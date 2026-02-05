Qualco Technology: Πιστοποίηση Συμμόρφωσης με τη Σαρία για την πλατφόρμα λογισμικού Qualco ProximaPlus
Τεχνολογία
11:01 - 05 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Qualco Technology, παγκόσμιος πάροχος λύσεων fintech και μέλος του oμίλου Qualco, ανακοινώνει ότι η πλατφόρμα χρηματοδότησης απαιτήσεων και εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Finance), Qualco ProximaPlus, έλαβε Πιστοποίηση Συμμόρφωσης με τις αρχές της Σαρία από την International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC).

Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της πλατφόρμας να υποστηρίζει τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην περιοχή ΜΕΝΑ (Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική) και διεθνώς, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Islamic Banking και επιδιώκουν να προσφέρουν λύσεις χρηματοδότησης απαιτήσεων και εφοδιαστικής αλυσίδας, εφαρμόζοντας τις αρχές του Ισλαμικού νόμου. Η πλατφόρμα υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, δομές Goods Murabaha και Tawarruq (Commodity Murabaha), εντός ενός διαφανούς και πλήρως εναρμονισμένου με τη Σαρία λειτουργικού πλαισίου.

Το ορόσημο αυτό ενισχύει περαιτέρω την εδραιωμένη παρουσία του ομίλου Qualco στη Μέση Ανατολή, όπου ήδη συνεργάζεται με ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες της περιοχής. Παράλληλα, αναμένεται να επιταχύνει την υιοθέτηση της πλατφόρμας από νέα τραπεζικά ιδρύματα στον Κόλπο και την ευρύτερη περιοχή MENA, τα οποία αναζητούν λύσεις συμβατές με τη Σαρία, με έμφαση στη διακυβέρνηση, την κανονιστική συμμόρφωση και τη λειτουργική συνέπεια.

«Καθώς το Islamic Banking κερδίζει στρατηγική σημασία για τις τράπεζες στη Μέση Ανατολή και διεθνώς, η αγορά απαιτεί πλέον δοκιμασμένες και πιστοποιημένες πλατφόρμες λογισμικού, που διασφαλίζουν κανονιστική συμμόρφωση και λειτουργική συνέπεια σε κλίμακα.», δήλωσε ο Ιωάννης Μανιαδάκης, Chief Business Officer (CBO), New Ventures της Qualco Technology. «Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει ότι το Qualco ProximaPlus έχει σχεδιαστεί ακριβώς για αυτήν την απαίτηση, προσφέροντας στις τράπεζες ένα αξιόπιστο, πιστοποιημένο και διαφανές λειτουργικό πλαίσιο για λειτουργίες συμβατές με τη Σαρία».

Ο Eng. Nasser Al-Thekair, GM Trade & Business Development, ITFC, δήλωσε: «Σε συνέχεια της αξιολόγησης που πραγματοποιήσαμε, προχωρήσαμε στην πιστοποίηση του Qualco ProximaPlus ως μιας πλατφόρμας λογισμικού πλήρως ευθυγραμμισμένης με τις αρχές της Σαρία, ικανής να υποστηρίζει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην υλοποίηση χρηματοδοτήσεων μέσω ενός δομημένου και ελεγχόμενου λειτουργικού πλαισίου».

