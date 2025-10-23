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Focus Bari: Η Ελλάδα ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη παρά τις επιφυλάξεις
Τεχνολογία
14:32 - 23 Οκτ 2025

Focus Bari: Η Ελλάδα ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη παρά τις επιφυλάξεις

Reporter.gr Newsroom
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Η FocusBari, η οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα το διεθνές δίκτυο IRIS (InternationalResearchInstitutes), συμμετείχε σε μια σημαντική έρευνα με θέμα «GLOBALPUBLICCONFIDENCE» για κρίσιμα ζητήματα της εποχής. Η έρευνα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δικτύου σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς από 21 χώρες.


Τα ευρήματα που παρουσιάζονται στην παρούσα δημοσίευση: «Παγκόσμιες Τάσεις και Αντιλήψεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη», αποκαλύπτουν:

  • Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) είναι πλέον παγκόσμια υπόθεση: Περισσότεροι από 8 στους 10 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο έχουν ακούσει για την ΤΝ και τις εφαρμογές της - με την Ελλάδα να κινείται στον ίδιο ρυθμό με τον διεθνή μέσο όρο.

  • Η ενημέρωση δεν σημαίνει πάντα κατανόηση: Παρότι οι περισσότεροι γνωρίζουν τον όρο, μόνο 1 στους 3 δηλώνει ότι κατανοεί ουσιαστικά τι είναι η ΤΝ και πώς λειτουργεί - με μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα.

  • Η ΤΝ μπαίνει σταδιακά στην καθημερινότητα, πιο αργά στην εργασία: Οι πολίτες παγκοσμίως τη χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο η επαγγελματική αξιοποίησή της παραμένει περιορισμένη - με διαφορετικούς βαθμούς υιοθέτησης ανά χώρα και την Ελλάδα να ακολουθεί τη διεθνή τάση.

  • Οι Έλληνες «χωρίζονται» απέναντι στην ΤΝ: Τρεις τάσεις αναδύονται, σύμφωνα με τη διαχρονική μελέτη της FOCUSBARI για την ΤΝ – οι θετικοί, οι επιφυλακτικοί (θετικοί υπό προϋποθέσεις) και μια ομάδα που παραμένει αρνητική, εκφράζοντας ανησυχία και δυσπιστία για τις επιπτώσεις της.

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Επισυνάπτεται ολόκληρη η έρευνα της Focus Bari στο τέλος του κειμένου

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