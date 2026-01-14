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ifo: Η υποδοχή προσφύγων ενισχύει τις νέες επιχειρήσεις και την απασχόληση στη Γερμανία
Ειδήσεις
10:49 - 14 Ιαν 2026

ifo: Η υποδοχή προσφύγων ενισχύει τις νέες επιχειρήσεις και την απασχόληση στη Γερμανία

Reporter.gr Newsroom
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Η υποδοχή προσφύγων στη Γερμανία αυξάνει τον αριθμό των νέων επιχειρηματικών εγγραφών και δημιουργεί πρόσθετες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με νέα μελέτη του Ινστιτούτου ifo.

Ωστόσο, οι νέες επιχειρήσεις δεν ιδρύονται από πρόσφυγες ή άλλους αλλοδαπούς, αλλά κυρίως από Γερμανούς. «Η υποδοχή προσφύγων δημιουργεί σε πολλές περιοχές ανάγκη για νέα επιχειρηματικά μοντέλα, για παράδειγμα στον τομέα της υγείας ή των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών», αναφέρει ο ερευνητής του ifo, Sebastian Schirner. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αυξημένη ζήτηση ενδέχεται να οφείλεται σε μεταβιβάσεις που χρηματοδοτούνται από τη φορολογία. Η μελέτη δεν εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο. «Ταυτόχρονα, μεσοπρόθεσμα αυξάνεται και η προσφορά εργασίας, γεγονός που είναι ελκυστικό για δυνητικούς επιχειρηματίες».

Σύμφωνα με τη μελέτη, αύξηση κατά 100 προσφύγων ανά 10.000 κατοίκους οδηγεί, κατά μέσο όρο, σε επτά επιπλέον νέες επιχειρηματικές εγγραφές με 27 νέες θέσεις εργασίας. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση των εγγραφών επιχειρήσεων κατά 7,9% σε σύγκριση με τον μέσο αριθμό εγγραφών σε έναν τυπικό διοικητικό δήμο. Οι νέες επιχειρήσεις συγκεντρώνονται κυρίως στους τομείς των μεταφορών, της υγείας, της μεταποίησης και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Μέσω των νέων επιχειρήσεων αλλά και των υφιστάμενων εταιρειών, η υποδοχή 100 προσφύγων ανά 10.000 κατοίκους δημιουργεί συνολικά 109 πρόσθετες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων τα τρία τέταρτα προέρχονται από ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις. Οι θέσεις εργασίας είναι κυρίως πλήρους απασχόλησης.

Η μελέτη βασίζεται σε στοιχεία από ειδική ανάλυση των στατιστικών εγγραφής επιχειρήσεων σε επίπεδο περιφέρειας για την περίοδο 2007–2021. Ο αριθμός των προσφύγων σε περιφερειακό επίπεδο μετράται βάσει δεδομένων από το Κεντρικό Μητρώο Αλλοδαπών. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν επίσης τις επίσημες ποσοστώσεις κατανομής (σύμφωνα με το Κλειδί του Königstein και τους κανόνες των ομόσπονδων κρατιδίων), οι οποίες καθορίζουν πόσους πρόσφυγες θα πρέπει θεωρητικά να υποδέχεται κάθε περιφέρεια. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η μελέτη προσδιορίζει τις αιτιώδεις επιδράσεις της υποδοχής προσφύγων στον αριθμό των νέων επιχειρηματικών εγγραφών και των θέσεων εργασίας.

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