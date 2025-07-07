FT: Το Ίδρυμα Τόνι Μπλερ εμπλέκεται στο σχέδιο για τη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» στη Γάζα

Ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του στη Λωρίδα της Γάζας και τη στιγμή που μία πρόταση εκεχειρίας είναι στο τραπέζι, με τη Χαμάς να έχει ήδη απαντήσει θετικά σε αυτήν, φαίνεται πως το όραμα του Ντόναλντ Τραμπ για τη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» δεν έχει ξεθωριάσει – αντιθέτως, νέα στοιχεία που προκαλούν έκπληξη έρχονται στο φως.

Τις αποκαλύψεις κάνουν αυτή τη φορά οι Financial Times, σε δημοσίευμα των οποίων αναφέρεται ότι τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου για την «επόμενη μέρα» στη Λωρίδα της Γάζας παραμένουν.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα σχέδιο που βασίζεται στο όραμα της μετατροπής της Λωρίδας της Γάζας σε μία ελκυστική οικονομική ζώνη, με τεχνητά νησιά και υπερσύγχρονη τεχνολογία, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται, μεταξύ άλλων, και το ίδρυμα Τόνι Μπλερ.

Σύμφωνα με τους FT, ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας συμμετείχε σε συναντήσεις σχετικά με το σχέδιο μετατροπής του Παλαιστινιακού θύλακα σε εμπορικό κόμβο.

«Το Ινστιτούτο Τόνι Μπλερ συμμετείχε σε ένα έργο για την ανάπτυξη ενός μεταπολεμικού σχεδίου για τη Γάζα που προέβλεπε την επανεκκίνηση της οικονομίας του θύλακα με της “Ριβιέρα Τραμπ” και μια “Έξυπνη Ζώνη Παραγωγής Ίλον Μασκ”», αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ.

Πέρα από το Ίδρυμα Τόνι Μπλέρ, στις συζητήσεις συμμετέχουν και η Boston Consulting Group (BCG), Ισραηλινοί επιχειρηματίες, καθώς και πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Τι περιλαμβάνει το μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα

Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο με τίτλο «Great Trust: From a Demolished Iranian Proxy to a Prosperous Abrahamic Ally», δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή Ισραηλινών επενδυτών και τεχνοκρατών και βασίζεται σε οικονομικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν εντός της BCG.

Στην πραγματικότητα, το «Great Trust» δεν είναι παρά ένα από τα πολλά σχέδια που κυκλοφορούν για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα – μια περιοχή όπου συναντώνται πολλά επιχειρηματικά-οικονομικά συμφέροντα και γεωπολιτικές βλέψεις. Ο Αραβικός Σύνδεσμος, για παράδειγμα, έχει εγκρίνει πρόγραμμα 53 δισ. δολαρίων υπό αιγυπτιακή ηγεσία, ενώ οργανισμοί όπως η RAND Corporation προτείνουν τις δικές τους στρατηγικές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT, το σχέδιο βασίζεται στο όραμα της ριζικής ανοικοδόμησης της Λωρίδας τη Γάζας πάνω σους εξής βασικούς πυλώνες:

Ριβιέρα της Γάζας με τεχνητά νησιά, όπως στο Ντουμπάι

«Elon Musk Smart Manufacturing Zone», δηλαδή μία έξυπνη βιομηχανική ζώνη στα σύνορα Ισραήλ-Γάζας

Ειδικές οικονομικές ζώνες χαμηλής φορολογίας

Ψηφιακά tokens για επενδύσεις μέσω blockchain

Για να γίνουν όλα τα παραπάνω, προβλέπεται ο εκτοπισμός έως και 500.000 Παλαιστινίων, με αντάλλαγμα 9.000 δολάρια σε μετρητά, επιδότηση ενοικίου και τροφίμων.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο είχε κοινοποιηθεί στην αμερικανική κυβέρνηση και συζητιέται μεταξύ κύκλων επιχειρηματιών, συμβούλων και think tanks, ενόψει μίας ενδεχόμενης παύσης των εχθροπραξιών.

Η εμπλοκή του Ιδρύματος Μπλερ

Το Ίδρυμα Τόνι Μπλερ δεν συνέταξε το σχέδιο, όμως δύο στελέχη του συμμετείχαν σε ομαδικές συνομιλίες και τηλεδιασκέψεις στη φάση της προετοιμασίας του.

Ένα μακροσκελές εσωτερικό έγγραφο του TBI με τίτλο «Gaza Economic Blueprint», που κοινοποιήθηκε στην ομάδα, περιλαμβάνει προτάσεις για λιμάνι βαθέων υδάτων, διασύνδεση με τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας– Μέσης Ανατολής – Ευρώπης και χρήση blockchain για το εμπόριο.

Στο συγκεκριμένο έγγραφο δεν γίνεται καμία νύξη για υποχρεωτική μετακίνηση των Παλαιστινίων, ωστόσο κάτι τέτοιο αναφέρεται στο slide deck των Ισραηλινών επιχειρηματιών κι ως εκ τούτου το Ίδρυμα Τόνι Μπλερ έχει βρεθεί στο «μάτι» του κυκλώνα, καθώς γεννώνται πολλά ερωτήματα σχετικά με την εμπλοκή του σε ένα τέτοιου είδος εγχείρημα.

Εκπρόσωπος του Ιδρύματος δήλωσε αρχικά πως δεν είχε «καμία εμπλοκή» στο σχέδιο, όμως όταν παρουσιάστηκαν τα στοιχεία επικοινωνίας και το έγγραφο, αναγνώρισε ότι τα στελέχη του «συμμετείχαν σε συζητήσεις και άκουγαν».

Η εμπλοκή της Boston Consulting Group

Την ίδια περίπου απάντηση έδωσε και η Boston Consulting Group, καθώς σε πρώτη φάση αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο σχέδιο, όμως, όπως έγινε γνωστό, τα οικονομικά μοντέλα που αξιοποιήθηκαν τα δημιούργησαν πέντε σύμβουλοι της BCG στο πλαίσιο ενός business development project.

Ωστόσο, δημόσια, η εταιρεία πήρε αποστάσεις, υποστηρίζοντας πως το έργο πραγματοποιήθηκε χωρίς έγκριση και πως απομάκρυνε δύο εταίρους που είχαν παραπλανήσει τη διοίκηση.

«Το έργο δεν ήταν επίσημο project της BCG και εκτελέστηκε μυστικά. Καταδικάζουμε πλήρως τη συμμετοχή και αποχωρήσαμε άμεσα από τους συνεργάτες που το έτρεχαν», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Το «όραμα» του Τραμπ

Ήδη από το 2020 ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ένα μακρόπνοο σχέδιο για την ανάπτυξη της Γάζας. Το σχέδιο του δεν έχει γίνει αποδεκτό από την παλαιστινιακή πλευρά, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να επανέλθει δριμύτερος στις αρχές του φετινού έτους, μετά την εκλογή του.

Ωστόσο, και πάλι το σχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις διεθνώς, καθώς είναι εξαιρετικά «σκοτεινό» και θολό το σκέλος της απομάκρυνσης των Παλαιστινίων από την περιοχή.

Το Ίδρυμα Τόνι Μπλερ, προσπαθώντας να αποστασιοποιηθεί από αυτό, δηλώνει επισήμως ότι ουδέποτε ενέκρινε ή υιοθέτησε πρόταση αναγκαστικής μετακίνησης των Παλαιστινίων.

Παράλληλα, η Gaza Humanitarian Foundation (GHF) δέχεται καταιγισμό καταγγελιών μετά τον θάνατο εκατοντάδων Παλαιστινίων στη διάρκεια εφαρμογής της «ανθρωπιστικής αποστολής» της.