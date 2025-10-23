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Ζαχάροβα: Υποβαθμίζει τον αντίκτυπο των νέων κυρώσεων κάνοντας λόγο για «ανοσία»
Ειδήσεις
14:04 - 23 Οκτ 2025

Ζαχάροβα: Υποβαθμίζει τον αντίκτυπο των νέων κυρώσεων κάνοντας λόγο για «ανοσία»

Reporter.gr Newsroom
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Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι οι κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας που ανακοίνωσε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ δεν προκαλούν ιδιαίτερο πρόβλημα στη Ρωσία.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία έχει αναπτύξει ισχυρή ανοσία απέναντι στις κυρώσεις της Δύσης στις κυρώσεις της Δύσης» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζαχάροβα, η οποία αναφέρθηκε στις δηλώσεις της και στο 19ο πακέτο κυρώσεων που ενέκριναν σήμερα επίσημα οι 27 χώρες της ΕΕ.

Όπως τόνισε η Ζαχάροβα, τα μέτρα που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν πλέον εις βάρος της, καθώς «οι δυνατότητες για την περαιτέρω επέκτασή τους έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί». Παράλληλα, σημείωσε ότι η Μόσχα διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει αναλόγως στις νέες κυρώσεις, με τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

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