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Social Media: Από την ενημέρωση στις επενδυτικές συμβουλές – Πόσο αξιόπιστοι είναι οι influencers;
Τεχνολογία
14:15 - 21 Δεκ 2025

Social Media: Από την ενημέρωση στις επενδυτικές συμβουλές – Πόσο αξιόπιστοι είναι οι influencers;

Reporter.gr Newsroom
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Ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων στο TikTok ή ένα post στο Instagram μπορεί πλέον να αποδειχθεί καθοριστικό για τη διάχυση της πληροφορίας, επηρεάζοντας χιλιάδες ή και εκατομμύρια ανθρώπους. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, πόσο ασφαλές είναι να ακολουθούμε συμβουλές και να λαμβάνουμε αποφάσεις, ακόμη και για οικονομικά ζητήματα, με βάση τα likes, τα views ή την άποψη κάποιων influencers;  

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε πρόσφατο άρθρο της Washington Post είναι αποκαλυπτικά. Περίπου το 61% των νέων ενηλίκων κάτω των 35 ετών δηλώνουν ότι θεωρούν αξιόπιστες επενδυτικές συμβουλές που βρίσκουν στα social media. Οι συμβουλές αυτές προέρχονται κυρίως από τους λεγόμενους finfluencers, δηλαδή δημιουργούς περιεχομένου που μιλούν για επενδύσεις, αγορές και «ευκαιρίες», χωρίς όμως να διαθέτουν απαραίτητα επαγγελματική πιστοποίηση ή να υπόκεινται σε θεσμικό έλεγχο.

Όπως επισημαίνει η Washington Post, πολλοί από αυτούς τους δημιουργούς έχουν περιορισμένη ή και καθόλου εξειδικευμένη γνώση, ενώ τα κίνητρά τους συχνά συνδέονται με χορηγίες, affiliate links ή προωθητικές συνεργασίες. Το αποτέλεσμα είναι ένα περιεχόμενο που συχνά απλουστεύει σύνθετες επενδυτικές έννοιες ή ενθαρρύνει την τοποθέτηση σε ιδιαίτερα ριψοκίνδυνα assets, όπως τα κρυπτονομίσματα, χωρίς ουσιαστική αναφορά στους κινδύνους.

Η τάση αυτή δεν εμφανίζεται αποκομμένη από τη γενικότερη εμπιστοσύνη που δείχνουν οι χρήστες στα social media ως πηγή πληροφόρησης. Έρευνες καταγράφουν ότι οι πλατφόρμες αυτές δεν λειτουργούν πλέον μόνο ως χώρος ψυχαγωγίας, αλλά και ως βασικό μέσο ενημέρωσης και διαμόρφωσης απόψεων – ακόμη και καταναλωτικής συμπεριφοράς. Από τη στιγμή, λοιπόν, που η ενημέρωση μεταφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στο ψηφιακό περιβάλλον, είναι αναπόφευκτο να επηρεάζονται και πιο σύνθετες αποφάσεις, όπως οι οικονομικές.

Στην Ελλάδα, τα στοιχεία του Eurobarometer Social Media Survey 2025 αποτυπώνουν ξεκάθαρα αυτή τη μετατόπιση.

Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα, το 56% των Ελλήνων δηλώνει ότι ενημερώνεται κυρίως μέσω των social media, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 40%. Στις νεότερες ηλικιακές ομάδες, δε, η εξάρτηση από τις πλατφόρμες είναι ακόμη εντονότερη: 65% των νέων ηλικίας 15–24 ετών και 57% των ατόμων 25–39 ετών δηλώνουν ότι τα social media αποτελούν τη βασική τους πηγή ενημέρωσης.

Παρότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη έρευνα που να μετρά άμεσα πόσοι Έλληνες λαμβάνου επενδυτικές αποφάσεις, βασισμένοι αποκλειστικά σε περιεχόμενο των social media, ο συνδυασμός της υψηλής χρήσης τους και της αυξανόμενης επιρροής των influencers δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς για τον ρόλο τους και στον τομέα των οικονομικών επιλογών.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει και το είδος του περιεχομένου που προτιμούν οι χρήστες. Σύμφωνα με το Eurobarometer, κυριαρχούν τα σύντομα βίντεο και τα micro posts· μορφές, δηλαδή, ιδιαίτερα ελκυστικές και εύκολα καταναλώσιμες, οι οποίες όμως συχνά μπορούν να αποδειχτούν παραπλανητικές. Η αποσπασματική πληροφόρηση που παρέχουν μπορεί να οδηγήσει σε παρερμηνείες ή και σε λανθασμένες αποφάσεις, οι οποίες ενδεχομένως έχουν ακόμη σοβαρότερο αντίκτυπο όταν αφορά οικονομικά ζητήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικοί διεθνώς προειδοποιούν ότι οι επενδυτικές συμβουλές στα social media σπάνια συνοδεύονται από ανάλυση κινδύνου ή προσαρμογή στο προφίλ του κάθε επενδυτή. Ταυτόχρονα, η απουσία θεσμικού ελέγχου και διαφάνειας καθιστά δυσκολότερη τη διάκριση ανάμεσα στην αντικειμενική πληροφόρηση και το καθαρά προωθητικό περιεχόμενο.

Από την άλλη πλευρά, υποστηρικτές των social media επισημαίνουν ότι έχουν συμβάλει στη δημοκρατικοποίηση της οικονομικής γνώσης, φέρνοντας βασικές έννοιες πιο κοντά σε κοινά που στο παρελθόν δεν είχαν εύκολη πρόσβαση σε τέτοια πληροφορία.

Παράλληλα, οι περισσότεροι χρήστες φαίνεται να θεωρούν – όπως δείχνουν οι σχετικές έρευνες – πως έχουν την ικανότητα να διακρίνουν το ψευδές και παραπλανητικό περιεχόμενο κι έτσι να μην πέφτουν θύματα εξαπάτησης. Εξίσου ενδιαφέρον είναι, δε, πως παρά τη συντριπτικά μεγάλη προτίμηση για τα social media, πολλοί δηλώνουν ότι εξακολουθούν να θεωρούν τα παραδοσιακά μέσα πιο αξιόπιστα.

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