Focus Bari: Η Ελλάδα ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη παρά τις επιφυλάξεις



Τα ευρήματα που παρουσιάζονται στην παρούσα δημοσίευση: «Παγκόσμιες Τάσεις και Αντιλήψεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη», αποκαλύπτουν:

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) είναι πλέον παγκόσμια υπόθεση: Περισσότεροι από 8 στους 10 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο έχουν ακούσει για την ΤΝ και τις εφαρμογές της - με την Ελλάδα να κινείται στον ίδιο ρυθμό με τον διεθνή μέσο όρο.

Η ενημέρωση δεν σημαίνει πάντα κατανόηση: Παρότι οι περισσότεροι γνωρίζουν τον όρο, μόνο 1 στους 3 δηλώνει ότι κατανοεί ουσιαστικά τι είναι η ΤΝ και πώς λειτουργεί - με μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα.

Η ΤΝ μπαίνει σταδιακά στην καθημερινότητα, πιο αργά στην εργασία: Οι πολίτες παγκοσμίως τη χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο η επαγγελματική αξιοποίησή της παραμένει περιορισμένη - με διαφορετικούς βαθμούς υιοθέτησης ανά χώρα και την Ελλάδα να ακολουθεί τη διεθνή τάση.