων δαπανών που συνεπάγεται η έναρξη των πανεπιστημιακών σπουδών.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 23 Οκτωβρίου 2026, μαζί με τα δικαιολογητικά που προβλέπουν οι όροι του προγράμματος, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής σελίδας της PCT.

Με τη συνέχιση του θεσμού των υποτροφιών, η PCT επιχειρεί να δημιουργήσει έναν σταθερό δεσμό με την εκπαιδευτική κοινότητα των περιοχών που περιβάλλουν το δυτικό τμήμα του λιμανιού του Πειραιά, επιβραβεύοντας παράλληλα την προσπάθεια μαθητών που πέτυχαν υψηλές επιδόσεις και κάνουν φέτος το πρώτο βήμα στην πανεπιστημιακή τους διαδρομή.

Αιτήσεις και αναλυτικοί όροι: Πρόγραμμα Υποτροφιών PCT