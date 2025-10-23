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Η Άγκυρα εξετάζει την αγορά μεταχειρισμένων Eurofighter από Κατάρ και Ομάν
Ειδήσεις
14:06 - 23 Οκτ 2025

Η Άγκυρα εξετάζει την αγορά μεταχειρισμένων Eurofighter από Κατάρ και Ομάν

Reporter.gr Newsroom
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Η Άγκυρα σχεδιάζει την προμήθεια Eurofighter από συνεργαζόμενα κράτη, κυρίως από συμμάχους, μέχρι να αναπτυχθεί και να ενταχθεί στο οπλοστάσιο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων το εγχώρια σχεδιαζόμενο μαχητικό ΚΑΑΝ, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας .    

Κατά την τακτική εβδομαδιαία ενημέρωση των συντακτών από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας, αρχιπλοίαρχο Ζεκί Άκτουρκ, έγινε γνωστό ότι οι διαπραγματεύσεις για την απόκτηση Eurofighter συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν σημειωθεί θετικά βήματα στις συνομιλίες με το Ηνωμένο Βασίλειο και ο στόχος είναι η ολοκλήρωση της προμήθειας σε εύλογο χρονικό διάστημα. Όταν οι διαδικασίες προχωρήσουν στη φάση της σύναψης της σύμβασης, θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση.

Την ίδια στιγμή, τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την περιοδεία του στις χώρες του Κόλπου, προτίθεται να θέσει θέμα αγοράς μεταχειρισμένων Eurofighter Typhoon από το Κατάρ και το Ομάν. Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή του Reuters, η Τουρκία βρίσκεται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας για την αγορά 12 τέτοιων αεροσκαφών από αυτές τις δύο χώρες.

Κατά την επίσκεψη του Ερντογάν στο Κατάρ στις 22 Οκτωβρίου, υπογράφηκαν διάφορες διμερείς συμφωνίες, ανάμεσα στις οποίες και ένα Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Για την πώληση μεταχειρισμένων αεροσκαφών απαιτείται η έγκριση της κοινοπραξίας Eurofighter, που αποτελείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία. Εάν η κοινοπραξία δώσει το πράσινο φως, προβλέπεται να κατασκευαστούν 28 νέα αεροσκάφη που θα παραδοθούν στην Τουρκία τα επόμενα χρόνια.

Η Τουρκία σχεδιάζει να αποκτήσει συνολικά 40 αεροσκάφη Eurofighter.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Άγκυρα, επιβεβαίωσε ότι η Γερμανία, η οποία αρχικά είχε αντιρρήσεις για την παράδοση των μαχητικών, θα εγκρίνει την πώληση, τονίζοντας πως η Τουρκία αναγνωρίζεται ως αξιόπιστος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και η προμήθεια Eurofighter ενισχύει τη συμμαχία.

Σημειώνεται ότι η Τουρκία έχει ήδη υπογράψει από τις 23 Ιουλίου Mνημόνιο Συνεργασίας με τη Βρετανία για την αγορά Eurofighter, με τη συμφωνία να έχει υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στον Τούρκο υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και τον Βρετανό ομόλογό του Τζον Χίλι.

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