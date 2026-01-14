ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μάθετε πώς να αποφεύγετε διαδικτυακές επιθέσεις phishing
Τεχνολογία
11:18 - 14 Ιαν 2026

Μάθετε πώς να αποφεύγετε διαδικτυακές επιθέσεις phishing

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος πιστοποίησης με τίτλο «Cybersecurity Awareness» ανακοινώνει η AHK Akademie του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προσφέρεται αποκλειστικά σε διαδικτυακή και ασύγχρονη μορφή και αποτελείται από διαδραστικά μαθήματα, σύντομα βίντεο, πρακτικά σενάρια και προσομοιώσεις επιθέσεων phishing. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν κινδύνους όπως κακόβουλα emails, απάτες κοινωνικής μηχανικής και παραβιάσεις δεδομένων. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε προσομοιωμένα τεστ phishing, προκειμένου να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν.

Χάρη στην ευέλικτη, αυτορρυθμιζόμενη μορφή του προγράμματος, κάθε χρήστης μπορεί να προχωρήσει με το δικό του ρυθμό σε ατομικό επίπεδο, ενώ οι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του περιεχομένου ανάλογα με τις ανάγκες τους. Στο τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ψηφιακό πιστοποιητικό συμμετοχής, που αποτυπώνει την ολοκλήρωση των μαθημάτων, ενώ κάθε ενότητα συνοδεύεται από digital badges ως αναγνώριση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων, τα οποία μπορούν να προβάλλουν σε ιστοσελίδες ή επαγγελματικά προφίλ όπως το LinkedIn.

Το κόστος συμμετοχής ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία συνδρομής μέλους. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Το πρόγραμμα είναι ήδη διαθέσιμο προς άμεση χρήση, με τις δηλώσεις συμμετοχής να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εδώ.

Η AHK Akademie αποτελεί υπηρεσία του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη και επιμόρφωση των στελεχών της αγοράς. Μέσα από ένα δυναμικό φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και workshops, προάγει τη διασύνδεση θεωρίας και πράξης σε τομείς όπως η βιώσιμη επιχειρηματικότητα, η ψηφιακή καινοτομία, η ενεργειακή μετάβαση, η ανάλυση δεδομένων και η ανάπτυξη ηγετικών, διαπραγματευτικών και άλλων δεξιοτήτων κ.ά.. Παράλληλα, η θεματολογία της εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες κατευθύνσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, ενώ παρέχει και η δυνατότητα σχεδιασμού εξατομικευμένων (tailor-made) προγραμμάτων για επιχειρήσεις. Τα προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με διακεκριμένες εταιρείες-μέλη και ακαδημαϊκούς φορείς, εστιάζοντας τόσο στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων όσο και στην ανάπτυξη κρίσιμων «soft skills».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπουτσάνης: Αύξηση 21% στον κύκλο εργασιών του 2025
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Παπουτσάνης: Αύξηση 21% στον κύκλο εργασιών του 2025

Info Quest Technologies: Στη θυγατρική της RetailCo, η ανάπτυξη των Xiaomi Stores
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Info Quest Technologies: Στη θυγατρική της RetailCo, η ανάπτυξη των Xiaomi Stores

ΤΙΤΑΝ: 10ετής στρατηγική συμφωνία με τον Οργανισμό Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σερβίας
Επιχειρήσεις

ΤΙΤΑΝ: 10ετής στρατηγική συμφωνία με τον Οργανισμό Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σερβίας

ifo: Η υποδοχή προσφύγων ενισχύει τις νέες επιχειρήσεις και την απασχόληση στη Γερμανία
Ειδήσεις

ifo: Η υποδοχή προσφύγων ενισχύει τις νέες επιχειρήσεις και την απασχόληση στη Γερμανία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βερολίνο: «Δείχνει» τη Ρωσία για κυβερνοεπιθέσεις με στόχο βουλευτές και κρατικούς αξιωματούχους μέσω Signal
Ειδήσεις

Βερολίνο: «Δείχνει» τη Ρωσία για κυβερνοεπιθέσεις με στόχο βουλευτές και κρατικούς αξιωματούχους μέσω Signal

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προειδοποιεί για SMS-απάτες με δήθεν πρόστιμα τροχαίας
Ειδήσεις

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προειδοποιεί για SMS-απάτες με δήθεν πρόστιμα τροχαίας

Ραγδαία αύξηση στις επιθέσεις phishing μέσω κωδικών QR κατά το β&#039; εξάμηνο του 2025
Τεχνολογία

Ραγδαία αύξηση στις επιθέσεις phishing μέσω κωδικών QR κατά το β' εξάμηνο του 2025

40.000 phishing emails μιμούνται SharePoint και υπηρεσίες e-Signing – Νέο κύμα ψηφιακής οικονομικής απάτης
Τεχνολογία

40.000 phishing emails μιμούνται SharePoint και υπηρεσίες e-Signing – Νέο κύμα ψηφιακής οικονομικής απάτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
26/07/2026 - 22:00

Η παραμυθένια διαδρομή των «Ghetto Kids»

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
26/07/2026 - 21:25

Ένας κάποιος ανανεωτικός οίστρος

Χρηματιστήρια
26/07/2026 - 21:00

Οι αγορές αγνοούν τις κρίσεις: Η νέα πραγματικότητα πίσω από τα ιστορικά υψηλά των μετοχών

Ειδήσεις
26/07/2026 - 20:37

Βερολίνο: Νεκρός από αστυνομικά πυρά ο φερόμενος δράστης της επίθεσης στο Pride

Ειδήσεις
26/07/2026 - 20:01

Βολές της Τεχεράνης κατά του Κιέβου μετά το ουκρανικό πλήγμα στην Κασπία

Magazino
26/07/2026 - 19:09

Μαγιό: Οι 4 μεγάλες τάσεις της σεζόν που κολακεύουν κάθε σιλουέτα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 18:05

Ο Τραμπ σταματά τους βομβαρδισμούς – Το Ιράν απαντά με προσωρινή αναστολή επιθέσεων

Γιώργος Ραυτόπουλος
26/07/2026 - 17:20

Πίσω στη δεκαετία του '90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:41

Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις, νεκροί και ανεξέλεγκτα μέτωπα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:34

Βερολίνο: Μία νεκρή μετά την επίθεση στο Pride – Καταζητείται ύποπτος με ισλαμιστικό υπόβαθρο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:36

Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική – To χρονικό

Πολιτική
26/07/2026 - 14:32

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλο

Πολιτική
26/07/2026 - 14:26

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:00

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 13:42

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ