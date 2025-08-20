Κινεζική εταιρεία αναπτύσσει το πρώτο «Ρομπότ Εγκυμοσύνης» – Επανάσταση στην αναπαραγωγή ή ηθική πρόκληση;

Θα μπορούσε να έχει γραφτεί από τη Μέρι Σέλεϊ και να αποτελεί κεφάλαιο του «Φρανκεστάιν» ή να παίζεται στη μεγάλη οθόνη ως η νέα επιτυχία του σινεμά επιστημονικής φαντασίας, κάτι σαν ένα νέο Matrix. Κι όμως, η κινεζική τεχνολογική εταιρεία Kaiwa Technology το έκανε στα αλήθεια. Ανέπτυξε το πρώτο ανθρωποειδές «Ρομπότ Εγκυμοσύνης», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2026 και να κοστίζει 13.900 δολάρια.

«Μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν να παντρευτούν, αλλά εξακολουθούν να θέλουν μια ''σύζυγο''. Κάποιες δεν θέλουν να μείνουν έγκυες αλλά εξακολουθούν να θέλουν ένα παιδί. Έτσι, μια λειτουργία της ''συζύγου ρομπότ'' μας είναι ότι μπορεί να φέρει σε πέρας μια εγκυμοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Newsweek ο Ζάνγκ Κιφένγκ, ιδρυτής της Kaiwa Technology με έδρα την Γκουανγκτζού.

Κι όλα αυτά μπορούν να γίνουν με μία τεχνητή… μήτρα, η οποία είναι ενσωματωμένη στο ρομπότ, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση σε όσους θέλουν να παρακάμψουν τις «προκλήσεις» της εγκυμοσύνης.

Όσον αφορά τα ηθικά και νομικά ζητήματα ο Ζανγκ Κιφένγκ ανέφερε: «Έχουμε πραγματοποιήσει φόρουμ συζητήσεων με τις αρχές της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ και έχουμε καταθέσει σχετικές προτάσεις στο πλαίσιο συζήτησης πολιτικών και νομοθεσίας».

Εν τω μεταξύ, η παρένθετη μητρότητα στην Κίνα είναι παράνομη, αλλά ο Ζανγκ Κιφένγκ – ο οποίος κατέχει διδακτορικό από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Νανγιάνγκ στη Σιγκαπούρη – ελπίζει να παρακάμψει την απαγόρευση με τα ρομπότ.

Οι «υπέρ» και οι «κατά»

Οι ειδικοί δεν έχουν δώσει ακόμη λεπτομέρειες για το πώς γονιμοποιούνται και εμφυτεύονται το ωάριο και το σπερματοζωάριο στην τεχνητή μήτρα.

Πολλοί υποστήριξαν ότι η στέρηση της μητρικής επαφής από το έμβρυο είναι σκληρή, ενώ τέθηκαν ερωτήματα για το πώς θα εξασφαλίζονται τα ωάρια. Ωστόσο, αρκετοί εξέφρασαν υποστήριξη στην καινοτομία, θεωρώντας την ως μέσο απαλλαγής των γυναικών από τα προβλήματα που επιφέρει η εγκυμοσύνη.

Πολλοί εκφράζουν αντιρρήσεις ηθικού αλλά και τεχνικού περιεχομένου, ενώ άλλοι στέκονται θετικά απέναντι σε αυτή την προοπτική αναφέροντας ότι πολλές οικογένειες ξοδεύουν τεράστια ποσά για τεχνητή γονιμοποίηση και αποτυγχάνουν και η ανάπτυξη μιας τέτοιας τεχνολογίας θα συμβάλλει στην κοινωνία. Στο παρελθόν, επιστήμονες κατάφεραν να κρατήσουν πρόωρα αρνιά ζωντανά για εβδομάδες μέσα σε μια τεχνητή μήτρα που έμοιαζε με πλαστική σακούλα.

Πάντως, το ζήτημα της τεχνητής μήτρας δεν είναι η πρώτη φορά που τίθεται.

Από το μακρινό 1970, φεμινίστριες ακτιβίστριες, όπως η Αντρεα Ντουόρκιν αντιτίθενται σθεναρά στη χρήση τεχνητών μητρών, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στο «τέλος των γυναικών».

Το 2012 η Ντουόρκιν έγραψε: «Οι γυναίκες ήδη έχουν τη δύναμη να εξαλείψουν τους άνδρες και στη συλλογική σοφία τους αποφάσισαν να τους κρατήσουν. Το πραγματικό ερώτημα τώρα είναι: θα θελήσουν οι άνδρες, όταν τελειοποιηθεί η τεχνητή μήτρα, να κρατήσουν τις γυναίκες;».

Το 2022 μια ομάδα ερευνητών από το Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας όπου γίνονται προσπάθειες για την ανάπτυξη τεχνητών μητρών δημοσίευσε άρθρο για τις ηθικές προεκτάσεις της τεχνολογίας. Οι ερευνητές έγραψαν: «Ένα ζήτημα είναι ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στην υποτίμηση ή ακόμη και στην παθολογικοποίηση της εγκυμοσύνης, μειώνοντας την εμπειρία των γυναικών να αντλούν νόημα, δύναμη και αυτοπραγμάτωση από αυτήν τη μοναδική πτυχή της γυναικείας βιολογίας».

Νωρίτερα φέτος, όμως μια έρευνα έδειξε ότι το 42% των ανθρώπων ηλικίας 18–24 ετών θα υποστήριζαν την ιδέα να «μεγαλώνει ένα έμβρυο εντελώς έξω από το σώμα της γυναίκας». Ανθρωποειδή με τεχνητές μήτρες, όπως το πρωτότυπο που παρουσίασε το Πανεπιστήμιο του Αϊτχόβεν το 2019, επιτρέπουν σε ένα παιδί να ανατραφεί χωρίς βιολογική μητέρα.

Τι θα προσφέρει το ανθρωποειδές ρομπότ εγκυμοσύνης;

Εάν υλοποιηθεί, το ανδορειδές εγκυμοσύνης θα μπορούσε να θεωρηθεί εργαλείο για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων ποσοστών υπογονιμότητας στην Κίνα.

Σύμφωνα με αναφορές, τα ποσοστά υπογονιμότητας στην Κίνα αυξήθηκαν από 11,9% το 2007 σε 18% το 2020. Ως απάντηση, τοπικές κυβερνήσεις στην Κίνα συμπεριλαμβάνουν πλέον την τεχνητή γονιμοποίηση και τις θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης στην ιατρική ασφάλιση, ώστε να στηρίξουν τη γέννηση παιδιών από άτεκνα ζευγάρια.

Πέρα από αυτό, σηματοδοτεί ένα ακόμη μεγάλο βήμα της κινέζικης βιομηχανίας τεχνολογίας, η οποία έχει επενδύσει σημαντικά στη ρομποτική. Η ηγέτιδα θέση της Κίνας στον κλάδο έχει ήδη αποδειχτεί, άλλωστε, και από το γεγονός πως πρόσφατα φιλοξένησε τους πρώτους «Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ» στο Πεκίνο.