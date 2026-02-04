Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Τι είναι και πώς μπορούν να βελτιωθούν τα συμπτώματα

Το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα είναι η… τιμωρία όλων όσων ταλαιπωρούν τα χέρια τους: από πολύωρη πληκτρολόγηση μέχρι κομμωτική και μαγειρική. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί;

Ο πόνος στα δάχτυλα που εξαπλώνεται στο χέρι ψηλά είναι ένα σύμπτωμα που δίνει το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, μία κατάσταση που ταλαιπωρεί πολλούς άντρες και γυναίκες. Πριν όμως πάμε στην αντιμετώπισή του, ας δούμε τι ακριβώς είναι: «Ο καρπιαίος σωλήνας είναι μια στενή δίοδος που περιβάλλεται από οστά και συνδέσμους στην παλάμη του χεριού. Όταν το μέσο νεύρο, που διατρέχει τη δίοδο αυτή, πιέζεται, εμφανίζονται συμπτώματα που περιλαμβάνουν μούδιασμα, μυρμήγκιασμα και πόνο, κυρίως στον αντίχειρα, τον δείκτη και τον μέσο, που μπορούν να επεκταθούν στο αντιβράχιο και στο μπράτσο. Η αδυναμία του χεριού και η αδεξιότητα στην εκτέλεση εργασιών που απαιτούν ακριβείς χειρισμούς, όπως το κούμπωμα ενός κουμπιού, και η πτώση αντικειμένων είναι επίσης χαρακτηριστικά του συνδρόμου σε προχωρημένο στάδιο», εξηγεί ο δρ Παναγιώτης Πάντος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής Άνω Άκρου στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και υπεύθυνος των τμημάτων Άνω Άκρου και Αθλητικών Κακώσεων της Osteon Orthopedic & Spine Clinic.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr