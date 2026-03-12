16 συμβουλές για νέους γονείς: Πώς να μεγαλώσετε ευτυχισμένα παιδιά χωρίς να χάσετε τον εαυτό σας

Συντάξαμε έναν πρακτικό και ολιστικό οδηγό, συγκεντρώνοντας τη σοφία κορυφαίων παιδοψυχολόγων, παιδιάτρων και έμπειρων γονέων, όπως αναφέρει το parents.com. Στόχος μας δεν είναι να σας προσθέσουμε κι άλλο άγχος, αλλά να σας δώσουμε τα εργαλεία για να απολαύσετε το ταξίδι με αυτοπεποίθηση.

Η ψυχολογία του γονέα: Φροντίστε τη ρίζα για να ανθίσει το κλαδί

Πριν εστιάσουμε στο παιδί, πρέπει να κοιτάξουμε τον καθρέφτη. Ένας εξαντλημένος και αγχωμένος γονέας δυσκολεύεται να προσφέρει την ηρεμία που χρειάζεται ένα σπίτι.