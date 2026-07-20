Alpha Bank: Κυριαρχεί στα Euromoney Awards for Excellence 2026, με τέσσερις κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις

Η Alpha Bank αναδείχθηκε Best Bank in Greece στα φετινά Euromoney Awards for Excellence, στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, κερδίζοντας παράλληλα και τη διάκριση Best Bank in Diversity & Inclusion. Στο σύνολό του, ο Όμιλος τιμήθηκε με τέσσερις διακρίσεις, καθώς η AXIA αναγνωρίστηκε ως Best Bank for Research και ως Best Investment Bank for Real Estate and Hospitality, μία διεθνής αναγνώριση για τη στρατηγική επιλογή της Alpha Bank να εντάξει την AXIA στον Όμιλο δημιουργώντας μία από τις ισχυρότερες πλατφόρμες επενδυτικής τραπεζικής και έρευνας στην ελληνική αγορά.

Η ομάδα αξιολόγησης της Euromoney αναγνώρισε την Alpha Bank ως την ελληνική τράπεζα που ξεχώρισε περισσότερο το 2025 (“the standout performer in Greece”), επισημαίνοντας ότι η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου δημιούργησε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που διαφοροποιείται ουσιαστικά από τον ανταγωνισμό.

Οι διακρίσεις έρχονται με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου 2023-2025, κατά το οποίο η Alpha Bank υπερέβη τους βασικούς οικονομικούς και στρατηγικούς της στόχους. Όπως, όμως, επισημαίνει η Euromoney, αυτό που ξεχώρισε δεν ήταν μόνο η επίδοση, ήταν η στρατηγική επιλογή: στοχευμένες εξαγορές, όπως η AstroBank και η AXIA, και κυρίως, η στρατηγική συνεργασία ευρωπαϊκής εμβέλειας με τη UniCredit, που αλλάζει δομικά τη θέση της Τράπεζας στην ελληνική αγορά.

Με αφορμή τις διακρίσεις στα Euromoney Awards for Excellence 2026, ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για εμάς, γιατί δεν αναγνωρίζουν μόνο τα αποτελέσματά μας, αλλά επιβραβεύουν τη στρατηγική και τις επιλογές που τα έφεραν. Επιλέξαμε συνειδητά ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας με πειθαρχία το κεφαλαιακό μας απόθεμα, χτίζοντας νέες δυνατότητες μέσα από στοχευμένες εξαγορές και μια - μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα - συνεργασία με τη UniCredit. Η αναγνώριση αυτή ανήκει στους ανθρώπους της Alpha Bank. Θα συνεχίσουμε με την ίδια πειθαρχία, ώστε να παραμείνουμε η Τράπεζα που εμπιστεύονται οι πελάτες μας».

Τα κριτήρια επιλογής

Για το βραβείο Best Bank, η συντακτική ομάδα των Euromoney Awards for Excellence αξιολόγησε τη στρατηγική και τα οικονομικά αποτελέσματα, τις επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες, και την ανταπόκριση στις ανάγκες του πελάτη σε όλο το εύρος δραστηριότητας της Τράπεζας. Στην κατηγορία Diversity & Inclusion αξιολογήθηκε η μακροπρόθεσμη στρατηγική και οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας για την καλλιέργεια της κουλτούρας συμπερίληψης. Στην κατηγορία B est Bank for Research, που αφορά την AXIA αναγνωρίστηκαν το βάθος των μελετών και η συνάφειά τους με τις ανάγκες κάθε πελάτη. Από την άλλη, στην κατηγορία του Investment Banking αξιολογούνται στοιχεία όπως η επιτυχής υλοποίηση σύνθετων συναλλαγών και το εύρος των υπηρεσιών υποστήριξης των πελατών, μεταξύ άλλων.

Τι αναγνώρισε η επιτροπή αξιολόγησης:

Τη στρατηγική επιλογή της Τράπεζας να επεκταθεί μέσω στοχευμένων εξαγορών αξιοποιώντας με πειθαρχία την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση. Για παράδειγμα, η εξαγορά της AstroBank εδραίωσε την Alpha Bank ως την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, με μερίδιο αγοράς περίπου 10%, θέτοντας τα θεμέλια μιας ενιαίας πλατφόρμας Ελλάδας- Κύπρου και διπλασιάζοντας παράλληλα την κερδοφορία της στην τοπική αγορά.

Την διαφοροποίηση της Τράπεζας, μέσω μιας θεσμικής συνεργασίας, όπως είναι αυτή που έχει συνάψει με την UniCredit. Η Alpha Bank είναι η μοναδική ελληνική τράπεζα που έχει έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό τραπεζικό όμιλο ως στρατηγικό θεσμικό μέτοχο, στοιχείο που ανοίγει για τους πελάτες της πρόσβαση σε ευρωπαϊκές αγορές, επιπλέον δυνατότητες στον τομέα του trade finance και ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών λύσεων.

Την επιλογή ένταξης της AXIA στον Όμιλο, δημιουργώντας μια κορυφαία περιφερειακή πλατφόρμα επενδυτικής τραπεζικής και κεφαλαιαγορών για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή.

Τη σταδιακή διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου της Τράπεζας, με τα έσοδα από προμήθειες να αυξάνονται κατά 19% το 2025 και να ανέρχονται σε €501 εκατ., χάρη στην αυξανόμενη συμβολή των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των εργασιών που συνδέονται με την επιχειρηματική πίστη.

Κορυφαία Διάκριση και στον τομέα του Diversity & Inclusion

Τη στρατηγική της δέσμευση για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες για όλους, ανέδειξε η διάκριση της Τράπεζας στην κατηγορία Best in Diversity & Inclusion. Ξεχώρισαν πρωτοβουλίες της Alpha Bank, όπως η ενεργοποίηση Communities of Change, αλλά και τα πολυεπίπεδα προγράμματα ενδυνάμωσης γυναικών και προσέλκυσης νέου ταλέντου στην Τράπεζα. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη συνεπή επένδυση της Alpha Bank σε μια κουλτούρα όπου κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται, να συνεισφέρει και να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές του.

Συγκεκριμένα, αναγνωρίστηκαν:

Η στρατηγική επένδυση στη γυναικεία ενδυνάμωση μέσω του πλαισίου A.W.A.R.E. (Alpha women, authentic, resilient, empowered), στη βάση του οποίου υλοποιούνται προγράμματα mentoring και ηγεσίας, που ενισχύουν τη γυναικεία ηγεσία, την επαγγελματική εξέλιξη και την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον Οργανισμό.

Οι δράσεις της Τράπεζας για την προσέλκυση και ανάπτυξη νέου ταλέντου, με περισσότερες από τις μισές νέες προσλήψεις το 2025 (53%) να αφορούν νέους ηλικίας 18– 30 ετών, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στρατηγικό στόχο του 20%.

Τα Communities of Change, που ενισχύουν τη συμμετοχή και τη συνεργασία των εργαζομένων.

Οι πρωτοβουλίες για τον επαναπατρισμό στελεχών από το εξωτερικό, μέσα από στοχευμένες ενέργειες καθώς και η ενεργοποίηση της κοινότητας “Alpha Ithacans”.

ΑΧΙΑ: Η κορυφαία ομάδα ανάλυσης της ελληνικής αγοράς

Η συντακτική ομάδα των Euromoney Awards for Excellence αναγνώρισε την AXIA ως Best Bank for Research, επισημαίνοντας ότι η ερευνητική της ομάδα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική και κυπριακή αγορά. Σύμφωνα με την αξιολόγηση:

καλύπτει εταιρείες που αντιστοιχούν σε περισσότερο από 97% της ημερήσιας χρηματιστηριακής συναλλακτικής δραστηριότητας της ελληνικής αγοράς,

παράγει ολοκληρωμένη και συνεχώς επικαιροποιημένη ανάλυση για βασικούς κλάδους της οικονομίας

συνδυάζει καθημερινή επαφή με τις διοικήσεις των εταιρειών και τους επενδυτές, μετατρέποντας την ανάλυση σε άμεσα αξιοποιήσιμη επενδυτική πληροφόρηση, ενώ

οι κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της για το 2025 σημείωσαν μέση απόδοση 56%, υπεραποδίδοντας σημαντικά έναντι της αγοράς.

Για τη διάκριση Best Investment Bank for Real Estate & Hospitality, η συντακτική ομάδα των Euromoney Awards for Excellence αναγνώρισε την ικανότητα της AXIA να ολοκληρώνει σύνθετες συναλλαγές που συμβάλλουν στον θεσμικό μετασχηματισμό της ελληνικής αγοράς φιλοξενίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία πώλησης των Porto Bello Hotels στην Brook Lane Capital, στη στρατηγική συνεργασία Donkey Hotels – AZORA καθώς και στην ικανότητα της AXIA στην υλοποίηση σύνθετων δομών συναλλαγών που διευκολύνουν την προσέλκυση διεθνών θεσμικών επενδυτών στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της απονομής των βραβείων, ο Deputy CΕΟ της Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου δήλωσε: «Οι τιμητικές αυτές διακρίσεις επιβραβεύουν τη συλλογική προσπάθεια και τη συνέπεια στην υλοποίηση της στρατηγικής μας. Αφορούν την αναβάθμιση των δυνατοτήτων μας μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, την ενίσχυση των μονάδων παραγωγής προϊόντων και την επένδυση στις τεχνολογικές μας υποδομές, διευρύνοντας ταυτόχρονα τις πηγές εσόδων μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν είναι επιμέρους πρωτοβουλίες, είναι ένα συνεκτικό μοντέλο που μας διαφοροποιεί από την αγορά. Η επόμενη φάση θα κριθεί από το βάθος της σχέσης που θα συνεχίσουμε να χτίζουμε με τους πελάτες μας».

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις της ΑΧΙΑ, ο Γιώργος Λινάτσας, Chief of Investment Banking της Alpha Bank και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΧΙΑ δήλωσε: «Μας τιμούν ιδιαίτερα τα δύο βραβεία που παρέλαβε η ΑΧΙΑ στην φετινή απονομή των Euromoney Awards for Excellence. Πρόκειται για άλλη μια διεθνή αναγνώριση της εικοσαετούς μας πορείας που οδήγησε στην ανάπτυξη της κορυφαίας εταιρίας επενδυτικής τραπεζικής στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πλέον, ως μέλος του Ομίλου Alpha Bank έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με επιπλέον εργαλεία, ενώ διατηρούμε ισχυρή τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω στην κληρονομιά που έχουμε αναπτύξει».

Με τη σειρά της, η Φραγκίσκη Μελίσσα, Chief Human Resources Officer της Alpha Bank δήλωσε για τη διάκριση Best Bank in Diversity & Inclusion: «Η διάκρισή μας στα Euromoney Awards for Excellence 2026 είναι αναγνώριση της διαρκούς προσπάθειάς μας να διαμορφώνουμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου κάθε άνθρωπος αισθάνεται ότι ανήκει, ακούγεται και έχει ίσες ευκαιρίες να εξελιχθεί. Στην Alpha Bank, η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη δεν είναι απλώς εταιρική πολιτική, είναι μέρος της κουλτούρας και βασικός πυλώνας της στρατηγικής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Ο Αλέξανδρος Αργυρός, Managing Director της ΑΧΙΑ & Co-Head του Investment Banking, δήλωσε: «Η εκ νέου αναγνώριση από τη Euromoney αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς και έμπρακτη επιβεβαίωση της τεχνογνωσίας, της αφοσίωσης και της εκτελεστικής δεινότητας της ομάδας Real Estate & Hospitality. Σε μια αγορά όπου το αυξανόμενο θεσμικό ενδιαφέρον συναντά σημαντική πολυπλοκότητα στην υλοποίηση των συναλλαγών, η διάκριση αυτή αποτυπώνει την ικανότητά μας να μετουσιώνουμε το επενδυτικό ενδιαφέρον σε επιτυχώς ολοκληρωμένες συναλλαγές. Κάθε ολοκληρωμένη συναλλαγή εδραιώνει την εμπιστοσύνη των θεσμικών επενδυτών, ενισχύει τη δυναμική της αγοράς και συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Στη νέα εποχή της AXIA ως μέλος του Ομίλου της Alpha Bank, και σε συνεργασία με την Alpha Finance, η ομάδα μας βρίσκεται σε μοναδική θέση ώστε να αξιοποιήσει και να ενισχύσει περαιτέρω αυτή τη δυναμική».