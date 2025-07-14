Νέα τηλεφωνική γραμμή 1566: Ο ενιαίος αριθμός επικοινωνίας των πολιτών με το ΕΣΥ

Σημαντική καινοτομία στον τομέα της δημόσιας υγείας χαρακτηρίστηκε από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας η νέα ενοποιημένη τηλεφωνική γραμμή 1566, η οποία φιλοδοξεί να απλουστεύσει και να εκσυγχρονίσει την επικοινωνία των πολιτών με τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Όπως ανακοινώθηκε, η νέα γραμμή τίθεται άμεσα σε λειτουργία, θα είναι δωρεάν και θα συγκεντρώνει σε έναν ενιαίο αριθμό τις μέχρι πρότινος διάσπαρτες τηλεφωνικές υπηρεσίες, περισσότερες από 100 διαφορετικές γραμμές, που λειτουργούσαν στον χώρο της Υγείας. Τονίστηκε τέλος ότι ο αριθμός 1566 καθιερώνεται ως ο κύριος δίαυλος επικοινωνίας πολιτών και ΕΣΥ, ενώ εξαιρείται μόνο το 166, που συνεχίζει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τα επείγοντα περιστατικά και το ΕΚΑΒ.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τη λειτουργία της γραμμής 1566 ως «μια ουσιαστική αλλαγή» και «καθοριστικό βήμα» στην προσπάθεια αναβάθμισης του ΕΣΥ, επισημαίνοντας ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως σημείωσε, η ιδέα για τη γραμμή αυτή εμπνεύστηκε από το επιτυχημένο μοντέλο της τηλεφωνικής γραμμής 1535 του Υπουργείου Εργασίας, που χρησιμοποιείται για θέματα κοινωνικής ασφάλισης και εργασίας.

Η νέα γραμμή λειτουργεί ως ένα πολύπλευρο εργαλείο εξυπηρέτησης του πολίτη: Παρέχει ενημέρωση για τις εφημερίες των νοσοκομείων και φαρμακείων, δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού με γιατρούς (αρχικά σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και από τον Σεπτέμβριο και σε νοσοκομεία), καθώς και τηλεφωνικές προσκλήσεις σε πολίτες για απογευματινά χειρουργεία, συμμετοχή σε προληπτικούς ελέγχους μέσω του προγράμματος "Προλαμβάνω" και διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους στο σπίτι.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης χαιρέτισε την πρωτοβουλία, τονίζοντας τη σημασία της για την καθημερινότητα των πολιτών και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Όπως υπογράμμισε, η δράση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης επένδυσης της κυβέρνησης στην υγεία, στην οποία έχει διοχετευθεί το 14% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Από την πλευρά του, ο Μάριος Θεμιστοκλέους, εξήγησε ότι η νέα γραμμή θα λειτουργεί διαδραστικά, δίνοντας φωνή στους πολίτες ώστε να καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο οι ανάγκες, οι απορίες και τα παράπονά τους. Η δυνατότητα υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων εκ μέρους των ασθενών εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη διαφάνεια και τη συνεχή ανατροφοδότηση για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Το έργο της τηλεφωνικής γραμμής 1566 θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2026. Στην αρχική φάση, που ξεκινά άμεσα, περιλαμβάνονται οι πληροφορίες για εφημερίες και φαρμακεία, καθώς και η δυνατότητα για ραντεβού σε γιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας. Η δεύτερη φάση, από τον Σεπτέμβριο, θα προσθέσει τις νοσοκομειακές υπηρεσίες και τη διαχείριση ραντεβού για απογευματινά χειρουργεία. Η τρίτη και τελική φάση περιλαμβάνει τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της ικανοποίησης των πολιτών και συλλογής παραπόνων ή βελτιωτικών προτάσεων.