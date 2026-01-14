Info Quest Technologies: Στη θυγατρική της RetailCo, η ανάπτυξη των Xiaomi Stores

Η Info Quest Technologies ΜΑΕΒΕ, 100% θυγατρική της Quest Συμμετοχών ΑΕ και μέλος του Ομίλου Quest, ανακοινώνει τηδιάσπασή της με απόσχιση του κλάδου καταστημάτων λιανικής Xiaomi Stores (φυσικών καταστημάτων στην Ελλάδα και ηλεκτρονικού καταστήματος) και την εισφορά του στην 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία RetailCo Hellenic M.A.E.από την 1/1/2026.

Το δίκτυο καταστημάτων Xiaomi, αριθμεί σήμερα 4 φυσικά καταστήματα στην Ελλάδα – 3 στην Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη, καθώς και το e-shop www.mistore-greece.g r , παρουσιάζοντας διψήφια ανάπτυξη κάθε χρόνο. Τα καταστήματα αποτελούν σημείο αναφοράς για τους Xiaomi Fans, διαθέτοντας την πλήρη γκάμα των προϊόντων Xiaomi, εκπαιδευμένο προσωπικό που μπορεί να καθοδηγήσει στις επιλογές και να παρουσιάσει σε κάθε πελάτη τα προϊόντα και τις λειτουργίες τους, καθώς και ένα σύνολο από υπηρεσίες που κάνουν την εμπειρία αγοράς ακόμα πιο ολοκληρωμένη.

«Οι Xiaomi Fans, από το πρώτο Xiaomi Store που ανοίξαμε στο Golden Hall, τον Σεπτέμβριο του 2017, έχουν δείξει την εμπιστοσύνη τους και την προτίμησή τους στα καταστήματά μας. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που κάθε χρόνο έχουμε περισσότερους πελάτες με υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης», δήλωσε ο κ. Δημήτρης Εφορακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Info Quest Technologies. « Η νέα δομή, θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε ταχύτερα τα στρατηγικά μας πλάνα, για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων μας, περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες και περισσότερους ενθουσιασμένους, πιστούς πελάτες, υλοποιώντας στην περιοχή μας το όραμα ενός διασυνδεμένου κόσμου, που ενδυναμώνει κάθε άνθρωπο και συμπυκνώνεται πολύ εύστοχα στη στρατηγική της Xiaomi [ Humanx Car x Home ]».