Info Quest Technologies: Στη θυγατρική της RetailCo, η ανάπτυξη των Xiaomi Stores

Το δίκτυο καταστημάτων Xiaomi, αριθμεί σήμερα 4 φυσικά καταστήματα στην Ελλάδα – 3 στην Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη, καθώς και το e-shop www.mistore-greece.g
«Οι Xiaomi Fans, από το πρώτο Xiaomi Store που ανοίξαμε στο Golden Hall, τον Σεπτέμβριο του 2017, έχουν δείξει την εμπιστοσύνη τους και την προτίμησή τους στα καταστήματά μας. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που κάθε χρόνο έχουμε περισσότερους πελάτες με υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης», δήλωσε ο κ. Δημήτρης Εφορακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Info Quest Technologies. « Η νέα δομή, θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε ταχύτερα τα στρατηγικά μας πλάνα, για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων μας, περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες και περισσότερους ενθουσιασμένους, πιστούς πελάτες, υλοποιώντας στην περιοχή μας το όραμα ενός διασυνδεμένου κόσμου, που ενδυναμώνει κάθε άνθρωπο και συμπυκνώνεται πολύ εύστοχα στη στρατηγική της Xiaomi [ Humanx Car x Home