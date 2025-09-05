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Καμμένος: Αν συνεχίσουν τον πόλεμο εναντίον μου θα επιστρέψω στην πολιτική
Πολιτική
13:41 - 05 Σεπ 2025

Καμμένος: Αν συνεχίσουν τον πόλεμο εναντίον μου θα επιστρέψω στην πολιτική

Reporter.gr Newsroom
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Για «δολοφονία χαρακτήρα» έκανε λόγο την Παρασκευή ο πρώην Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος με αφορμή τις συνομιλίες του με εμπλεκόμενο μέλος της λεγόμενης μαφίας της Κρήτης που έχουν διαρρεύσει και προειδοποιεί πως «αν συνεχίσουν τον πόλεμο, θα κατέβω πάλι στην πολιτική».

Αναλυτικότερα, στα ηχητικά που έχουν διαρρεύσει ο Πάνος Καμμένος εμφανίζεται να συνομιλεί με ηγετικό μέλος της οργάνωσης, κάνοντας αναφορά σε επαφές του με το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογή του Μητροπολίτη.

Κατά την παρέμβασή του στο ΟΡΕΝ την Παρασκευή (5/9), ο κ. Καμμένος δήλωσε αρχικά: «Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι την ημέρα. Πώς να πάρω στα σοβαρά κάποιον, που πιστεύει ότι μπορεί να μεσολαβήσει ο Τραμπ για να γίνει μητροπολίτης ένας αρχιμανδρίτης. Αυτά είναι γελοιότητες. Πλάκα του έκανα προφανώς. Δεν θυμάμαι, αν υπάρχουν και άλλες συνομιλίες μου».

Και πρόσθεσε: «Γιατί άραγε διαρρέουν επιλεκτικά από μία δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, μόνο δικούς μου διαλόγους; Επιχειρούν δολοφονία του χαρακτήρα μου. Φοβούνται μήπως επιστρέψω. Αν συνεχίσουν τον πόλεμο, θα κατέβω πάλι στην πολιτική».

Αναφορικά με το εάν η διαρροή των συνομιλιών συνδυάζεται με πιθανή επιστροφή του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε πως «με τον Τσίπρα διατηρώ ακόμη καλές σχέσεις. Μας χώριζαν και μας χωρίζουν μόνο οι Πρέσπες».

Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2025 - 15:25
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