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ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η μπάλα στην εξέδρα» – Οι απειλές Βορίδη-Αυγενάκη έπιασαν τόπο
Πολιτική
13:19 - 14 Ιουλ 2025

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η μπάλα στην εξέδρα» – Οι απειλές Βορίδη-Αυγενάκη έπιασαν τόπο

Reporter.gr Newsroom
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«Η μπάλα στην εξέδρα! Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προτείνει η ΝΔ - Από το 1998 μέχρι σήμερα! Ό,τι και να κάνει ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να αποφύγει τη συζήτηση για τις ποινικές ευθύνες για τις πράξεις τους την τελευταία εξαετία όπως προτείνει και η Ευρωπαία Εισαγγελέας», σημειώνει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης.   

Οπως επισημαίνει, «αποδεικνύεται ότι οι απειλές Βορίδη - Αυγενάκη έπιασαν τόπο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πιάστηκε «με τη γίδα στην πλάτη».

Ακόμα μια φορά παρακάμπτει τη δικαιοσύνη ενώ υπάρχει δικογραφία στη Βουλή!»

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Ζαχαριάδη

«Η μπάλα στην εξέδρα! Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προτείνει η ΝΔ - Από το 1998 μέχρι σήμερα! Ό,τι και να κάνει ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να αποφύγει τη συζήτηση για τις ποινικές ευθύνες για τις πράξεις τους την τελευταία εξαετία όπως προτείνει και η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Αποδεικνύεται ότι οι απειλές Βορίδη - Αυγενάκη έπιασαν τόπο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πιάστηκε «με τη γίδα στην πλάτη». Ακόμα μια φορά παρακάμπτει τη δικαιοσύνη ενώ υπάρχει δικογραφία στη Βουλή!»

Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2025 - 16:08
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