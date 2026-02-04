ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Τι είναι και πώς μπορούν να βελτιωθούν τα συμπτώματα
Magazino
15:23 - 04 Φεβ 2026

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Τι είναι και πώς μπορούν να βελτιωθούν τα συμπτώματα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα είναι η… τιμωρία όλων όσων ταλαιπωρούν τα χέρια τους: από πολύωρη πληκτρολόγηση μέχρι κομμωτική και μαγειρική. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί;

Ο πόνος στα δάχτυλα που εξαπλώνεται στο χέρι ψηλά είναι ένα σύμπτωμα που δίνει το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, μία κατάσταση που ταλαιπωρεί πολλούς άντρες και γυναίκες. Πριν όμως πάμε στην αντιμετώπισή του, ας δούμε τι ακριβώς είναι: «Ο καρπιαίος σωλήνας είναι μια στενή δίοδος που περιβάλλεται από οστά και συνδέσμους στην παλάμη του χεριού. Όταν το μέσο νεύρο, που διατρέχει τη δίοδο αυτή, πιέζεται, εμφανίζονται συμπτώματα που περιλαμβάνουν μούδιασμα, μυρμήγκιασμα και πόνο, κυρίως στον αντίχειρα, τον δείκτη και τον μέσο, που μπορούν να επεκταθούν στο αντιβράχιο και στο μπράτσο. Η αδυναμία του χεριού και η αδεξιότητα στην εκτέλεση εργασιών που απαιτούν ακριβείς χειρισμούς, όπως το κούμπωμα ενός κουμπιού, και η πτώση αντικειμένων είναι επίσης χαρακτηριστικά του συνδρόμου σε προχωρημένο στάδιο», εξηγεί ο δρ Παναγιώτης Πάντος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής Άνω Άκρου στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και υπεύθυνος των τμημάτων Άνω Άκρου και Αθλητικών Κακώσεων της Osteon Orthopedic & Spine Clinic.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο πλαίσιο φορολογικής διαφάνειας στα κρυπτονομίσματα με αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων μέσω ΟΟΣΑ
Οικονομία

Νέο πλαίσιο φορολογικής διαφάνειας στα κρυπτονομίσματα με αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων μέσω ΟΟΣΑ

Προβληματίζουν τα στοιχεία για το κάπνισμα στην Ελλάδα: Έχουμε το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό καπνιστών στην Ευρώπη
Υγεία

Προβληματίζουν τα στοιχεία για το κάπνισμα στην Ελλάδα: Έχουμε το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό καπνιστών στην Ευρώπη

Ο Ινφαντίνο στον ρόλο του «ειρηνοποιού» και οι φόβοι ενός σόου Τραμπ στο Μουντιάλ
Ειδήσεις

Ο Ινφαντίνο στον ρόλο του «ειρηνοποιού» και οι φόβοι ενός σόου Τραμπ στο Μουντιάλ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Tάσος Ιορδανίδης: Νιώθω ασφάλεια κρατώντας ταπεινή στάση απέναντι στα πράγματα
Magazino

Tάσος Ιορδανίδης: Νιώθω ασφάλεια κρατώντας ταπεινή στάση απέναντι στα πράγματα

Η «Ζαΐρα» επιστρέφει: Το ιστορικό θερινό σινεμά ξαναγράφει την ιστορία του
Magazino

Η «Ζαΐρα» επιστρέφει: Το ιστορικό θερινό σινεμά ξαναγράφει την ιστορία του

32ο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Εκεί όπου ο χορός μας κάνει καλύτερους (ανθρώπους)
Magazino

32ο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Εκεί όπου ο χορός μας κάνει καλύτερους (ανθρώπους)

Δεν είναι ιδέα μας… Όλο και περισσότεροι, όλο και συχνότερα έχουν αλλεργίες
Υγεία

Δεν είναι ιδέα μας… Όλο και περισσότεροι, όλο και συχνότερα έχουν αλλεργίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/08/2026 - 16:58

Έφυγε από τη ζωή στα 36 της η Hayden Panettiere – Η σταρ των «Heroes» και «Nashville»

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:50

Wall Street: Στάση αναμονής με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:24

ΕΚΤ: Γιατί η φούσκα της ΤΝ μπορεί να ταρακουνήσει τις αγορές

Πολιτική
17/08/2026 - 16:00

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για την πυρκαγιά της Σαλαμίνας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:50

ΕΕ: Κινητοποιεί τους μηχανισμούς υποστήριξης καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονται στην Ευρώπη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/08/2026 - 15:43

Ενεργειακή ασφάλεια: Η Κομισιόν ανοίγει παράθυρο δημοσιονομικής ευελιξίας

Οικονομία
17/08/2026 - 15:20

Η Ελλάδα «ροκανίζει» το χρέος με νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους €13 δισ.

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:10

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»

ΥΔΡΕΥΣΗ
17/08/2026 - 15:00

EΥΔΑΠ: Βήμα για την επόμενη φάση ανάπτυξης και αναβάθμισης της Ψυττάλειας

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:40

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:03

Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και οι εκπλήξεις

Magazino
17/08/2026 - 14:03

10 μικρές αλλαγές στο σπίτι που θα κάνουν το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς πολύ πιο εύκολο

Πολιτική
17/08/2026 - 13:39

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:20

Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Ναυτιλία
17/08/2026 - 13:04

Στενεύει ο κλοιός στα Στενά του Ορμούζ: Στο μηδέν η ναυσιπλοΐα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:00

Η δίκη που μπορεί να αλλάξει για πάντα το Instagram και το Facebook

Νομίσματα
17/08/2026 - 12:20

Bitcoin: Τι σημαίνουν οι επόμενες κινήσεις της Fed για την αγορά crypto

Ειδήσεις
17/08/2026 - 12:04

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:44

Η Συμφωνία της Μέκκας και ο «πόλεμος» των διαδρόμων – Πώς επηρεάζεται ο IMEC

Οικονομία
17/08/2026 - 11:21

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:19

Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο κλίμα της κατοικίας, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη

Αναλύσεις
17/08/2026 - 11:11

Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης

Πολιτική
17/08/2026 - 11:10

Αρναούτογλου για ΚΑΠ: Να δοθεί προτεραιότητα στον ενεργό παραγωγό, τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις και τους νεοεισερχόμενους 

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:41

Ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε την ψυχική υγεία προτεραιότητα μετά την επίσκεψή του στο USS Lincoln

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/08/2026 - 10:38

Bentley Caldera Collection: Δύο μοναδικές δημιουργίες εμπνευσμένες από την εμβληματική καλντέρα της Σαντορίνης

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:32

Αποκάλυψη WSJ για μυστικό σχέδιο κλιμάκωσης του πολέμου από το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 10:13

Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση του ΓΔ με το υψηλό των 17 ετών

Ειδήσεις
17/08/2026 - 09:56

Ενδιαφέρον από τα κορυφαία διεθνή ΜΜΕ για τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου

Επιχειρήσεις
17/08/2026 - 09:49

Reskilling gap στις πωλήσεις για 4 στους 10 επαγγελματίες

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 09:43

Τι έλεγε ο Στέφανος Μάνος για το Ελληνικό και δεν εισακούστηκε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ