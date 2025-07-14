ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η μπάλα στην εξέδρα» – Οι απειλές Βορίδη-Αυγενάκη έπιασαν τόπο

«Η μπάλα στην εξέδρα! Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προτείνει η ΝΔ - Από το 1998 μέχρι σήμερα! Ό,τι και να κάνει ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να αποφύγει τη συζήτηση για τις ποινικές ευθύνες για τις πράξεις τους την τελευταία εξαετία όπως προτείνει και η Ευρωπαία Εισαγγελέας», σημειώνει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης.

Οπως επισημαίνει, «αποδεικνύεται ότι οι απειλές Βορίδη - Αυγενάκη έπιασαν τόπο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πιάστηκε «με τη γίδα στην πλάτη».

Ακόμα μια φορά παρακάμπτει τη δικαιοσύνη ενώ υπάρχει δικογραφία στη Βουλή!»

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Ζαχαριάδη

«Η μπάλα στην εξέδρα! Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προτείνει η ΝΔ - Από το 1998 μέχρι σήμερα! Ό,τι και να κάνει ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να αποφύγει τη συζήτηση για τις ποινικές ευθύνες για τις πράξεις τους την τελευταία εξαετία όπως προτείνει και η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Αποδεικνύεται ότι οι απειλές Βορίδη - Αυγενάκη έπιασαν τόπο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πιάστηκε «με τη γίδα στην πλάτη». Ακόμα μια φορά παρακάμπτει τη δικαιοσύνη ενώ υπάρχει δικογραφία στη Βουλή!»