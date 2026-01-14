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ΤΙΤΑΝ: 10ετής στρατηγική συμφωνία με τον Οργανισμό Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σερβίας
Επιχειρήσεις
10:44 - 14 Ιαν 2026

ΤΙΤΑΝ: 10ετής στρατηγική συμφωνία με τον Οργανισμό Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σερβίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος TITAN επιταχύνει τη στρατηγική του για επέκταση της πλατφόρμας εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών (Alternative Cementitious Materials - ACM), υπογράφοντας μακροχρόνια σύμβαση με τον Οργανισμό Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σερβίας (Electric Power of Serbia - EPS). Βάσει της 10ετούς συμφωνίας, ο TITAN εξασφαλίζει πρόσβαση σε περίπου 5 εκ. τόνους φρέσκιας ιπτάμενης τέφρας από τον σταθμό TENT B «Obrenovac B», ενισχύοντας ουσιαστικά και σε μακροπρόθεσμη βάση τα στρατηγικά του αποθέματα σε εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά.

Με την εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικής προμήθειας εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών, ο Όμιλος TITAN θωρακίζει την εφοδιαστική του αλυσίδα και αυξάνει την ανταγωνιστικότητά του. Την ίδια στιγμή, ενισχύει τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για δομικά υλικά χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Η ιπτάμενη τέφρα, όπως και άλλα εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά, μπορεί να υποκαταστήσει μέρος του κλίνκερ στο τσιμέντο και το σκυρόδεμα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση των ενσωματωμένων εκπομπών CO₂ σε κατασκευαστικά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σε άλλες αγορές.

Ο Jean-Philippe Benard, Chief Executive Cementitious Business and Energy του Ομίλου TITAN, δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή ενισχύει ουσιαστικά τα αποθέματά μας σε εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά και αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα υλοποίησης της στρατηγικής μας “TITAN Forward 2029”. Υποστηρίζει την επιδίωξή μας για επικερδή αποανθρακοποίηση μέσω της ανάπτυξης της δραστηριότητας ACM και ενισχύει τους στόχους μας για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και κυκλική οικονομία, προσφέροντας σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Παράλληλα, ενισχύει τη δυνατότητά μας να διαθέτουμε στην αγορά δομικά υλικά υψηλών επιδόσεων με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους συμ-μετόχους μας.»

Από την πλευρά του, ο Miroslav Gligorijevic, Γενικός Διευθυντής του Τιτάνα στη Σερβία, ανέφερε: «Η συνεργασία μας με τον Οργανισμό Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σερβίας αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα, καθώς ενισχύει περαιτέρω την παρουσία και τις δραστηριότητές μας στη χώρα. Μέσα από τη συμφωνία αυτή δίνεται μια βιώσιμη λύση στη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων, με απτά οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για τις τοπικές κοινωνίες. Την ίδια στιγμή, θα υλοποιήσουμε ένα σημαντικό επενδυτικό πλάνο για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Τιτάνα στη Σερβία. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι πελάτες μας θα απολαμβάνουν τα οφέλη των προϊόντων μας με χαμηλή περιεκτικότητα σε κλίνκερ, υποστηρίζοντας πιο βιώσιμες πρακτικές στις κατασκευές.»

Η συμφωνία αυτή έρχεται να προστεθεί στο συνεχώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο πρωτοβουλιών ACM του Τιτάνα, όπως η εξασφάλιση ποζολάνης στην Τουρκία μέσω του ορυχείου Vezirhan, η συνεργασία με την Aegean Perlites στην Ελλάδα, η κοινοπραξία Atlas με την Jaycee στην Ινδία για ιπτάμενη τέφρα, καθώς και η επένδυση για ανάκτηση ιπτάμενης τέφρας στην ηλεκτροπαραγωγική μονάδα Fiddler’s Ferry (Ηνωμένο Βασίλειο), σε συνέχεια συμφωνίας με την PEEL.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής TITAN Forward 2029, ο Όμιλος θα συνεχίσει να επεκτείνει την ολοκληρωμένη παγκόσμια πλατφόρμα ACM με επενδυτικές δαπάνες (CAPEX) έως 0,5 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, με στόχο να φτάσει το 10% του τζίρου του Ομίλου έως το 2029. Η νέα πλατφόρμα της εταιρίας δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν καινοτόμα, υψηλής απόδοσης και αποανθρακοποιημένα προϊόντα, διευρύνοντας τις επιλογές προμήθειας και εμπορίας ACM, ενισχύοντας συνεργασίες σε υπάρχουσες και νέες αγορές και αξιοποιώντας πλήρως τις ιδιόκτητες τεχνολογίες της.

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