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16 συμβουλές για νέους γονείς: Πώς να μεγαλώσετε ευτυχισμένα παιδιά χωρίς να χάσετε τον εαυτό σας
Magazino
13:13 - 12 Μαρ 2026

16 συμβουλές για νέους γονείς: Πώς να μεγαλώσετε ευτυχισμένα παιδιά χωρίς να χάσετε τον εαυτό σας

Reporter.gr Newsroom
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Η στιγμή που κρατάτε για πρώτη φορά το μωρό σας στα χέρια σας συνοδεύεται από ένα πλήθος συναισθημάτων, όπως απέραντη αγάπη, δέος, αλλά και έναν διάχυτο τρόμο. Ξαφνικά, γίνεστε ο αποδέκτης ενός καταιγισμού συμβουλών από γιαγιάδες, φίλους, περαστικούς και το διαδίκτυο. Ποιον να ακούσετε; Πώς θα βρείτε τη δική σας φωνή μέσα στο χάος της πάνας και της αϋπνίας;

Συντάξαμε έναν πρακτικό και ολιστικό οδηγό, συγκεντρώνοντας τη σοφία κορυφαίων παιδοψυχολόγων, παιδιάτρων και έμπειρων γονέων, όπως αναφέρει το parents.com. Στόχος μας δεν είναι να σας προσθέσουμε κι άλλο άγχος, αλλά να σας δώσουμε τα εργαλεία για να απολαύσετε το ταξίδι με αυτοπεποίθηση.

Η ψυχολογία του γονέα: Φροντίστε τη ρίζα για να ανθίσει το κλαδί

Πριν εστιάσουμε στο παιδί, πρέπει να κοιτάξουμε τον καθρέφτη. Ένας εξαντλημένος και αγχωμένος γονέας δυσκολεύεται να προσφέρει την ηρεμία που χρειάζεται ένα σπίτι.

  • Αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας (χωρίς ενοχές): Η νοσηλεύτρια Yamel Belen υπενθυμίζει το αυτονόητο: κάθε παιδί χρειάζεται έναν ευτυχισμένο γονέα. Το self-care δεν είναι πολυτέλεια, είναι προϋπόθεση.
  • Ζήστε το παρόν: Ο Dr. Wayne Fleisig μας δίνει την «άδεια» να αφήσουμε για λίγο τη λίστα με τις δουλειές (ρούχα, ψώνια, καθάρισμα) και απλώς να είμαστε εκεί. Η σύνδεση με το μωρό σας είναι πιο σημαντική από ένα τακτοποιημένο σπίτι.
  • Γίνετε το πρότυπο που θα ήθελαν να ακολουθήσουν: Η Dr. Wendy Mogel θέτει μια ενδιαφέρουσα οπτική: Αν είστε πάντα κατσούφηδες και νευρικοί, τα παιδιά σας δεν θα θελήσουν ποτέ να γίνουν γονείς. Κάντε τον ρόλο σας να φαίνεται ελκυστικός!
  • Παραδεχτείτε τα λάθη σας: Η Dr. Alice Domar τονίζει πως μια συγγνώμη προς το παιδί ή τον σύντροφό σας είναι το καλύτερο μάθημα. Τους διδάσκετε ότι το να είσαι άνθρωπος σημαίνει να σφάλλεις και να επανορθώνεις.
Διαβάστε τη συνέχεια στο mamamia.gr
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